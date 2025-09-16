アマゾンジャパンは、プライム会員限定セール「プライム感謝祭」を10月7日0時～10日23時59分に開催する。

「プライム感謝祭」では、大型家電・家具・日用品など200万点以上の商品がセール価格で提供される。4日～6日には先行セールも実施される。

注目商品

セールに先立ち、注目商品も紹介されている。

日用品では、花王のアタック洗濯洗剤などがラインアップされ、なかには30％オフの人気商品もあるという。

飲料ではコカ・コーラの「やかんの麦茶」、伊藤園の「ラベルレス 日本の水」など。家電ではダイソンのドライヤーなどが挙げられ、AmazonデバイスとしてFireTVシリーズなども用意される。

キャンペーン

プライム感謝祭にあわせてポイントアップが実施される。1万円以上、購入すrと、普段よりも多くAmazonポイントがもらえる。また、自動的に抽選対象となり、当たれば最大10万ポイントがもらえる。

商品の購入やプライム・ビデオでの大賞作品の視聴などの条件を満たして5つのスタンプを集める「プライムスタンプラリー」も実施される。5つのスタンプを集めて、2000円以上注文すると、最大5万ポイント当たる抽選に参加できる。

このほかNTTドコモの「dアカウント」と連携することで最大15％、dポイントが還元される。