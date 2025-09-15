「10年以上の仲」SixTONES森本が主張も…広瀬すず「1度共演」「全然思い出せなくて」

女優の広瀬すず（27歳）が、9月14日に放送されたバラエティ番組「Golden SixTONES」（日本テレビ系）に出演。SixTONES・森本慎太郎と1度共演したことがあるが、当時のことは「全然思い出せなくて」と語った。



映画「遠い山なみの光」に出演している広瀬すずと、久保田利伸、timelesz・菊池風磨が番組のゲストとして登場。



SixTONES・森本慎太郎は広瀬に対して「めちゃくちゃ仲良いですよ！俺とすずがどれだけ仲が良いかって話ですよね？」と仲良しアピールをする。



広瀬は「森本さんとは、中学生の時に（ドラマ『幽かな彼女』）1度共演。それっきりです！」とそれほどの関係性ではないと話すが、森本は「10年以上の仲」と食い下がる。広瀬は当時のことを「全然思い出せなくて」と語った。