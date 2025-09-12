Î¹¹Ô»þ¤Ë¡Ö¾è¤êÊª¿ì¤¤¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¡Ä¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡¡°å»Õ·ó¥×¥í³¤Äà¤ê»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÈÍ¸ú¤ÊÍ½ËÉË¡¡É
¡¡9·î¤Î3Ï¢µÙÃæ¤ËÎ¹¹Ô¤Ë½Ð³Ý¤±¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¹¹Ô¤ÎºÝ¤Ë¼Ö¤ä¥Ð¥¹¡¢ÅÅ¼Ö¤Ê¤É¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¾è¤êÊª¿ì¤¤¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÎ¹¹Ô¤¬¹¥¤¤À¤±¤É¾è¤êÊª¿ì¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¾è¤êÊª¿ì¤¤¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾è¤êÊª¿ì¤¤¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡°å»Õ¶È¤ÎËµ¤é¡¢Ìó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥í¥¢¥ó¥°¥é¡¼¡Ê³¤¤ÎÁ¥Äà¤ê»Õ¡Ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢¾è¤êÊª¿ì¤¤¤ÎÂÐ½èË¡¤Ë¾Ü¤·¤¤¡¢ÈþÍÆ³°²Ê¡ÖSO¥°¥ì¥¤¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë±¡Ä¹¤ÇÈþÍÆ³°²Ê°å¡¢Ç¾¿À·Ð³°²ÊÀìÌç°å¡¢°å³ØÇî»Î¤Î¶áÆ£ÁÚ°ìÏº¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾è¤êÊª¿ì¤¤¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¡Ö´¶³Ð¤Î¥º¥ì¡×
Q.¾è¤êÊª¿ì¤¤¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶áÆ£¤µ¤ó¡Ö¾è¤êÊª¿ì¤¤¤È¤Ï¡¢¾è¤êÊª¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÅÇ¤µ¤¤ä¤á¤Þ¤¤¡¢Îä¤ä´À¤Ê¤É¤ÎÉÔ²÷¤Ê¾É¾õ¤¬µ¯¤³¤ë¾õÂÖ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ì¼ï¤ÎÀ¸ÍýÅª¤Ê¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾è¤êÊª¿ì¤¤¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢¡Ø´¶³Ð¤Î¥º¥ì¡Ê´¶³Ðº®ÍðÀâ¡Ë¡Ù¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ï¡¢Æâ¼ª¤Ë¤¢¤ê¡¢Ê¿¹Õ´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤ë´ï´±¤Ç¤¢¤ë»°È¾µ¬´É¤ä¼ªÀÐ´ï¡¢ÌÜ¤«¤éÆþ¤ë»ë³Ð¾ðÊó¡¢¶ÚÆù¤ä´ØÀá¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÂÎ¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î´¶³Ð´ï¤«¤é¤Î¾ðÊó¤òÇ¾¤ËÁ÷¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾è¤êÊª¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾è¤êÊª¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÆâ¼ª¤È»ë³Ð¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤Þ¤¹¡×
¢£Æâ¼ª
¾è¤êÊª¤ÎÍÉ¤ì¤ä²Ã¸ºÂ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æâ¼ª¤Î¥ê¥ó¥Ñ±Õ¤ä¼ªÀÐ¤¬Æ°¤¡¢ÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÇ¾¤ËÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»ë³Ð
¾è¤êÊª¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ë³Ð¾ðÊó¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÂÎ¤¬ÀÅ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Ç¾¤ËÁ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Áë¤Î³°¤Î·Ê¿§¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ë¾ì¹ç¤â¡¢Ç¾¤¬½èÍý¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¾ðÊó¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¡ÊÆâ¼ª¡Ë¤È¡¢¡ÖÂÎ¤¬ÀÅ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤Æ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¡Ê»ë³Ð¡Ë¤Î¥º¥ì¤¬¡¢Ç¾¤Ëº®Íð¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£Ç¾¤¬¤³¤ÎÉÔ°ìÃ×¤ò´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¼«Î§¿À·Ð¤òÍð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÅÇ¤µ¤¤äÓÒÅÇ¡Ê¤ª¤¦¤È¡Ë¡¢¤á¤Þ¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ²÷¤Ê¾É¾õ¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾è¤êÊª¿ì¤¤¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î3ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾è¤êÊª¿ì¤¤¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¸¶°ø¡Û
¡Ê1¡ËÂÎÄ´
¿çÌ²ÉÔÂ¤äÈèÏ«¡¢¶õÊ¢¡¢ËþÊ¢¤Î¾õÂÖ¡¢É÷¼Ù¤Ê¤É¤Ç¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿ì¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡ËÀº¿ÀÅª¤ÊÍ×°ø
¡Ö¿ì¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ´¶¤Ï¡¢¾è¤êÊª¿ì¤¤¤Î¾É¾õ¤ò°²½¤µ¤»¤ë°ì°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡ËÇ¯Îð
Ê¿¹Õ´¶³Ð¤¬Ì¤È¯Ã£¤Ê»Ò¤É¤â¤ä¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê»×½Õ´ü¤Î»Ò¤É¤â¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Q.¾è¤êÊª¿ì¤¤¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶áÆ£¤µ¤ó¡Ö¾è¤êÊª¿ì¤¤¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ÐÈ¯Á°¤È¾è¼ÖÃæ¤ÎÎ¾Êý¤ÇÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡×
¢£¾è¤ëÁ°¤ÎÂÐºö
¡Ê1¡ËÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤ë
Á°Æü¤Ï½½Ê¬¤Ë¿çÌ²¤ò¼è¤ê¡¢ÂÎÄ´¤òËüÁ´¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê2¡Ë¿©»ö¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë
¶õÊ¢¤Ç¤âËþÊ¢¤Ç¤â¿ì¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ÐÈ¯Á°¤Ë¾Ã²½¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÅ¬ÅÙ¤Ë¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Çò¤¤¥Ñ¥ó¤è¤ê¤â¡¢Á´Î³Ê´¥Ñ¥ó¤ä¥é¥¤Çþ¥Ñ¥ó¤ÎÊý¤¬¡¢¾Ã²½¤¬´Ë¤ä¤«¤Ç·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤â¶ñºà¤ËÃí°Õ¤·¡¢ÌýÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê3¡ËÉþÁõ
ÂÎ¤òÄù¤áÉÕ¤±¤Ê¤¤¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿ÉþÁõ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê4¡Ë»öÁ°¤Ë¿ì¤¤»ß¤áÌô¤ò°û¤à
¿ì¤¤»ß¤áÌô¤Ï¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤«¤é°û¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾è¤êÊª¤Ë¾è¤ë30Ê¬Á°¤ËÉþÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²á¾ê¤Ë°û¤ó¤À¤ê¡¢¿ì¤Ã¤Æ¤«¤éÉþÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈµÕ¸ú²Ì¤Ç¡¢´¨µ¤¡¢Ì²µ¤¡¢¤Õ¤é¤Ä¤¤¬¶¯¤Þ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ì¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï°ßÌô¤ò°û¤à¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¢£¾è¼ÖÃæ¤ÎÂÐºö
¡Ê1¡ËÍÉ¤ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËºÂ¤ë
¡¦¼Ö
¿Ê¹ÔÊý¸þ¤¬¸«¤¨¤ë½õ¼êÀÊ¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤ÎÃæ±û¤ÏÍÉ¤ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Áë¤«¤é±ó¤¯¤Î·Ê¿§¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ð¥¹
²ÄÇ½¤Ê¾ì¹ç¡¢Á°Êý¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Á¥
Á¥¤ÎÃæ±û¤ä¸åÊý¤ÏÍÉ¤ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¡¦Èô¹Ôµ¡
Ãæ±ûÉÕ¶á¤¬¡¢ÍÉ¤ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë±ó¤¯¤Î·Ê¿§¤ä¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ò¸«¤ë
¾è¤êÊª¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë±ó¤¯¤Î·Ê¿§¤ä¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Àè½Ò¤ÎÆâÍÆ¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾è¤êÊª¿ì¤¤¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢Æâ¼ª¤Ë¤¢¤ë»°È¾µ¬´É¤Ê¤É¤ÎÊ¿¹Õ´¶³Ð´ï¤¬´¶¤¸¤ëÍÉ¤ì¤ä²ÃÂ®¤Î¿®¹æ¤È¡¢ÌÜ¤¬Âª¤¨¤ë·Ê¿§¤Ê¤É¤Î»ë³Ð¾ðÊó¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç¾¤¬º®Íð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁëÂ¦¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ó¤¯¤Î·Ê¿§¤ä¿åÊ¿Àþ¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ë³Ð¾ðÊó¤ÈÆâ¼ª¤Î¾ðÊó¤¬°ìÃ×¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉÔ°ìÃ×¤Î²ò¾Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¾è¤êÊª¿ì¤¤¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°å³ØÅªº¬µò¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦»ë³Ð¾ðÊó¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÇ¾¤Îº®Íð¤Î·Ú¸º
Áë¤«¤é³°¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾è¤êÊª¤ÎÍÉ¤ì¤äÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ë³Ð¾ðÊó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¿¹Õ´¶³Ð´ï¤¬´¶ÃÎ¤¹¤ëÍÉ¤ì¤È¡¢ÌÜ¤¬Âª¤¨¤ë·Ê¿§¤ÎÆ°¤¤¬°ìÃ×¤·¡¢Ç¾¤Îº®Íð¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥¹¤¬¥«¡¼¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤ëºÝ¡¢Æâ¼ª¤Ï±ó¿´ÎÏ¤Ë¤è¤ë·¹¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢Áë¤«¤é³°¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·Ê¿§¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ç¾¤Ï¡Ö¾è¤êÊª¤¬¥«¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀµ¤·¤¯Ç§¼±¤·¡¢ÉÔ²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦±óÊý¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¾ÇÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë
¾è¤êÊª¿ì¤¤¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Þ¥Û¤äËÜ¤Ë½¸Ãæ¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÍÉ¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ë³Ð¾ðÊó¤ÏÀÅ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç¾¤Îº®Íð¤¬¤µ¤é¤Ë°²½¤·¤Þ¤¹¡£
Áë¤«¤é±ó¤¯¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç»ëÀþ¤¬°ÂÄê¤·¡¢¾ÇÅÀ¤¬°ìÄê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÌÜ¤ÎÈèÏ«¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¾è¤êÊª¿ì¤¤¤Î¾É¾õ¤¬ÏÂ¤é¤®¤Þ¤¹¡£±ó¤¯¤Î·Ê¿§¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÍÉ¤ì¤È»ë³Ð¾ðÊó¤ÎÉÔ°ìÃ×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¾è¼ÖÃæ¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤Ë¤â¤¿¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÆ¬¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤È¡¢¼ó¤â¸ÇÄê¤µ¤ì¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉÔ°Â¤ä¸ª¤³¤ê¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¤¿¤áµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê3¡ËÁë¤ò³«¤±¤ë
¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÁë¤ò³«¤±¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¤¼¤Ò³«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿·Á¯¤Ê¶õµ¤¤òµÛ¤¤¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê4¡ËÆÉ½ñ¤ä¥²¡¼¥à¤ÏÈò¤±¤ë
¼ê¸µ¤Ë»ëÀþ¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´¶³Ð¤Î¥º¥ì¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤¿¤áÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê5¡Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë
²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¡¢Æ±¾è¼Ô¤È²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤òÊ¶¤é¤ï¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤·¾è¤êÊª¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢¥·¡¼¥È¤òÅÝ¤·¤Æ³Ú¤Ê»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·Á¯¤Ê¶õµ¤¤òµÛ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÅÇ¤µ¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë²æËý¤»¤ºÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£