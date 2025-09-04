A’pieu×JENO♡数量限定フォトカード付きメイクセットが登場

韓国コスメブランド「A’pieu（アピュー）」から、アンバサダーを務めるNCT JENOのフォトステッカーとフォトカードが付いた特別なメイクアップセットが数量限定で発売されます。Qoo10公式店や新大久保の店舗で手に入る本アイテムは、人気コスメとともに推し活も楽しめる内容♡ファンはもちろん、限定コスメを探している方にも見逃せない注目のコレクションです。

Qoo10限定♡JENOフォト付きセット

Qoo10限定で登場するのは、「ウォーターロッククッション」（No.21ライトベージュ / No.23ナチュラルベージュ 各2,200円）から1色と、日本限定「ジェリーチーク」（1,210円）または「ジェリービームハイライター」（1,320円）から1色を選べる豪華セット。

PHOTO STICKER（10x21cm）

PHOTO CARD表（5.5×8.5cm）

PHOTO CARD裏（5.5×8.5cm）

さらにJENOフォトカード＆フォトステッカーが付属します。価格は2,460円（税込）で、9/5（金）0:00～9/28（日）23:59まで販売（なくなり次第終了）です。

RMKの新作アイブロウ＆グロウミスト登場♡ナチュラル美眉と透明肌へ

明洞コスメ・4YOU COSME限定では、「ウォーターロック サラサラパクト」（2,200円）と「ジューシーパン リッププランパー＃1 Blossomsyrup」（1,650円）がセットに。

ベースメイクからリップまで仕上げられる便利な組み合わせで、こちらにもJENOのフォトカード＆フォトステッカーが付きます。価格は2,700円（税込）で、9/5（金）～9/28（日）の期間限定販売です♪

単品でも楽しめる人気アイテム

ウォーターロッククッション SPF50/PA++++

価格：2,200円

ジューシーパン ジェリーチーク／ジェリービームハイライター

チーク 価格：1,210円／ハイライター 価格：1,320円

ウォーターロック サラサラパクト

価格：2,200円

ジューシーパン リッププランパー＃1

価格：1,650円

セット以外でも単品で購入可能なA’pieuの人気アイテムも注目。機能性の高さとトレンド感を兼ね備えたラインナップは、デイリーメイクにぴったりです。

推しと一緒に楽しむ限定コスメ♡

NCT JENOのフォトカード＆ステッカーが付いたA’pieuの数量限定セットは、推し活とメイクを同時に楽しめる特別なアイテム。

Qoo10公式店と新大久保限定店舗でしか手に入らないので、この機会を逃さずチェックしてみてください。お気に入りのコスメと共に、毎日のメイク時間をもっと楽しく彩ってみませんか？