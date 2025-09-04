¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡¡ÂçÊ¬¸©Ï¢¤ÏÁ°ÅÝ¤·Í×µá¤»¤º¡¡¾ïÇ¤ÁíÌ³²ñ¤Ç·èÄê
¼«Ì±ÅÞÂçÊ¬¸©Ï¢¤Ï4Æü³«¤«¤ì¤¿¾ïÇ¤ÁíÌ³²ñ¤ÇÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ×µá¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ï2ÆüÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¡¢ÇÔËÌ¤·¤¿»²±¡Áª¤ÎÁí³ç¤ò¹Ô¤¤ÅÞ¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÏÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦¤¿¤á¤Î¼êÂ³¤¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Ï4ÆüÊý¿Ë·èÄê¤Î¤¿¤á¾ïÇ¤ÁíÌ³²ñ¤ò³«¤½êÂ°¤¹¤ë¸©µÄ22¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Ï¢¤Ç¤ÏÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸©Æâ¤Ë¤¢¤ë55¤ÎÃÏ°è»ÙÉô¤«¤é°Õ¸«¤ò½¸Ìó¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¤è¤ëÌµµÌ¾¤ÎÅêÉ¼·Á¼°¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢Â¿¿ô·è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸©Ï¢¤ÏÁ°ÅÝ¤·¤Ç¤Î¼Â»Ü¤ò¡ÖÍ×µá¤·¤Ê¤¤¡×¤È·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¡¦°¤Éô±Ñ¿Î²ñÄ¹¡Ë¡ÖÁíºÛÁª¤Ï²æ¤¬ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç»ö¤Ê¹Ô°Ù¤Î°ì¤Ä¡£Á´¹ñ¤ÎÎ®¤ì¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·èÄê¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×
¸©Áª½Ð¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤ÏÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÕÎ½¤Î´ä²°µ£³°Ì³Âç¿Ã¤Ï¡Ö³°¸ò¡¦À¯¼£¤Ë¶õÇò¤¬À¸¤¸¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Î¤â¤È°ìÃ×ÃÄ·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¹À¥·úµÄ°÷¤Ï¡ÖÎÉ¿´¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ·è¤á¤ë¡×¤ÈÁ°ÅÝ¤·¼Â»Ü¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸Å¾±¸¼ÃÎµÄ°÷¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÖÅÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£