「あのちゃん」こと歌手でタレント、あの（年齢非公表）が3日深夜放送のニッポン放送「あののオールナイトニッポン0（ZERO）」（火曜深夜3時）に出演。自身が年齢を非公表としている理由を明かした。

あのは13年9月からアイドルグループ「ゆるめるモ!」に3期生として加入し、19年9月に脱退した。「当時アイドルで本当にしゃべらない子だったから、めっちゃ無口だったの」と当時を振り返った。「僕がいたグループはみんな芸名だったんで。僕はあとで加入の方なんで。先にいた人たちが芸名だったから、芸名に。本名でやってる人がいなかったから」と語った。

そして「年齢もみんな非公表だったから、僕も合わせて非公表になっただけで。自分が一番年下なのになぜか非公表、みたいな。年上合わせでした。それが地続きに今もいますけど」と経緯を説明した。

その後、オープニングトークを終え、通常ジングルが「ハッピーバースデー」に急きょ変更。あのは9月4日が誕生日。サプライズで番組スタッフからチョコケーキで誕生日を祝われ「油断してた。ガチで。録音で」と照れながら語った。

あのは今月3日に初の武道館単独ライブを開催する。そのため、今放送は収録で行われた。