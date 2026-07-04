収録では「30代女優」の名前が出ていた「深夜番組だったころから数えて足かけ７年……あのさんの言う通り〈不本意な状況が続いた〉〈抵抗しても、変わらず進んでいく〉という状況だったら、こんなに長く続いていないと思います。″番組スタッフに無理矢理やらされた″と言わんばかりの説明に、やるせない思いでいっぱいです」冠番組のＭＣが〈もう続けたくないので番組を降ります〉とＳＮＳで宣言。前代未聞の形で『あのちゃんねる