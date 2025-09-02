¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

9·î3ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¡ÙÂè113ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä«¥É¥é¹Í»¡·ÏYouTuber¤Î¥È¥±¥ë»á¤¬¡Ø¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÛÄ«¥É¥é £¹·î£³Æü²ÐÍËÆü¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¥Í¥¿¥Ð¥ì Âè£²£³½µ Âè£±£±£³ÏÃ ´¶ÁÛ¹Í»¡ NHK ¥¹¥Èー¥êー ÉúÀþ²ó¼ý ·ëËöºÇ½ª²óÍ½ÁÛ ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÆ°²èÆâ¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¤¤¢¤é¤¹¤¸¤ÎÀè¼è¤ê¤È¼«¿È¤Î¹Í»¡¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£

Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¥È¥±¥ë»á¤Ï¡Ö¥Ï¥¿¥³¤Ï¥é¥ó¥³¤Ø¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤ËÍè¤Ê¤µ¤¤¡¢¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¡¢¥Ï¥¿¥³¤Î¥»¥ê¥Õ¤Î°ÕÌ£¤ä¤½¤Î¿¼¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤è¤ê¼þ¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤­¤¿¥é¥ó¥³¡£¤½¤Î¥é¥ó¥³¤Ø¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤ËÀ¸¤­¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥é¥ó¥³¤òÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¼«Ê¬¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¹ÔÆ°¤«¤é²òÊü¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ºîÃæ¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ä½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦»×¤¤¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤¿¡£

¤Þ¤¿Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¥¿¥«¥·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÌ¡²è²È¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤à¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤éÌ¡²è²È¤ò¼­¤á¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¿¥«¥·¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç¤­¤Ê·èÃÇ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È½ÅÂç¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ëÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£

ÊüÁ÷Í½Äê¤ÎÆâÍÆ¤Ë°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¹Í»¡¤â¿ï½ê¤Ç·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¥Î¥Ö¤Ï¥¿¥«¥·¤ÎºÍÇ½¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥¿¥«¥·¤Î½ñ¤­¤¿¤¤¤â¤Î¤ò½ñ¤±¤Ð¡¢¤­¤Ã¤È¤½¤ì¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡¢¤È»×¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥È¥±¥ë»á¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーÆ±»Î¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ä¿´¤Îµ¡Èù¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌøÀ¥¥¿¥«¥·¤µ¤ó¤È¼êÄÍ¼£Ãî»á¤Î°ïÏÃ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¼êÅç¼£¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¡Ê¼êÄÍ¼£»ëÅÀ¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï1969Ç¯ÆüËÜ½é¤ÎÂç¿Í¸þ¤±¥¢¥Ë¥á¡ØÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡Ù¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó°ÍÍê¤ÎÉúÀþ¤À¤í¤¦¡×¤È²òÀâ¡£¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤ò¸ò¤¨¤¿Ê¬ÀÏ¤¬¡¢Ä«¥É¥é¤ò¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

·ë¤Ó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë´¶ÁÛ¤ò½ñ¤­¹þ¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¶¦Í­¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ÈÄÌÃÎÀßÄê¡¢¹âÉ¾²Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¹Í»¡¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤´Î©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

02:04

¥¿¥«¥·¡¢Ì¡²è²È¿ÍÀ¸¤ÎÂçÅ¾µ¡¤ÈÄ©Àï¤Î·è°Õ
06:10

¼êÄÍ¼£¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¿·»þÂå¤Ø¤ÎÍ¶¤¤
07:21

¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Èº£¸å¤Î¹Í»¡¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ø¤Î¤ªÎé

