この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」の動画で、すあし社長が「なぜ黒海では戦争が絶えないのか？」という問いに、歴史から現代の地政学までの流れで答えている。



冒頭で、すあし社長は、黒海がヨーロッパ・アジア・中東の結節点にあり、古来より貿易の要衝である一方、しばしば大国間の衝突の舞台になってきたと語る。黒海と地中海を結ぶ唯一の出口であるトルコ海峡をめぐる争いの重要性を図解で説明し、古代ギリシャ、ビザンツ帝国、イタリアの海洋都市国家の時代までさかのぼり、黒海が「閉ざされた海」として国内経済に活用されたり、「開かれた海」として商業的な富を生んだりと、時代ごとに異なる価値観で利用されてきた歴史を紹介した。



近代に入ると、黒海をめぐる争いは「国家の生き残りをかけた争い」へと性格を変える。中でもオスマン帝国とロシア帝国の衝突に注目し、ロシアが不凍港を求めて南下する過程で「同じ信仰を持つ同胞たちがイスラム教の帝国の下で苦しんでいる彼らを解放するのが我々の使命だ！」と主張して軍事介入を正当化した点を取り上げる。この構図は、現在のウクライナ戦争におけるロシアの「ロシア系住民がウクライナで虐殺されている彼らを解放するのが我々の使命だ！」という主張と似ていると指摘した。さらに、1853年のクリミア戦争でイギリスとフランスがロシアの南下を阻止するために参戦し、黒海の争いが「二国間の争い」から「世界規模の争い」へと拡大した流れを示した。



21世紀の黒海については、まず「地政学的な武器」という観点を挙げる。ロシアがウクライナを経由しない天然ガス輸出ルート（トルコストリームなど）を整備し、ウクライナへのエネルギー依存度を下げた点を取り上げる。これにより、軍事行動を取っても経済的な影響を他国へ転嫁しやすい基盤を固めたと説明する。また、ウクライナ戦争でロシアがウクライナの港を海上封鎖し、食糧輸出を止めた件について、国際社会に不安を生じさせる「食糧を“兵器”として利用」する意図があったと分析している。



次に、最新テクノロジーによる海の戦いの変化に言及する。ロシア海軍に対して劣勢だったウクライナ海軍が、大型艦を持たない状況でも自力で海上封鎖を打破した点を取り上げる。国産の水上無人機「マグラV5」や「シー・ベイビー」と、西側から供与された対艦ミサイルを組み合わせた反撃を紹介し、ロシア黒海艦隊の旗艦「モスクワ」を撃沈するなど、2024年2月時点で黒海艦隊の約3分の1を無力化したとされる発表を示した。水上無人機が対空ミサイルを搭載して戦闘機やヘリコプターを撃墜したことは「海戦史上初の戦果」であり、「海軍の常識を覆す」出来事だと解説している。



すあし社長は、黒海で紛争が続くのは「地理的な宿命」「帝国の野心」「経済的な要請」「民族のアイデンティティ」といった要因が複雑に絡み合っているためだとまとめる。現在のロシア・ウクライナ戦争もこの延長線上にあり、この戦争の終結の仕方が今後の黒海情勢の大筋を左右すると述べた。動画を視聴することで、読者は現在の国際情勢をより深く理解し、先行きを考えるための視点を得られるとしている。



▼会員制コミュニティ RELIVE

https://relive-salon.fants.jp/

学べる仲間が欲しい方は気軽に覗いてみてください！