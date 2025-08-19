マクドナルド、新メニュー「チーチーダブチ」と「チーチーてりやき」8月20日から2週間限定で販売！加藤清史郎が「LUNA CHEE」として新TVCMに登場

日本マクドナルドが、人気のレギュラーメニューをアレンジした新商品「チーチーダブチ」と「チーチーてりやき」を、2025年8月20日（水）から9月2日（火）までの2週間限定で全国の店舗で販売する。



「チーチーダブチ」は、ダブルチーズバーガーにホワイトチェダーチーズを2枚加えた一品で、チーズ好きにはたまらない濃厚な味わいが特徴だ。一方、「チーチーてりやき」は、てりやきマックバーガーにホワイトチェダーチーズとチェダーチーズを加えたもので、コク深い味わいが楽しめる。どちらもとろける2種類のチーズが織りなす贅沢な味わいが魅力で、ひと口ごとに“チーチー”ならではの濃厚な風味が広がる。



これまで「チーチーダブチ」と「チーチーてりやき」は、限られた店舗での期間限定販売が多く、一部のファンにしか味わえないメニューだったが、顧客からの「食べてみたい」という要望に応え、全国のマクドナルド店舗での販売が決定した。



さらに、朝マック限定の新商品「チーチーダブチソーセージマフィン」も登場する。この商品は、ダブチソーセージマフィンにホワイトチェダーチーズを2枚加えたもので、2種類のチーズの風味が絶妙にマッチし、食べ応えのある贅沢な味わいを楽しむことができる。朝からチーズにまみれた「チーチーダブチソーセージマフィン」をぜひ味わってほしい。



8月19日（火）から放映される新TVCMでは、加藤清史郎が伝説のビジュアル系ロックバンド「LUNA SEA」の公認コピー・バンド「LUNA CHEE」として登場し、本家のミュージックビデオさながらの世界観で商品の魅力をロックに表現する。CM楽曲は、ものまねタレント・たむたむがLUNA SEAの代表曲「ROSIER」を商品にちなむ替え歌として歌い上げる。



加藤は「チーチーダブチ」と「チーチーてりやき」を食べるシーンの撮影で、「どちらを選べば」と歌詞にあるように、どちらも魅力的な商品であると語り、特に「チーチーてりやき」のチーズ感が好きだとコメントしている。



■商品情報

「チーチーダブチ」

販売期間：2025年8月20日（水）〜9月2日（火）

価格：単品 500円〜、バリューセット 800円〜

販売時間：午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）



「チーチーてりやき」

販売期間：2025年8月20日（水）〜9月2日（火）

価格：単品 470円〜、バリューセット 770円〜

販売時間：午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）



＜朝マック＞

「チーチーダブチソーセージマフィン」

販売期間：2025年8月20日（水）〜9月2日（火）

価格：単品 450円〜、バリューセット 650円〜

販売時間：開店〜午前10時30分まで（24時間営業店舗では午前5時00分から）



全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）で販売