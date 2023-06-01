政府が国会に提出した２０２６年度補正予算案は３日、衆参両院で審議入りした。一般会計の総額は３兆１１３５億円で、政府・与党は５日の成立を目指している。衆参両院での財政演説で、片山財務相は、「引き続き、中東情勢が不透明である中で、国民の暮らしや経済活動に支障が生じないよう、タイムリーに対応する」と述べた。補正予算案の柱は、エネルギー価格高騰などに備えた「中東情勢等対応予備費」の創設で、２兆５０００