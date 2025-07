6席だけのシェフズテーブルで、スパイス香る身体思いのフレンチ体験を（東京・門前仲町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は門前仲町エリアに誕生した、実力派シェフによるスパイスを生かしたフレンチレストランです。

Santépices(東京・門前仲町)

2025年4月、門前仲町駅から徒歩11分ほどの場所に、スパイスを生かしたフレンチとナチュラルワインが楽しめるレストラン「Santépices」がオープンしました。店名はフランス語で「乾杯」を意味する「Santé」と、「スパイス」を意味する「épices」を掛け合わせた造語。ロゴにもスパイスがあしらわれており、店名に込められた思いが随所に感じられます。

スパイスのイラストがあしらわれたロゴ 写真:お店から

オーナーシェフの沼田 大貴氏は、料理専門学校を卒業後に渡仏。帰国後はレストランやビストロで研鑽を積み、「食べログ フレンチ TOKYO 百名店」にも選出されている銀座一丁目の名店「ビストロ・シンバ」にてスーシェフを務めてきました。以前より「自分の店を持つ」という目標を掲げており、コロナ禍を経て「ゲストと対面でやり取りできるお店を作りたい」という思いから、この店の開業に至ったそうです。

6席のみのシェフズテーブル 写真:お店から

出店場所を門前仲町に決めたのは、近隣にかつてお世話になった先輩方の店舗があり、またこのエリアにはまだ飲食店も少ないため、自身が先駆けとなる意味があると感じたからとのこと。

さらに店の目の前には公園があり、開放的な雰囲気も気に入ったそうです。店内はカウンター6席のみの、まさに隠れ家のようなシェフズテーブル。出窓からはやわらかな光が差し込み、暖かな落ち着いた照明が、大人の夜を演出します。長時間座っても疲れにくい椅子が配されており、シェフとの会話を楽しみながらスパイスの利いたフレンチをゆったりと堪能できます。

鮪のグリエ 写真:お店から

18時のオープンから21時まではコースのみの提供。おつまみメインの4〜5皿の「ショートコース」5,500円と、前菜からデザートまで5〜6皿の「お食事コース」8,800円の2種類が用意されています。21時以降はアラカルトの注文が可能となり、ワインバーとしての利用もおすすめです。

和牛のロースト 胡椒と赤ワインのソース スパイスガストリック 写真:お店から

看板メニューは、コースのメインでも楽しめる「和牛のロースト 胡椒と赤ワインのソース スパイスガストリック」3,800円。肉の旨みをシンプルに引き出したローストに、胡椒と赤ワイン、さらにスパイスの利いた2種類のソースを添えた新感覚の逸品です。

すじ青のりを使ったソースが美しい一皿 写真:お店から

その他にも、日替わりの魚をポワレにして、ほうれん草とチーズのカレー「パラクパニール」をソースとしてあしらった一皿や、魚の出汁にすじ青のりを混ぜ込んだソースで、魚介のムースを挟んで蒸した平目を味わう一皿など、魚介を使った料理も評判です。

テリーヌオショコラ 写真:お店から

デザートには、スパイスの香りや風味を楽しめる「テリーヌオショコラ」700円がおすすめ。生地に数種類のペッパーなどさまざまなスパイスを練り込み、デザートですがお酒が進むような仕上がりになっています。

厳選したナチュラルワインも豊富 写真:お店から

シェフ一人で切り盛りしているお店なので、ゆったりと食事をしたい方や、デート、友人との語らいの場にもぴったり。ナチュラルワインも、ワイン好きはもちろん、初心者にも飲みやすいセレクトで揃えられており、シェフとの会話を楽しみながら、ここでしか味わえないフレンチ体験ができます。

さらに、11〜16時の時間帯には、シェフの奥様が以前浜松町で店長を務めていたパニーニ店「ワインスタンドKanpani(カンパーニ)」が復活。乾杯×パニーニをテーマに、独創的なパニーニとナチュラルワインが楽しめる昼営業もスタートしています。こちらも是非チェックしてみてください。

食べログレビュアーのコメント

天然すずきのポワレ、千葉地ハマグリとすじ青のりソース 出典:Gurumeshiさん

『ワインも説明が丁寧で、ボトル・グラスともにバリエーション豊富。

6人横並びの一体感も、サンテピスならではの楽しみ方。

「香りと対話するフレンチ」--そう言いたくなる、静かな高揚感に包まれた夜でした』(Gurumeshiさん)

アミューズのカツオ 出典:palogさん

『肉料理は黒毛和牛のロースト。火入れが素晴らしく、胡椒が効いたソースは赤ワインとの相性もいい。



最後のデセールはテリーヌオショコラ。チョコレートのテリーヌだが濃厚な中に、胡椒などのスパイスが主張をしてきて、不思議な味わい。コーヒーにも食後酒にも合う。



店名の通り、スパイスを活かした素晴らしい料理でワインを楽しめる(乾杯)お店でした』(palogさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆Santépices住所 : 東京都江東区佐賀1-10-8 第五小崎ビル 102TEL : 080-8082-5154

文:佐藤明日香

