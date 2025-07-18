¡Ò¸ø±à¤Ç¥»¥ßÍð³Í¤Î³°¹ñ¿Í¡Ó¡ÖÍÄÃî¤òºÎ¼è¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×Ãí°Õ¤·¤Æ¤â¡Ö¥Ê¥Ë¸À¥Ã¥Æ¥ë¥«¡¢¥ï¥«¥é¥Ê¥¤ー¡×¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ËÂçÎÌ¤ËµÍ¤á¤Æ¡ÄÀìÌç²È¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ç¥»¥ß¤Ï¶¿ÅÚ¤ÎÌ£¡¢¹â·é¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡×
¥»¥ß¤ÎÍÄÃî¤ÏÃÏÃæ¤Ç2Ç¯¤«¤é7Ç¯¤ÎÄ¹¤¤Ç¯·î¤ò²á¤´¤·¡¢7·î¾å½Ü¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¤ÆÃÏ¾å¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥»¥ß¤ÎÍÄÃî¤¬ÂçÎÌ¤ËÊá³Í¤µ¤ì¤ë»ö°Æ¤¬ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Î¸ø±à¤Çµ¯¤¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø±à´ÉÍý¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÍÄÃî¤ÎÍð³Í¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢10Ç¯Á°¤«¤é¤À¡×¤È¸À¤¦¡£Êá³Í¼Ô¤Ï¼ç¤ËÃæ¹ñ¿Í¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É³Æ¹ñ¤ÎºßÆü³°¹ñ¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú±ÜÍ÷Ãí°Õ¡Û¾×·â¤Î¥»¥ß¤¿¤³¾Æ¤¤Ê¤É¥»¥ßÎÁÍý¤Î¿ô¡¹
¡ÖÂçÎÌ¤ËÊá³Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç·Ç¼¨¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¡×
¥»¥ß¤ÎÍÄÃî¤ÎÍð³Í¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Î±î¹¾²¸»ò¸ø±à¤À¡£È¾Â¢ÌçÀþ¤Î½»µÈ±Ø¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¡¢ÈË²Ú³¹¤Ç¤¢¤ëJRÁíÉðÀþ¶Ó»åÄ®±Ø¤«¤é¤ÏÅÌÊâ15Ê¬¤Û¤É¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢¼þÊÕ¤Ë½»¤àÆüËÜ¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºßÆü³°¹ñ¿Í¤é¤Ë¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¸ø±à¤À¡£
¸ø±àÆâ¤Ë¤ÏÌó30Ëç¤Û¤É¡¢¡Ö¥»¥ß¤ÎÍÄÃî¤òºÎ¼è¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£»Ò¶¡Ã£¤¬¥»¥ß¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Ä¥¤ê»æ¤¬ÌÚ¤Î´´¤Ê¤É¤Ë¤¯¤¯¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¥¤ê»æ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î²¼¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¸ì¤È´Ú¹ñ¸ì¡¢±Ñ¸ì¤ÎÉ½µ¤â¤¢¤ë¡£¸ø±à´ÉÍý¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¥»¥ß¤Î±©²½¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ëÁ°¤Î6·îËö¤Ë·Ç¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î·Ç¼¨¼«ÂÎ¤ÏËèÇ¯6·î²¼½Ü¤«¤é9·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ5Ç¯Á°¤«¤é¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÄÃî¤¬ÂçÎÌ¤ËÊá³Í¤µ¤ì¤ëÈï³²¤Ï10Ç¯Á°¤«¤é¤Ç¤¹¡£¸ø±àÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤â¡Ø¿©ÍÑÌÜÅª¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡ØÃæ¹ñ¿Í¤ä¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤é¤·¤¿Í¤¬¿ô¿Í¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤é20»þ¤«¤é22»þº¢¤ËÀæ¤ò³Í¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¡Ù¤Ê¤É¤ÎÌÜ·â¾Ú¸À¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä¥Ó¥Ëー¥ëÂÞ¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤¬¡Ø³Í¤Ã¤Á¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤è¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¼ê¤òÎ¾¼ê¤Ë¹¤²¤Æ¡Ø¥Ê¥Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
40Ç¯¶á¤¯¤³¤Î¸ø±à¤Ç»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹âÎðÃËÀ¤â¡Ö¶Ó»åÄ®¤ÎÃæ¤Î¿ô¾¯¤Ê¤¤Ìþ¤·¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¹Ó¤é¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¹¤È°ì½ï¤Ë¤è¤¯Í·¤Ó¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦¹âÎð½÷À¤â¥»¥ß¤ÎÍÄÃî¤ÎÍð³Í¤Ë¤ÏÉÔËþ¤²¤À¡£
¡Ö¥»¥ß¤ÎÌÄ¤À¼¤ÏÀµÄ¾¤¦¤ë¤µ¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ½é¤á¤Æ²Æ¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤À¤·¡¢Â¹¤Ï¥»¥ß¤ÎÈ´¤±³Ì½¸¤á¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1É¤¤ä2É¤¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ËµÍ¤á¤ë¤È¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÂçÎÌÊá³Í¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢ÅìµþÅÔ¸ø±à¶¨²ñ¤Î¸ø±à»ö¶ÈÉô»ö¶È´ÉÍý²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ä¥¤ê»æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï±î¹¾²¸»ò¸ø±à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÎýÇÏ¶è¤Î¸÷¤¬µÖ¸ø±à¤ä¿·½É¶è¤Î¸Í»³¸ø±à¤Ç¤â2020Ç¯º¢¤«¤é¸½ºß¤â¡ØÆ°¿¢Êª¤ò³Í¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤ä¡Ø¥»¥ß¤ÎÍÄÃî¤òÊá¤Þ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ê¤É¤Î·Ç¼¨¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ë¤ÏÂÎ©¶è¤Î¸ø±à¤Ê¤É¤Ç·Ç¼¨¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿Æ»Ò¤¬£±É¤¤ä£²É¤¡¢Êá³Í¤·»ô°é¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂçÎÌ¤ËÊá³Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç·Ç¼¨¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡×
¼ÂºÝ¤Ë¿·½É¶è¤Î¸Í»³¸ø±à¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢±Ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢¥Í¥Ñー¥ë¸ì¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þー¸ì¡¢¥Ò¥ó¥Ç¥£ー¸ì¡¢¥Ù¥ó¥¬¥ë¸ì¤Ç¡Ø¥»¥ß¤ÎÍÄÃî¤òÊá¤Þ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤¿Ä¥¤ê»æ¤¬10²Õ½ê°Ê¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¸ø±à´ÉÍý¼Ô¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¸ø±àÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤ä¤ª»ÒÍÍ¤ÎÃî¤ÎºÎ½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆÃ¤Ëµ¬À©¤Ê¤É¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÅÔÆâ¤Ç¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¾ì½ê¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòº£¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¿©ÍÑ¤ä¾¦ÍÑÌÜÅª¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÍð³Í¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ÇÂ¾¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¸ø±àÆâ¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ò²õ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥»¥ß¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ò´ñ°Û¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÇÓÀÍ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
À¤³¦Åª¤Ê¿©ÎÈÆñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âº«Ãî¿©¤Ê¤É¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£º£²ó¤ÎÍð³ÍÌäÂê¤òNPOË¡¿Íº«Ãî¿©ÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Íý»öÄ¹¤Çº«ÃîÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÎÆâ»³¾¼°ì»á¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡Ö¤Þ¤¢¡¢»ä¤é¤â¸ø±à¤Î¥»¥ß¤ÎÍÄÃî¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÌ£¸«¡Ù´¶³Ð¤Ç¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¿©ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÂç¤½¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤¦¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¥»¥ß¤ÎÍÄÃî¤Ï2Ç¯¤«¤é7Ç¯¤Û¤ÉÃÏÃæ¤Ç²á¤´¤·¡¢½½Ê¬À®Ä¹¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç7·î¤«¤é8·î¤Î18»þ¤«¤é19»þº¢¤ËÃÏÃæ¤«¤éÌÚ¤ËÇç¤¤¾å¤¬¤ê¡¢³Ì¤òÇË¤Ã¤Æ±©º¬¤ò°ìÈÕ¤«¤±¤Æ´¥¤«¤·¤Þ¤¹¡£°ì¹ï¤âÁá¤¯´¥¤«¤µ¤Ê¤¤¤ÈÄ»¤Ê¤É¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯´¥¤«¤·¤¿±©º¬¤ÇÈô¤ÓÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤¹¡£Íð³Í¤¹¤ëÊý¡¹¤Ï¡¢ÃÏÃæ¤«¤é½Ð¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊá³Í¤¹¤ë¤«¡¢ÃÏÃæ¤«¤é·¡¤ê½Ð¤¹¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¥»¥ß¤ò¿©ÍÑ¤Ë¤¹¤ëÊ¸²½¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¹ñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥¤¥Ê¥´¤Î¤è¤¦¤Ê¶¿ÅÚ¿©¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Î¶¿¤ÎÌ£¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¥»¥ß¤¬ÃÏ²¼¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë»Ñ¤Ë»à¼ÔºÆÀ¸¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¹â·é¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÁÇÍÈ¤²¤äßÖ¤á¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥»¥ß¤ÎÈ´¤±³Ì¤Ï¡ØÀæÂà¡Ê¤»¤ó¤¿¤¤¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¤¡¢²òÇ®¤äÄÃÄËºîÍÑ¤ÎÅÉ¤êÌô¤ä´ÁÊýÌô¤È¤·¤Æ½èÊý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢¸ø±à¤Î¤è¤¦¤Ê¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÎÍð³Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ó¤Ê¸«²ò¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«¿È¤Î¿©ÍÑ¤äÈÎÇäÌÜÅª¤ÇÅÚ¤ò·¡¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¥»¥ß¤ÎÍÄÃî¤òÂçÎÌ¤ËºÎ½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢±àÆâ¤Î¼ùÌÚ¤Î¼ùÀª¤ò¼å¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀ©¸Â¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥»¥ß¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ò´ñ°Û¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÇÓÀÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿©Ê¸²½¤Îº¹ÊÌ¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£º«ÃîºÎ¼è¤¬¾òÎã¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶è°è¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¡¢ºÎ¼è¤Ï»î¿©¤Ë¤È¤É¤á¡¢²áÅÙ¤ÊÍð³Í¤Ï¤·¤Ê¤¤¡¢»äÍÃÏ¤Ë¤ÏÌµÃÇ¤ÇÎ©¤ÁÆþ¤é¤Ê¤¤¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅ°Äì¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¤Þ¤¿¡¢£··î14Æü¤ËÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¿ÍÌ±ÌÖ¡ÙÆüËÜ¸ìÈÇ¤Ç¡¢ºòº£¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¿©ÍÑ¥»¥ß¤ÎÍÄÃî¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¡ÖÍÄÃî500g¤¢¤¿¤ê100¸µ¡Ê1¸µ¤ÏÌó20.5±ß¡¢Ìó2050±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢ºÇ¶á¤Ï180¸µ¡ÊÌó3690±ß¡Ë¤Þ¤Ç¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¥»¥ß¤ÎÍÄÃî¤Î¹âÆ²½¤ÏÆüËÜ¤Ë¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥»¥ßÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ø½ÃÆù¼ò²È ÊÆ¤È¥µー¥«¥¹ ¹âÅÄÇÏ¾ìÅ¹¡Ù¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¥»¥ß¤ÎÍÄÃî¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À®Ãî¤ÎÌ£¤â¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¥¢¥Ö¥é¥¼¥ß¤ÏÇ»¸ü¤Ê¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¹á¤ê¤¬¤·¤Æ»ÝÌ£¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤³¤íÁý²Ã·¹¸þ¤Î¤¢¤ë¥ß¥ó¥ß¥ó¥¼¥ß¤Ï¤ä¤Ï¤êÇ»¤¤¥Ê¥Ã¥ÄÉ÷Ì£¤Ë²Ã¤¨¤ÆÆ¦Éå¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢³ú¤ßÄù¤á¤ë¤ÈÂ¿¾¯¤Î¶ì¤ß¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´ØÀ¾°ÊÀ¾¤ËÂ¿¤¤¥¯¥Þ¥¼¥ß¤Ï¥¨¥Ó¥«¥Ë¤È·ÜÆù¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉ÷Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢¿©´¶¤ÏÁ¡°Ý¼Á¤ÎÆù¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥»¥ß¤ÎÍð³Í¤È¤¤¤Ã¤¿°¤¤¥¤¥áー¥¸¤¬Ê§¤·¤ç¤¯¤µ¤ì¡¢²¹ÃÈ²½¤Ê¤ÉÃÏµå´Ä¶ÌäÂê¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æº«Ãî¿©¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥ß¤ÎÎÉ¤¤¥¤¥áー¥¸¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¥»¥ß¤ÎÍð³Í¤Ï¥À¥á¡¢ÀäÂÐ¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ