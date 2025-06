放送・配信中のアニメの最終回が近づき、入れ替わりに新たな作品が始まる時期がやってきました。数年前まで、改編期は春と秋の規模が大きく、夏と冬の入れ替わりはやや少なめという傾向がありましたが、2025年夏(2025年6月〜2025年8月ぐらい)に始まるアニメの数は、およそ70本と多めなので、チェックも大変かもしれません。今夏は、2019年から展開されているオリジナルIPのアニメ化企画『神椿市建設中。』や、アニメ監督・朴性厚氏が10年にわたり温めてきた構想をアニメ化する『BULLET/BULLET(バレット/バレット)』、アカペラが題材の『うたごえはミルフィーユ』、ボウリングが題材の『Turkey!』、10周年を迎えたシリーズの新作『美男高校地球防衛部ハイカラ!』、YouTubeで配信されて爆発的な再生回数を記録した自主制作アニメの続編『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』といったオリジナルアニメが放送・配信されます。

ハッピーを広めるため地球に降り立ったハッピー星人のタコピーは人間の女の子しずかと出会う。



ピンチを救ってもらったタコピーは、しずかの笑顔を取り戻すため不思議な力を持つハッピー道具で奔走する。



しかし、しずかはおうちと学校で何か事情を抱えているようで…。



これは、ぼくときみの最高にハッピーな物語――。

魔物も人間も深刻な水不足にあえぐ砂漠の国・サンドランド。国民は国王が販売する高価な水だけが頼り。正義感に溢れる人間の保安官・ラオは「幻の泉」を探す旅に出ることを決意し、魔物たちに協力を依頼する。悪魔の王・サタンの息子ベルゼブブはラオとお目付け役の魔物・シーフと共に「幻の泉」を求め旅に出る。



やがて、ラオは、ベルゼブブたちとの旅を通して魔物が「人間の敵」ではないことに気づいていく。

あなたは新作VRゲーム『カダス』のテストプレイヤーに選ばれました!



うだつの上がらない底辺ライバー(=配信者)、黒廼ミコは苦悩していた。



最近発生した、人気ライバーたちが生配信中に意識を失う原因不明の怪事件。



相方の舞夢坂舞由も被害を受け入院し、再生数もまったく伸びない現状…



「今を変える突破口が必要だ!」



そんなミコのもとに届いた、新作VRゲームへの招待。



それは、人類滅亡を目論むクトゥルフら邪神たちが仕掛けたデスゲームだった!?



ミコたちはそれぞれの思惑を胸に、この逃げられない戦いから生き残れるのか。



戦慄のコズミックホラーショウ、ついに始まる!

かつて輝かしい実績を築き、名声を欲しいままにした名探偵がいた。



どんな事件も即解決!彼に解けない謎はない!



高校生探偵、名雲桂一郎!



……だったのは10年以上も前のこと。



腰痛に老眼、知覚過敏。すまほとは?JKとは?



輝いていた高校生名探偵も、今となっては時代に取り残されたおじさんに…



『才能が枯れたんじゃない――ただ少し、若さを失っただけさ。』



そんなある日、名雲探偵事務所に若さあふれる女子高生、



真白が助手になりたいと押しかけてくる。



どうやら探偵を目指しているそうで……!?



おじさん探偵と個性派美少女(自称)JK助手の、



動悸動悸(ドキドキ)が止まらない日常が今、始まる!

もしも、人妻の『あの人』と、二人きりでストロング系の缶チューハイを心ゆくまで飲む機会が訪れたら…



自堕落な生活を送る大学生のツヨシ。前向きになろうと手を伸ばした先には缶チューハイ。そんなツヨシの前に訳アリで魅力的な人妻が現れ、一緒にお酒を酌み交わす。だんだん近づく二人の距離。触れ合う肌と肌。そして何も起きないわけがなく…



「人妻×ストロング系缶チューハイ」が織りなす、背徳のオムニバス!

不可解な怪奇現象が多発している童守町。子どもたちを守るため、童守小学校に一人の教師が赴任してきた。5年3組担任の鵺野鳴介、通称ぬ〜べ〜。普段は優しく、ちょっと抜けている彼には、日本でただ一人の霊能力教師という、もう一つの顔があった。その左手には鬼が宿るという噂も!?



生徒たちを襲う学園七不思議、妖怪や悪霊に、地獄からきた正義の使者が立ち向かう!オカルティックヒーローアクション開幕!

絶対ェ助け出す!異世界だろうが!何度死のうが!



誰ともつるまず1人孤独に喧嘩に明け暮れるヤンキー高校生・業平猛(なりひらたける)は、夢に何度も現れる謎の少女・ツキミヤに想いを募らせる日々を過ごしていた。



そんなある日、タケルは不慮の事故で崖から転落。



意識を取り戻すと目の前に広がっていたのは、テクノロジーが高度に進化を遂げた平安京・《電祇平安京(でんじへいあんきょう)》。そこは、最強の陰陽師・安倍晴明が守護しており、憧れのツキミヤが現実に存在する別世界だった!



夢にまで見た運命的な出会いに舞い上がるタケルだったが、突如発生した黒い霧《闇薫(やみかおる)》の中で《怨人(おに)》と呼ばれる化け物によってツキミヤもろとも命を落としてしまう。



――しかし、次の瞬間、タケルは再び電祇平安京で目を覚ます。



やがて自身がタイムリープしたことに気づいたタケルは、ツキミヤが命を落とす未来に抗うため、安倍晴明から陰陽術を習得し、陰陽師として戦うことを決意する――!

自らの霊獣に呑み込まれ、非業の死を遂げた男――



転生して新たな命を得た彼は、再び天下一を目指す

歌は、魔法――世界も運命も変えられる。



7年前に発生した大災害で、人類文明が壊滅的打撃を受けた世界。



先端科学の研究学園都市であった神椿市は、それらの技術を駆使することで、奇跡的な復興を遂げつつあった。しかし、繁栄の裏では、人の悪意と欲望から生まれる怪物『テセラクター』が街に怪異を引き起こしていた。悪意から生まれる怪物に抗えるのは、「魔女の娘」と呼ばれる五人の少女たちの歌声だけ。彼女たちは街の平穏を守るべく、魔法の歌声を武器にテセラクターに挑む



壊れた世界に残された街で、運命にあらがう少女たちの物語が始まる!

霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ<綾瀬桃>と、同級生でオカルトマニアのオカルン<高倉健>。



モモがクラスのいじめっ子からオカルンを助けたことをきっかけに話すようになった2人だったが、「幽霊は信じているが宇宙人否定派」のモモと、「宇宙人は信じているが幽霊否定派」のオカルンで口論に。



互いに否定する宇宙人と幽霊を信じさせるため、モモはUFOスポットの病院廃墟へ、オカルンは心霊スポットのトンネルへ。



そこで2人は、理解を超越した圧倒的怪奇に出会う。



窮地の中で秘めた力を覚醒させるモモと、呪いの力を手にしたオカルンが、迫りくる怪奇に挑む!



運命の恋も始まる!?



オカルティックバトル&青春物語、開幕!

甘酸っぱい少女漫画みたいな恋はきっと私には訪れない…



なぜなら私は---



自分の容姿に自信がない非モテな女子高校生・田端花。



少女漫画のような恋愛に憧れている花だったが、ネガティブ思考全開な彼女は、いつも教室の片隅でひっそりと過ごしていた。



そんな彼女の高校生活は、早朝の教室でスクールカースト最上位のイケメン・上野陽介に”恥ずかしい姿”を目撃されたことで変化が!



教室での一件を機に陽介、さらにクラスメイトたちと交流することになり、花の周囲は次第に賑やかに!



ボッチ喪女JKに春が訪れる……予感!?



ギャグのちギャグ、たまに胸キュンの新型スクールラブコメディ、開校!!

“彼女”は希望の灯となるはずだった。



その怒りが、憎しみが、戦火となって人々を飲み込もうとしている。



レユニオン・ムーブメントの暴走とその背後にある陰謀を阻止できるのは、中立組織であるロドスのみ。



アーミヤたちは龍門に迫りくるチェルノボーグ中枢区画へと向かう。



彼女らを待ち受ける運命とは――

“夜はまだ終わらない”



吸血鬼になることへの戸惑いを乗り越え、ナズナを“好き”になることを決めたコウと、コウに“惚れさせる”決意をしたナズナ。



「恋」が一体なんなのか、わからないまま二人の夜は加速していく。



吸血鬼を殺そうと企む探偵・鶯 餡子の手が、すぐそこまで迫る。吸血鬼の弱点は「人間時代に思い入れの強かったもの」。その弱点を予め処分しようとするが、ナズナには人間時代の記憶が一切ない。ナズナの隠された過去とは?なぜ餡子は吸血鬼を殺すようになったのか?そして、ナズナと餡子に交錯する“秘密”とは――?



コウ、ナズナ、餡子……楽しい「よふかし」では終わらない、新たな“夜”がはじまる!

人類は詠唱をなくして、魔術を使うことができない。



ところが、その不可能を可能にしてしまった、ひとりの少女がいた。



リディル王国における魔術師の頂点・七賢人がひとり〈沈黙の魔女〉モニカ・エヴァレット。史上、初めて無詠唱魔術を生み出した若き天才である。



しかし…極度の人見知りであがり症の彼女は、使い魔の黒猫と山奥に引きこもり、数式の本に囲まれて、ひっそりと魔術の研究に打ち込んでいた。



そんな彼女のもとに、七賢人の同僚である〈結界の魔術師〉ルイス・ミラーが訪ねてくる。戸惑う彼女にルイスはひとつの王命を告げた。



それは――貴族の集う名門校に潜入し、第二王子を護衛する極秘任務だった……。

ずたぼろの服をまとい、両親から召使のように扱われている貧しい男爵家の次女・マリー。



それでも素直で優しい心を持ち続け、彼女は家族に尽くしていた。



ある日、マリーのバースデーパーティが開かれる。



ところが、主役はお姫さまのような姉のアナスタジア。



会場の外で哀しそうに佇むマリーは、偶然にも大富豪のキュロス・グラナド伯爵に遭遇する。



お互いに惹かれ合い、マリーにひと目惚れしたグラナド伯爵だったが、



ある勘違いからマリーではなく、アナスタジアに求婚してしまう!



急速に進んでいく、グラナド伯爵と姉との婚約。



しかしアナスタジアが事故死してしまい、代わりにマリーが伯爵家へ嫁ぐことになり……!?



勘違いから始まる“ずたぼろ令嬢”のシンデレラストーリー、開幕!

清楚可憐な“レンタル”彼女(レンカノ)・水原千鶴のことを家族にも友人にも“本当”の彼女だと紹介してしまった、ダメダメ大学生・木ノ下和也。



嘘だと言い出せないまま“偽り”の関係を続ける和也は、さまざまなイベントを一緒に乗り越えるなかで、次第に千鶴への“本物”の想いを募らせていく。



映画制作のクラウドファンディングを無事成功させ、ついに和也は千鶴への“覚悟”を決める。



一方、やや強引なところがある彼女(仮)・更科瑠夏が、これまで以上に超積極的に和也に迫る……!



さらに、和也と千鶴の“本当”の関係を知る小悪魔的な元カノ・七海麻美が千鶴に急接近する、緊迫した事態も発生!?



周囲を巻き込み、物語はますますヒートアップ!



そして、舞台はハワイアンズへ!!



たった一度の“レンタル”から動き出した和也の“リアル”。



“偽り”の彼女が“本物”になる日は、はたして訪れるのか──!?

第三回デラックスはついに佳境へ!



白熱した予選も終わり、いよいよ決勝トーナメントの火蓋が切られる!



明導アキナ、八雲カゲツ、呼続スオウ、明星エリカ、大倉メグミ、御薬袋ミレイ、廻間ミチル



そして美夜呼ルカ。



ヴァンガードの最強を掴むのは、一体――!?

ヒーローも怪獣も存在しない地球に、突然「ソラ」から落ちてきた宇宙人。その姿は、赤き宇宙ブーメラン「オメガスラッガー」をシンボルに湛える、“究極”の名を冠したウルトラマン。



それまでの記憶を失った宇宙人「ウルトラマンオメガ」は、「ソラト」と名付けられた地球人の姿で、初めて触れ合う生き物「地球人」を理解しようと、興味津々に人々を見つめる。



ときに出現する巨大生物、ソラトの失われた記憶から蘇る「怪獣」という言葉。次々と出現する巨大生物「怪獣」を目の前にして、無意識に使命を掻き立てられるソラトはウルトラマンオメガに変身し、シャープでパワフルな戦いを繰り広げる。



一方で地球人も、初めての巨大生物と赤きスラッガーで戦う巨人が何者なのかを理解しようと、あらゆる目でその姿を見つめる。やがて結ばれる「宇宙人と地球人」のバディ…ソラトと平凡な青年。見つめ合い響き合うバディの心を通して、「ウルトラマンがなぜ地球を守るのか?」の問いに迫る。



今、目覚めの刻(とき)―

ぷにるんず……それは、ぷにっとやわらかい『ぷしぎ』ないきもの。



みんな、ぷにぷにされるのが大すき。



まいにち楽しく ぷにっとくらしています。



そんなぷにるんずのまえに、あたらしい『ぷにとも』があらわれました。



キラキラかがやく宝石をのせた じゅえるん です。



じゅえるんは、あいるんにおねがいします。



「いっしょに来てほしい」と。



やってきたのは、すべてがカチコチでできたぷしぎなばしょ、



『カチコチランド』。



しかも、じゅえるんもあいるんも、体がカチコチに大へんしん!



カチコチランドにあるというたからもの、



12この『ぷにすたるのかけら』をさがすため、



ぷにるんずのぼうけんが今はじまります!

勇者トトは、実力はあるが極度の人見知りのためパーティーが組めず、はじまりの町でくすぶっていた。



そんな中、3人の美女――シエル、アネモネ、ゴアから突然パーティーへと誘われる!



念願の旅立ちにやる気に満ちるトトだが、彼女たちはその勇者を”殺る気”でいっぱいだった!?



女性耐性が無さすぎてちょっとドキドキしただけで気絶してしまう極度の人見知り勇者と、それぞれの目的の為に勇者の命を狙う3人のハーレムデスラブコメディ!!

思春期症候群――不安定な精神状態によって引き起こされると噂の不思議現象。



高校時代に様々な思春期症候群を発症した少女たちに出会ってきた“梓川咲太”も大学生になった。



国民的人気女優であり、恋人の“桜島麻衣”と共に金沢八景にある大学に進学した彼は、校内で季節外れのミニスカサンタを見つけた。



驚いた。わたしのこと見えてるんだ。



どこかで聞いたような台詞。



思春期症候群をプレゼントしていると話すミニスカサンタは、咲太に告げる。



……わたしはね、霧島透子って言うの



SNSで流行する予知夢、正体不明のネットシンガー、ポルターガイスト、



謎めく現象と共に、心揺れる少女たちとの不可思議な物語が再び始まる。



思春期は終わらない――

ある日の出会いをきっかけに、コスプレを通して交流を深めていく喜多川海夢と五条新菜。



まだまだやりたいコスプレ、作りたい衣装はいっぱい。



クラスメイトたちとの交流や、新しいコスプレ仲間たちとの出会いの中で、海夢と新菜の世界はさらに広がっていく。



そして、新菜にドキドキのとまらない海夢の恋に進展はあるのか―!?

「実力不足の白魔導師は要らない」



白魔導師であるロイドはある日突然クビを言い渡され、勇者パーティーを追放されてしまう。



途方に暮れていたロイドだったが、たまたま白魔導師を探していたSランク冒険者のパーティーと出会い、クエストに同行することになる。



この時はまだ、勇者パーティーが崩壊し、ロイドが名声を得ていくことを知る者はいなかった――。



これは、自分を普通だと思い込んでいる、規格外の支援魔法の使い手が冒険者になり、無自覚に無双する物語。

─カーテンの向こう側。俺には一生関係ない世界だ─



バカが集まる底辺男子校・千鳥は、由緒正しきお嬢様校・桔梗女子に嫌われている。



常にカーテンが閉まり、隣り合う校舎の教室は一度も見たことがない。



千鳥に通う紬凛太郎はいつも見かけで怖い人だと判断され、敬遠されることからいつしか人と距離を取るようになっていた。



ある日、実家のケーキ屋を手伝い中にお客として来ていた薫子と出会う



「凛太郎くんを怖いって思ったこと、一回もなかったですよ?」



凛太郎に偏見を持たず接する薫子との時間を戸惑いつつも心地よく感じ始める凛太郎だったが、彼女は桔梗の生徒で……。



“近くて遠い”二人が織りなす、鮮やかな青春彩る学園物語。

とある集落で



幼い頃からずっと一緒に育ってきた



同い年のよしきと光



照りつける太陽



耳にこびりつくクマゼミの声



帰り道に食べるアイス



他愛もないことで笑い合う



いつもと変わらない夏のある日



「……お前、やっぱ光ちゃうやろ」



半年前、山で行方不明になった光は



一週間後ふらりと帰ってきた



声も姿も光に見えるモノ



その中に蠢いていたのは――



「光はもうおらんのや……それやったら」



友人の姿をした爛淵縫瓩畔發澆世后



”いつもと変わらない”日常だが、時を同じくして



奇怪な事件が集落を襲い始める



未知の爛淵縫瓩慊討舛討い



青春ホラー物語の幕が、今、上がる――

ねえ、知ってる?



かもめ学園の七不思議、七番目の噂話。



旧校舎3階の女子トイレ。



そこには花子さんがいて、何かひとつを代償に呼び出した人の願いを叶えてくれる。



呼び出し方はノックを3回。



そして――



「花子さん、花子さん、いらっしゃいますか?」



七不思議七番目『トイレの花子さん』こと“花子くん”と縁を結んだ少女・八尋寧々。祓い屋の少年・源光。



2人は花子くんと共に、改変された七不思議や怪異たちの噂を元に戻すため、日々奔走していた。



ある日、花子くんは言う。



七不思議の中に裏切り者がいる、と。



寧々たちは裏切り者を炙り出すため、七不思議の依代を破壊していく。



二番目『ミサキ階段』、五番目『16時の書庫』を壊し、残る七不思議は『トイレの花子さん』を含めると五つ……



一方、その裏で花子くんの弟・つかさは、七峰桜、日向夏彦、そして新たに七不思議三番目『カガミジゴク』となったミツバと共に、寧々たちがまだ見ぬ七不思議に近づいて――

これはスライムのぷにると中学生のコタローがともだちじゃなくなるまでの物語……



河合井コタローは中学2年生男子。小学生の時に作ったスライムに命が宿り、以来7年間、ぷにると名付けたスライムと“ともだち”として仲良く一緒に過ごしていた。



ただし、コタローにとって一つ問題が……。



7年という月日でお互いが大きくなり、ぷにるの姿が超絶美少女に大変身したのだ!



美少女な姿以外にも、スライムとしてあらゆるかわいい姿に変身するぷにるの自由気ままな言動に、毎回ドキドキと振り回されてしまうコタローの前途多難な日々。



果たして、ぷにるとコタローは“ともだち”として、仲良くずっと一緒に過ごせるのか!?

キラキラしたものが大好きな女子高生・谷川瑠璃は、「自分でも見つけられるかも!」と水晶を探しに山へと向かう。そこで鉱物学を専攻する大学院生・荒砥凪と出会い、一緒に鉱物採集をすることに。



ある時は水晶を探して山道を歩き、ある時はガーネットを拾いに川に浸かり、またある時は見知らぬ鉱物を顕微鏡で覗き――瑠璃は凪に導かれ鉱物採集の世界に飛び込んでいく。



「私だって、採れるはず」



それは、誰しもが抱いたことのある夢。



本格サイエンスアドベンチャー始動!

ファンタジー世界を舞台にした国家運営シミュレーションゲーム、『Eternal Nations』。



ユーザーランキング一位を獲得した伝説のプレイヤー・伊良拓斗は、入院中に意識を失う。



気が付くと拓斗は、まるでゲームの中のような世界、イドラギィア大陸に降り立っていた――



そこに現れたのは、『Eternal Nations』で拓斗が最も愛用していたユニット、《汚泥のアトゥ》。



アトゥから「すべてを覚えている」、と告げられた拓斗はある決心をする。



「――僕たちの国を作ろう。僕と、君だけの王国を」



アトゥと共に、邪悪国家である《マイノグーラ》を設立することを決めた拓斗。



個性豊かなダークエルフたちを国民とし、この世界ではチートとも言えるゲームシステムを利用しながら、



英雄・アトゥと共に国家運営を進めていく――。

逃げろ、可愛い猫が来た。



20XX年、世界は猫に支配された。



猫に触れた人間を猫に変えてしまうウィルスにより、全世界で”ニャンデミック”が発生。



人々は猫にモフられ、次々と猫になっていく。



果たして人類は猫に触りたい誘惑に抗い、猫だらけの世界を生き抜くことができるのか。



すべてが猫になるーー。衝撃のサバイバル・ネコメディ開幕!

ゲームセンターでアルバイト中の青年・草壁蓮司が目にしたのは、バレンタインデーにひとりクレーンゲームに熱中する英国少女・リリー。



何度挑戦しても景品を手にできず涙目の彼女に、思わず蓮司は手を貸す。



無事にぬいぐるみを手にしたリリーから後日渡されたのは、思わぬメッセージカード―――



“Be My Valentine!”(私の恋人になって!)



キュートで天真爛漫な英国少女との出会い。



勘違いから始まる、ゲーセンでの異文化交流!

数学者になる夢を諦めてしまった天才数学少年の北田岳が、謎多き料理界のカリスマ朝倉海とともに、才能ひしめく料理の世界に挑む数理的エンタテインメント!



岳は数学的思考で周囲を驚かせる美しい計算式レシピを作りだし、海とともに料理人として成長していくことができるのか!?

敵は「常識」「権力」「差別偏見」!



奈落(底辺)から這い上がれ!すべては「クソみたいな世界」を変えるために――!!

冤罪によって無職の引きこもりになってしまった吉岡しげる(34)は、異世界でもブサメンを貫く事で膨大なステータスを入手。



チート級の能力値で“絶対神”として第2の人生を歩み始める。



同時に異世界にきた3人の男女――聖華、誠司、リーズと行動を共にする事になるが、しげるには「女の子に触れるだけでHPが減ってしまう」という弱点が……。



危険回避のため早々にパーティーを離脱して一人旅をと思うしげるだったが――?

そのホテルの…「お客様は殺し屋様」。



最高のホテルには条件がある。



「極上の食事」、「至高の癒やし」、「魅惑の娯楽」…



そして、“最新の武器手配”、“安心の身元詐称”、“完璧な死体処理”――!?



死の境界線で、決して『NOと告げない』二人のコンシェルジュ、生朗と沙羅が応える殺し屋達の願いとは――



いざ、鮮烈のキリング・ホテル・ドラマ…開幕!

この街、ただの街にあらず。



笑いあり(プププッ)



ラブあり(キュンキュン♡)



ホロリあり(ホロリホロリ💧)



住人たちが織りなす予測不能な平凡ライフ!



ワクワクが連鎖するCITYへようこそ。

時は大正──浪漫の香り満ち、人々の心、いまだ情け知る。



眉難高校に通う、雲仙、酸ヶ湯、卯花、長万部、阿蘇は“何にもしない部”・地球防衛部の部室でダラダラ過ごしながら、学生寮・黒玉寮で共に生活をするごく普通(?)の男子学生。



ある日5人が黒玉寮で朝風呂していると、湯船の中になにやらヌルっと動くものが。やっとの事で捕まえると、それはしゃべるマヌルネコ・ヌルだった!



遠い遠い未来から重大な使命を帯び、地球に滅亡の危機が迫っていることを伝えに来たというヌル。守りたい…この地球をと言いながらも、自分は危機を知らせにきただけで地球のために戦うかどうかは自由意志で……5人で決めてほしいという。これって責任逃れじゃない…?怪しむ防衛部たち。



「どっちでもいいなら俺はやるぜ!そっちの方がハイカラだからな!」と張り切る雲仙。自由な心で自ら戦うと決めた5人をヌルは猫科学でハイカラ浪漫団に変身させるのだった。



その一方…暗躍する謎の3人組・蛮華羅新鋭隊。



地球征服を企む輩だった。

「俺 あの世から出禁くらってるから 死なねぇんだ」



あることから、あの世から出禁をくらっており、あの世に還ることを目指し幽霊が持つ「灯」をカンテラに集めている怪しい“自称仙人”モグラ<百暗桃弓木>。



彼と出会うと妙なものが見えるようになるらしい--。



「鬼灯の冷徹」の江口夏実が、「人」と「霊」が交わる“この世”の不可思議を怪しくおかしく描き出す。



世にも不死議な物語の幕が開く!

俺たちの夏は終わらない!



北原伊織が伊豆で大学生活を始めて早三ヶ月ー



居候しているダイビングショップ「グランブルー」ではかわいい従妹の古手川千紗と一つ屋根の下。そこに従姉の古手川奈々華、オトナの色気がたまらない浜岡梓、同級生の吉原愛菜も加わって、順風満帆な青春のキャンパスライフを過ごしていた!



……というのは一面で、大学生活の大半は全裸野郎どもとの狂乱騒ぎ!



というのも、伊織が入ったダイビングサークル「Peek a Boo(ピーカブー)」は、ダイビングはそこそこに屈強な男達が全裸になって酒を酌み交わすバカ騒ぎを日常としており、伊織はイケメンだが真性オタクの今村耕平と共に、すっかりサークルに染まっていたのだ。



そんな中、沖縄でのダイビングライセンス講習を終え、伊豆へと戻ってきた伊織の元に妹・栞からの手紙が届く……



妹の襲来、青梅女子大の学園祭、肝試しにデートに無人島キャンプ!



愛すべき全裸野郎どもに囲まれた伊織の大学生活が再び始まる!!

──あなたは信じてくれるかな?不思議で、愛しくて、切なくて、大切な、楽しいだけじゃ語れない、私達の物語──



Turkey(ターキー)……ボウリング用語で、3回連続でストライクを取ること。



一刻館高校ボウリング部の部長、高校2年生の麻衣は、試合に勝てない天才。



Turkeyを取ると、なぜかそのあと必ず、難攻不落のスプリット、スネークアイを出してしまう。



そんな麻衣に、唯一の1年生部員、利奈が言った。「わざとでしょ」



「部長は勝つことから逃げてる。私は勝ちたい。勝つ気がないなら退部する」──



これは、麻衣、利奈、さゆり、希、七瀬……5人の一刻館高校ボウリング部員たちが、負けて戦い、負けて戦い、そして勝つまでの、夏の終わりの物語。

魔術に大切なものは、“家柄”・“才能”・“努力”……。魔術を深く愛しながらも、血筋と才能に恵まれずに非業の死を遂げた“凡人”の魔術師。死の間際に「もっと魔術を極め、学びたかった」と念じた男が転生したのは、強い魔術の血統を持つサルーム王国の第七王子・ロイドだった。



過去の記憶はそのままに、完璧な血筋と才能を備えながら生まれ変わった彼は、前世では成しえなかった想いを胸に、桁外れの魔力で“気ままに魔術を極める”無双ライフをエンジョイする!



ロードスト領でのギザルムとの戦いで見事勝利したロイド達。



魔術への探求心が止まらないロイドが次に目を付けたのは『神聖魔術』!



神聖魔術を習うため、教会を訪れるロイド達だが……?

文武芸、3つの才能を併せ持つ国民的大女優、綾世昴。



彼女を母に持った息子、綾世優はなにをやっても平均以下の凡人だった!



勝手に期待されて、勝手にがっかりされる……。



そんな人生を歩んできた優は、唯一の家族だった母が亡くなり、知人の家に預けられることに。



その家には、芸能科・体育科・進学科が備わる超名門・才華学園で、各学科トップの成績を修め『三帝』と呼ばれている帝乃三姉妹が!?



天才三姉妹との同居生活をスタートさせるも、優をポンコツ呼ばわりし見下す三姉妹。



しかし「幸せな家族を作って」という母からの最期の願いを叶えるべく努力する優の姿に、三姉妹は次第に心を動かされ──。



一つ屋根の下、天才・帝乃三姉妹と凡人・綾世優が“家族”になるまでのお話。

宝島での激戦を終え、無事に科学王国へと帰還した千空たち。



手に入れた石化装置で、コールドスリープしていた司を復活させることに成功。司は科学王国の仲間となった!



そして、人類石化の黒幕・ホワイマンの本拠地が“月”であることを突き止めた千空たちは、月を目指す!



このストーンワールドで、ゼロから宇宙船を作るビッグプロジェクトへと乗り出した。



早速、世界中から宇宙船の素材を集める為、ペルセウス号で大海原へと飛び出した千空たち。



復活液の原料となる大量のコーンを求め、最初の目的地・アメリカ大陸を目指す。



勇気、結束、科学力、全てが試される大航海の先に、千空たちを揺るがす脅威が待ち構えていた――!!



遂に、千空たちの冒険は世界、そして宇宙へ向けて動き出す!



人類の未来を救う為、千空は仲間と共に全力で科学の道を切り拓いていく!!

樹乃倉厳、34歳。



独りを愛する孤高のキャンパーである厳はいつものようにソロキャンプを楽しんでいた。



だが、ひょんなことから超初心者キャンパー、草野雫と遭遇する。



厳は嫌々ながらも、雫とふたりでソロキャンプをやることに!?



厳の静かなキャンプライフはどうなってしまうのか……

「お前は鬼の血を継いでいる……」



一部の人間に脈々と受け継がれる「鬼」と「桃太郎」の血。



はるか昔、自らの凶暴性を自覚するが故にひっそりと暮らしていた「鬼」だったが、そこに「桃太郎」が攻め入った。



それぞれが「桃太郎機関」「鬼機関」を組織し、抗争すること何千年。



突然の“桃太郎”の襲撃で、自分が“鬼”だと知る主人公・一ノ瀬四季。



自らの血に棲む“鬼”と出逢った四季の宿命とは---。



---新世代ダークヒーロー鬼譚、ここに開幕!

防衛隊長官・四ノ宮功の判断により兵器化を免れるも、身柄を拘束されたままの日比野カフカ。



異動命令が下った第3部隊の新人たちがそれぞれの任務先へ向かうなか、彼の前に現れたのは、第1部隊を率いる防衛隊最強の男・鳴海弦だった。



隊員としてのカフカを必要としない鳴海に対し、自身の力を認めさせるため「怪獣8号」の強大すぎる力と向き合うことになるカフカ。



しかしその陰では、「怪獣9号」の脅威が迫っていた…。



継承される意志と力、新たな識別怪獣兵器(ナンバーズ)適合者の誕生、そして防衛隊を襲う史上最大の危機が訪れる――。

全ての悪党が恐れ、全ての殺し屋が憧れたその男は――ある日、恋をした!!



コンビニで働く葵に一目ぼれした坂本は、あっさりと殺し屋を引退。



結婚、娘の誕生を経て、のどかな街で個人商店を営む坂本は、かつての面影が無いほどに……太っていた!!



愛する家族との平和な日常を守る為、元・伝説の殺し屋が、次々と迫りくる刺客に挑む。

文明が崩壊し、荒野となった近未来の世界。人々は旧時代の遺物を活用し、貧しいながらも日々を暮らしていた。



少年ギアはジャンク屋で働く裏で、4つの人格を持つロボット Qu-0213、ギャンブル狂のシロクマとチームを組み、不当に奪われた品を取り返す”盗み屋”を営んでいた。



ある日、殺し屋に追われる謎の少女ノアからの依頼をきっかけに、荒野の武装集団や、凶悪な殺し屋たちに追われることに。



どうやらギアが盗んだのは、この世界を揺るがす「秘密」のようで-。

合唱部の部長・岡聡実は、突如現れたヤクザ・成田狂児から声をかけられる――「カラオケ行こ!」。



彼の組では恒例のカラオケ大会があり、そこで歌ヘタ王になると組長に微妙な刺青を入れられる掟があった。



狂児に歌唱指導を頼まれ、仕方なく練習に付き合わされる聡実。



カラオケで繋がった二人の奇妙な関係の行方は……!?

高校1年生、小牧嬉歌(こまきうた)。



苦手なもの、たくさん。



好きなもの、歌うこと。



人並みの青春を目指して、高校デビューで軽音部への入部を試みるも臆病な性格が災いし大失敗。



失意の中、ウタが出会ったのは人間の声だけで作られる音楽【アカペラ】だった。



歌声を重ね合わせることでしか繋がれない少女たちの不格好な青春がそこにはあった。



――輝かなくても、青春だ。

銀河道路交通法違反で逮捕されてしまった強化人間のチハルとサイボーグのマキナ。



二人に課せられたのは惑星間走行列車・通称ミルキー☆サブウェイの清掃作業。



簡単な任務のはずだったが、やがて二人は大きな事件に巻き込まれていってしまう!



意図なし!主義なし!主張なし!



ノリで乗り切る前代未聞のスペーストレインスペクタクル!!

神と悪魔の狭間の街、ダテンシティ。



今日も人知れず恐ろしい悪霊<ゴースト>たちが街を蝕む。



そんな時、人々の欲望や怨念の魂たる悪霊<ゴースト>を、人知の及ばぬ光をもって消し去る者達がいた。



その名は、天使 パンティ&ストッキング!!



地上に蔓延る闇を祓う使命を託された堕天使姉妹。



その正体は果たして神の使いか…悪魔の僕しもべか…。

白巳津川市。



学園都市であること以外になんの特色もない街。



観光客を呼び込もうと町興しに励んでいるが、どれも不発。



しかし、予期せぬ出来事により世間の関心を集めることに。



異変は、突如として訪れた。



白蛇九十九神社の神器が破損したことにより、平穏な学生生活を送っていた、主人公・新海翔の日常が一変する。



並行世界から、所有者に特殊能力を授ける装飾品「アーティファクト」が流入し、異能に目覚める少年少女たち。



なんの特色も無い街に住む、なんの変哲もない平凡な学生のはずだったが、異能者たちが巻き起こす数奇な運命に巻き込まれていく――

渡直人は、妹の鈴白と叔母の家で暮らす高校2年生。



両親を亡くしてから、恋愛も部活もバイトもせず友だち付き合いも断って、妹を最優先に生活していた直人。



だがある日、幼なじみの館花紗月が転校してきて、直人の平穏な日常は一変する。



紗月はかつて、直人と一緒に育てていた畑を突然めちゃくちゃにした猗荒らし瓩世辰拭



紗月の起こした波紋は、直人を巡る人間関係に嵐を巻き起こし、崩壊へ向かって暴走していく……!?

ずぶ濡れの帰り道、藤は少し変わった「犬」に出会う。



犬はフリップを使って「拾ってください」とアピールし、



藤に折り畳み傘を差し出す。



でもこの犬、変わっているというよりも……?



なんてことない毎日に現れたちょっとおかしな相棒



一緒に四季を感じながら



食べたり、おでかけしたり、おしゃべり(?)したり…



“あともうちょっと”がほっこり尊い



1人と1匹のたぶん、なかよしなふたり暮らし。

鋭い目つきに大きなピアス。



そしてド派手なツートンヘアーの高校1年生・優谷優



彼女は誰もが道を空ける名の知れた不良娘(ばっどがーる)



……ではない。



根は超絶良い子である優の頭の中はいつも学園のマドンナ・水鳥亜鳥のことでいっぱい。風紀委員長を務める亜鳥の気を引きたい優は、優等生を辞めて‟ワルい不良″を目指すことに!



ワルぶってるけど全然ワルくない??



自称・不良でちょっぴりおバカな少女の奮闘を描く学園コメディ、開校(スタート)!!

幼い頃から勇者に憧れていたアリシアは、王に選ばれし13人の勇者の1人となる。



伝説の剣を携え魔獣王クレバテスの討伐に赴く勇者たち。



だがその蛮勇は、エドセア大陸全土の人属を滅ぼしかねない最悪の危機を招いてしまう。



世界に唯一残された希望は、魔獣王に託された一人の赤子だった――。

海野凪と天野エリカ。同じ日に生まれた二人は、赤ちゃんの頃に取り違えられた子ども同士。



定食屋の息子とホテル王の娘として育った二人は、育てと生みの両親たちのススメで、許嫁関係となることに。



ひとつ屋根の下で同居を始めた二人の生活は、クラスメイトの瀬川ひろや兄を追って来た海野幸たちも巻き込んでいく。



許嫁、想い人、血の繋がらない妹。凪を巡るちぐはぐな“四角関係”へ、今度は初恋の幼なじみがやって来る!?



人生とラブが大交錯!



「取り違え子」から始まる“五角関係”ラブコメディー!



この夏に、運命はさらに大きく動き出す!

話しかけ難い雰囲気 を漂わせる和田と、ギャルのような見た目で周囲から恐れられている山本。



クラスではそれぞれ一人きりで過ごす和田と山本は、別々の高校に通っているものの、毎日のようにショッピングセンターのフードコートに集まっている。



と言っても、何をするでもなく、ただただた わいもない話 をして、笑ったり、泣いたり、怒ったり…… 。



そんな二人のゆるい放課後を、少し覗いてみませんか?

<水よ来たれ!>」



異世界に転生した青年・涼のコップ一杯の水から始まるスローライフ――それは常に死と隣り合わせの日常だった!?



首なし騎士との剣戟、アサシンホークの襲撃、ドラゴンとの邂逅と慌ただしい日々を過ごしながら気づけば二十年、いつしか人類最高峰の魔法使いに到達!



やがて、天才剣士アベルとの出会いが涼を歴史の表舞台へと引き上げていく……。



マイペースすぎる最強水魔法使いの気ままな冒険譚、開幕!

「…終わった…これでやっと…やっと」



魔族が仕掛けた大規模な戦争「大侵攻」によって、人族が滅亡寸前にまで追い込まれた世界。



戦乱の中で青年・カイルは、かけがえのない存在と故郷を失う。



復讐のため、魔法剣士として立ち上がった彼は、激戦の末に魔王討伐を果たすのだが…



勝利の代償はあまりにも大きく、瀕死の重傷を負った自身も力尽きようとしていた……。



その時……



深紅の宝石が放つ光に包まれ、次に目覚めると、なんとそこは既に滅んだはずの故郷だった!



4年もの時を遡り、失った家族、友人、恋人と再会を果たしたカイルは、二度と同じ悲劇を繰り返さぬよう、前世の記憶と経験を武器に2周目の人生に挑む!



今、世界を救うための“ニューサーガ”が始まる!

--王宮魔法士の試験に落ちてしまった。世の中は厳しい。



実家に帰ろうにも、先立つものがない。



仕事を探すアレンに舞い込んだのは、公爵家御息女、すなわち公女殿下の家庭教師の仕事。



どうも胡散臭いが、あの『腐れ縁』ほど大変な生徒じゃないだろう。



そう高を括っていた矢先、彼を待っていたのは魔法を一切使うことができない少女だった?!



彼女の魔法を妨げているものとは一体…?



アレンの常識を覆す授業が、少女の未来をやさしく照らすー。

復活間近の四霊「鳳凰」との戦いに備える盾の勇者・岩谷尚文は、反目し合う四聖勇者の力を合わせるべく、三勇者と対峙し、そして和解へと至った。



しかしラフタリアが、誤解から王位を継承する意識ありと認識され…クテンロウという国の刺客に命を狙われてしまう。



尚文はクテンロウと話をつけるため、唯一連絡船の出ている、亜人の国シルトヴェルトを訪れる。



盾の勇者を信仰する亜人たちに熱烈に歓迎されるが、シルトヴェルトも一枚岩ではなく、尚文一行を歓迎しない者もいた。



そして、クテンロウもまた政情不安を抱え、ラフタリアが革命の旗印に祭り上げられていく。



混迷を極める情勢の中、尚文は仲間を導く光となるか――。

「勝ち取るんだ最高の学園生活を!」



ぼっちな中学生時代から変わるため、高校デビューを果たした甘織れな子。



しかし根が陰キャ気質のせいで、憧れの陽キャ生活に馴染めず窒息寸前に…。



現役モデルの完璧美少女、王塚真唯



優しくてふわふわ天使の、瀬名紫陽花



いつもクールな黒髪美人、琴紗月



賑やかなムードメーカー、小柳香穂



憧れの人たちに近づくために、きょうもがんばる甘織れな子。



だったはずが──。



「君に恋をしてしまったんだ…」



「待って! 友達どこいった!?」



友達? 恋人?



揺れ動く気持ちの間で、笑い、悩み、そして進め! 乙女たち。



ノンストップ・青春ガールズラブコメディ、ここに開幕!

俺が転生したのは……なんと「自動販売機」!?



前代未聞のあったか〜い自販機アニメが、波乱の新章へ突入!



圧倒的な力を持つ冥府の王を前に、なんとか生き延びた自動販売機「ハッコン」たちは、ハンター協会の会長たちとともに冥府の王を討伐するべく立ち上がった。



冥府の王と再び対峙した時、悲劇が起きるーー。



元・自販機マニアの知識と、新しい仲間との出会い、新しいフォルムチェンジの力で、ハッコンたちは冥府の王を倒すことができるのか!?

中高一貫の男子校に通う江間譲二は、体育祭がきっかけで風変わりなクラスメート・林美良から変な絡まれ方をされるようになる。



共学高校に通う目高優一は、校内で忌み嫌われている不気味キャラ・二階堂明が後ろの席になり、憂鬱な気分を抱えていた……。



思春期ならではの人間模様が織りなすオムニバス・ストーリー。

原作モノで多いのは圧倒的にマンガ原作作品で、『少年ジャンプ+』連載の『タコピーの原罪』や『怪獣8号』第2期、『ダンダダン』第2期、「週刊少年マガジン」連載の『彼女、お借りします』は第4期など40作品以上が放送・配信されます。『週刊少年ジャンプ』連載だった『地獄先生ぬ〜べ〜』は新アニメが1999年発売のOVA以来26年ぶりです。以下、作品リストは放送・配信時期が早いものから順に並べています。配信サービスは数が多いため基本的に最速タイミング以外の情報は「他配信」としてまとめています。【独占】と記載のあるものは独占配信で、他サービスでの配信はありません。また、記事掲載時点では配信の有無がまだ明らかになっていないケースもあります。▼目次表示・タコピーの原罪・SAND LAND: THE SERIES・ネクロノミ子のコズミックホラーショウ・まったく最近の探偵ときたら・人妻の唇は缶チューハイの味がして・地獄先生ぬ〜べ〜・陰陽廻天 Re:バース・転生宗主の覇道譚〜すべてを呑み込むサカナと這い上がる〜・神椿市建設中。・ダンダダン 第2期・ブスに花束を。・アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】・よふかしのうた Season2・サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと・ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される・彼女、お借りします 4期・学校では教えてくれない大切なこと・カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス決勝編・ウルトラマンオメガ・ぷにるんず ぷに3・気絶勇者と暗殺姫・青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない・その着せ替え人形は恋をする Season2・勇者パーティーを追放された白魔導師、Sランク冒険者に拾われる・薫る花は凛と咲く・光が死んだ夏・地縛少年花子くん2 後編・ぷにるはかわいいスライム 第2期・瑠璃の宝石・異世界黙示録マイノグーラ・ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット・ゲーセン少女と異文化交流・フェルマーの料理・ガチアクタ・ブサメンガチファイター・ホテル・インヒューマンズ・CITY THE ANIMATION・美男高校地球防衛部ハイカラ!・出禁のモグラ・ぐらんぶる Season 2・おそ松さん 第4期・Turkey!・転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期・帝乃三姉妹は案外、チョロい。・Dr.STONE SCIENCE FUTURE 第2クール・ふたりソロキャンプ・桃源暗鬼・怪獣8号 第2期・SAKAMOTO DAYS 第2クール・BULLET/BULLET バレット/バレット・カラオケ行こ!・うたごえはミルフィーユ・銀河特急 ミルキー☆サブウェイ・New PANTY & STOCKING with GARTERBELT・9-nine- Ruler's Crown・渡くんの××(バツバツ)が崩壊寸前・雨と君と・ばっどがーる・クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-・カッコウの許嫁 Season2・フードコートで、また明日。・水属性の魔法使い・強くてニューサーガ・公女殿下の家庭教師・盾の勇者の成り上がり Season 4・わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!(※ムリじゃなかった!?)・自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う 2nd Season・夢中さ、きみに。◆タコピーの原罪・放送情報Netflix:6/27(金) 24:00〜Amazon Prime Video:6/27(金) 24:00〜ABEMA:6/27(金) 24:00〜他配信あり・作品情報・スタッフ原作:タイザン5監督・シリーズ構成:飯野慎也キャラクターデザイン:長原圭太プロップデザイン:10十10・中井杏2Dワークス:アズマ・10十10美術監督:板倉佐賀子色彩設計:秋元由紀CGディレクター:茂木邦夫カラースクリプト:大谷藍生撮影監督:若林優編集:坂本久美子音響監督:明田川仁音楽:藤澤慶昌アニメーション制作・プロデュース協力:ENISHIYA©タイザン5/集英社・「タコピーの原罪」製作委員会・キャストタコピー:間宮くるみしずか:上田麗奈まりな:小原好美東:永瀬アンナ主要公式SNS:@takopi_prハッシュタグ:#タコピーの原罪 #タコピーOP:ano「ハッピーラッキーチャッピー」ED:Tele「がらすの線」アニメ『タコピーの原罪』本PV◆SAND LAND: THE SERIES・放送情報NHK総合:6/28(土) 23:45〜全13話・作品情報原作は鳥山明のマンガで、2023年夏にアニメ映画化されている。本作は、映画化部分に新作カットを追加した「悪魔の王子編」と、フォレストランドから来た少女・アンとベルゼブブの冒険を描く「天使の勇者編」の2部構成で、2024年3月からDisney+で独占配信された。・スタッフ原作・ストーリー原案・キャラクターデザイン:鳥山明監督:横嶋俊久ディレクションアドバイザー:神志那弘志シリーズ構成:森ハヤシアニメーションキャラクターデザイン:菅野利之メカニカルデザイン:山根公利、帆足タケヒコCGディレクター:重川尚之美術監督:金子雄司色彩設計:安部なぎさ撮影監督:川下裕樹編集:徳田俊音響監督:岩浪美和録音調整:山口貴之音響効果:小山恭正音楽:菅野祐悟アニメーション制作:サンライズ、ANIMA、神風動画製作:SAND LAND製作委員会©バード・スタジオ/集英社 ©SAND LAND製作委員会・キャストベルゼブブ:田村睦心ラオ:山路和弘シーフ:チョーアレ将軍:鶴岡聡ゼウ大将軍:飛田展男サタン:大塚明夫スイマーズ・パパ:杉田智和スイマーズ・パイク:遊佐浩二スイマーズ・シャーク:吉野裕行スイマーズ・グッピー:こばたけまさふみサンドランド国王:茶風林アン:小松未可子ムニエル:村瀬歩主要公式SNS:@sandland_pj_jpハッシュタグ:#SANDLAND #サンドランドOP:Kroi「Water Carrier」ED:Tempalay「ドライブ・マイ・イデア」鳥山明原作『SAND LAND: THE SERIES』|本予告|世界の映画祭で絶賛された冒険ファンタジー超大作が待望のシリーズ化|Disney+ (ディズニープラス)◆ネクロノミ子のコズミックホラーショウ・放送情報TOKYO MX:7/1(火) 23:30〜カンテレ:7/1(火) 25:19〜CBCテレビ:7/1(火) 26:33〜RKB毎日放送:7/1(火) 27:00〜BS日テレ:7/2(水) 24:00〜U-NEXT:7/1(火) 23:30〜アニメ放題:7/1(火) 23:30〜他配信:7/5(土) 12:00以降順次・作品情報・スタッフ原作:TOKYO邪神学園監督:松根マサトストーリー原案・シリーズ構成:上江洲誠キャラクター原案:鈴木次郎キャラクターデザイン・総作画監督:こすが洋美術監督:中田洵輝美術設定:須江信人色彩設計:伊東さき子撮影監督:竹沢裕一3D制作:サムライピクチャーズ編集:須藤瞳音楽:Evan Call音楽プロデューサー:池田貴博音楽制作:ミラクル・バス音響監督:山口貴之音響制作:dugoutアニメーション制作:Studio五組©2025 メガロックス社広報宣伝部・キャスト黒廼ミコ:杉山里穂クトゥルフ/舞夢坂舞由:石見舞菜香神楽坂カンナ:羽澄ななエイタ:川島零士佐野清司郎:田丸篤志つかさつぐみ:荻野葉月NAO-KICHI:市川太一鷹城ヒロシ:夏目響平天叢ケイ:渡部紗弓チクタクマン:安元洋貴ハスター:興津和幸ガタノソア:小西克幸グア:伊藤彩沙ツァール:ツァールロイガー:ロイガーハンターJOE:平田広明主要公式SNS:@Necronomico_PRハッシュタグ:#ネクロノミ子OP:緑仙「確証論」ED:Vell「PANDORA feat.のあ(from カラフルピーチ)」TVアニメ「ネクロノミ子のコズミックホラーショウ」メインPV【2025年7月1日(火)放送開始!】◆まったく最近の探偵ときたら・放送情報AT-X:7/1(火) 23:30〜TOKYO MX:7/1(火) 24:30〜サンテレビ:7/1(火) 24:30〜KBS京都:7/1(火) 24:30〜BS11:7/1(火) 24:30〜ABEMA:7/1(火) 24:00〜他配信あり・作品情報・スタッフ原作:五十嵐正邦監督:久城りおんシリーズ構成:池田臨太郎キャラクターデザイン・総作画監督:古賀五十六美術監督:錨菫垰(草薙)美術設定:成田偉保(草薙)、新井佳奈色彩設計:相原彩子プロップデザイン:えとう誠2Dデザイン:倉持美里、増田咲紀(旭プロダクション)3DCG:サンジゲン撮影監督:長谷川奈穂(旭プロダクション)編集:榎田美咲(エディッツ)音響監督:えびなやすのり音響効果:倉橋裕宗(オトナリウム)音楽:菊谷知樹音楽制作:KADOKAWAアニメーション制作:ライデンフィルム©2024 五十嵐正邦/KADOKAWA/まったく最近の製作委員会ときたら・キャスト名雲桂一郎:諏訪部順一真白:花澤香菜翌檜ユウ:山口智広風巻ハナ:平野綾根津太郎:河西健吾星野アズハ:ファイルーズあい風ちゃん:和多田美咲ケルベロス:堀井茶渡美馬坂総也:加瀬康之乳首試食おじさん:杉田智和十字胸毛おじさん:杉田智和ロープ大好きおじさん:杉田智和コーチ:飯島肇主要公式SNS:@mattan_animeハッシュタグ:#まっ探OP:岡崎体育「Suffer」ED:真白(CV:花澤香菜)VS愉快なおじさんたち(CV:杉田智和)「GORI☆GORI Feez e-Girl!!」TVアニメ『まったく最近の探偵ときたら』放送直前PV|2025年7月1日より放送開始!◆人妻の唇は缶チューハイの味がして・放送情報TOKYO MX:7/1(火) 25:00〜(オンエア版)BS11:7/6(日) 25:10〜(オンエア版)AnimeFesta:7/1(火) 25:00〜(完全デレギュラ版/オンエア版)DMM TV:7/1(火) 25:00〜・作品情報オンエア版には映像と音声に規制がある。映像・音声とも無修正で全話追加パートありの「完全デレギュラ版」はAnimeFestaでの独占配信となる。なお「デレギュラ」は「デレギュレーション(規制解除)」を由来とするレーベル名。・スタッフ原作:チンジャオ娘漫画:野上たま監督・シリーズ構成:桂馬一キャラクターデザイン・色彩設計:枯井頼子美術監督:青田穣撮影監督・編集:林朋宏音響監督:大寺文彦プロデュース:デレギュラアニメーション制作:raiose製作:ウェイブ©チンジャオ娘・野上たま・講談社/ウェイブ・キャストツヨシ:石井孝英(オンエア版)/海堂綿(完全デレギュラ版)郡山結:河原木志穂(オンエア版)/杏野みゆ(完全デレギュラ版)夏野藍:朝日奈丸佳(オンエア版)/三日月こっこ(完全デレギュラ版)神崎美紀:貫井柚佳(オンエア版)/茂木桃乃(完全デレギュラ版)主要公式SNS:@canchuhai_animeハッシュタグ:#人妻の唇は缶チューハイの味がして #アニメ缶チューハイOP:うづほ「Can’t you high!?」TVアニメ「人妻の唇は缶チューハイの味がして」キャラクターPV『郡山結Ver.』◆地獄先生ぬ〜べ〜・放送情報テレビ朝日系全国ネット(※一部地域除く):7/2(水) 23:15〜(初回は2話連続スペシャル・第2回以降は23:45〜)「IMAnimation W」枠分割2クール放送・2クール目は2026年1月放送予定・作品情報・スタッフ原作:真倉翔漫画:岡野剛監督:大石康之助監督:山田史人シリーズ構成:大草芳樹キャラクターデザイン:芳山優サブキャラクターデザイン:高橋敦子プロップデザイン:伊藤依織子妖怪デザイン:田中宏紀、きじまるアクション監督:加々美高浩、芳山優美術設定:平澤晃弘美術監督:春日美波色彩設計:野地弘納3DCGディレクター:吉良柾成画面設計:田村仁撮影監督:平本瑛子編集:吉武将人音響監督:名倉靖音響効果:森川永子、佐藤理緒録音:椎原操志音楽:Evan Callアニメーション制作:スタジオKAI©真倉翔・岡野剛/集英社・童守小学校卒業生一同・キャスト鵺野鳴介:置鮎龍太郎立野広:白石涼子稲葉郷子:洲崎綾細川美樹:黒沢ともよ木村克也:岩崎諒太栗田まこと:古城門志帆高橋律子:遠藤綾ゆきめ:加隈亜衣玉藻京介:森川智之主要公式SNS:@nube_aniハッシュタグ:#ぬーべーアニメ #HellTeacherOP:-真天地開闢集団-ジグザグ「P0WER-悪霊退散-」ED:Chilli Beans.「ひまわり」『地獄先生ぬ〜べ〜』 本PV第2弾◆陰陽廻天 Re:バース・放送情報フジテレビ:7/2(水) 24:45〜「+Ultra」枠ほか・作品情報david production制作のオリジナルアニメ。アニメ開始に先行して2025年2月から松本救助によるコミック版が『モーニング・ツー』で連載されている。・スタッフ原作:作乃藤湖原案・監督:盒興弥シリーズ構成:森ハヤシキャラクターデザイン:森田和明プロット原案:佐藤悪糖世界観設定考証:柴田勝家コンセプトアート:キツネイロ音楽 :得田真裕アニメーション制作:david production©作乃藤湖/「陰陽廻天 Re:バース」製作委員会・キャスト業平猛:木村太飛ツキミヤ:内田真礼安倍晴明:木村良平アツナガ:石川界人ユラ:永瀬アンナカズラ:井上麻里奈シノ:吉武千颯主要公式SNS:@OnmyoKaiten_PRハッシュタグ:#陰陽廻天【25年7月放送】TVアニメ『陰陽廻天 Re:バース』PV第2弾|7月2日よりフジテレビ「+Ultra」ほかにて毎週水曜24:45~放送開始!◆転生宗主の覇道譚〜すべてを呑み込むサカナと這い上がる〜・放送情報フジテレビ:7/2(水) 25:15〜BSフジ:7/9(水) 24:00〜「B8Station」枠・作品情報・スタッフ原作:默総監督:危天行アニメーション制作:大火鳥文化(日本語版スタッフ)演出:日向泰祐翻訳:鳥居怜子音響制作:東北新社日本版製作:フジテレビジョン、bilibili© bilibili 改編自哔哩哔哩漫画人気作品《鲲吞天下》 原作者:黙・キャスト樊凌霄(ファン・リンシャオ)/流鋒芒(リウ・フォンマン):増田俊樹谷霊(グー・リン):石見舞菜香白漣素(バイ・リエンスー):日高里菜白檀殊(バイ・タンシュー):子安武人主要公式SNS:@b8stationハッシュタグ:#転生宗主OP:CROWN HEAD「鬼灯」TVアニメ『転生宗主の覇道譚 〜すべてを呑み込むサカナと這い上がる〜』本PV【2025年7月2日スタート 毎週(水)25時15分〜】◆神椿市建設中。・放送情報TBS系列28局ネット:7/3(木) 23:56〜・作品情報『神椿市建設中。』はKAMITSUBAKI STUDIOが2019年から制作しているオリジナルIP。メインキャラクターはKAMITSUBAKI STUDIO所属のバーチャルアーティストグループ「V.W.P」のメンバーが担当している。TVアニメの放送に先駆けて劇場先行版『神椿市建設中。魔女の娘 -Witchling-』が6月13日から2週間限定で劇場上映される。・スタッフ原作・企画プロデュース:KAMITSUBAKI STUDIO、PIEDPIPER世界観設定・監修・原作シナリオ:月島総記監督・シリーズ構成・音響監督:柿本広大キャラクターデザイン:PALOW.サブキャラクターデザイン・総作画監督:あおのゆかメインCGディレクター:石原裕也美術監督:内藤健色彩設計:佐藤美由紀撮影監督:江間常高編集:梅津朋美音響効果:猪俣泰史音楽:朝比奈健人音楽制作:KADOKAWA劇中歌協力:KAMITSUBAKI STUDIOアニメーション制作:SMDE製作:SINKA ANIMATION PROJECT© KAMITSUBAKI STUDIO/SINKA ANIMATION PROJECT・キャスト森先化歩:花譜谷置狸眼:理芽朝主派流:春猿火夜河世界:ヰ世界情緒輪廻此処:幸祜らぷらす:佐倉綾音はすたー:富田美憂あぐに:阿座上洋平あねもす:梅田修一朗くーげる:藤堂真衣復興課長:伊藤静主要公式SNS:@anm_kamitsubakiハッシュタグ:#神椿市建設中TVアニメ『神椿市建設中。』メインPV第1弾|2025年7月3日からTBS系28局にて放送開始!◆ダンダダン 第2期・放送情報MBS/TBS系28局ネット:7/3(木) 24:26〜AT-X:7/4(金) 22:30〜BS日テレ:7/8(火) 24:30〜アニマックス:7/26(土) 19:30〜「スーパーアニメイズムTURBO」枠各配信サイトで配信あり・作品情報・スタッフ原作:龍幸伸監督:山代風我、Abel Gongoraシリーズ構成・脚本:瀬古浩司音楽:牛尾憲輔キャラクターデザイン:恩田尚之宇宙人・妖怪デザイン:亀田祥倫色彩設計:橋本賢、近藤牧穂美術監督:東潤一撮影監督:出水田和人編集:廣瀬清志音響監督:木村絵理子アニメーション制作:サイエンスSARU©龍幸伸/集英社・ダンダダン製作委員会・キャストモモ<綾瀬桃>:若山詩音オカルン<高倉健>:花江夏樹星子:水樹奈々アイラ<白鳥愛羅>:佐倉綾音ジジ<円城寺仁>:石川界人ターボババア:田中真弓ドーバーデーモン:関智一太郎:杉田智和花:平野文鬼頭ナキ:磯辺万沙子邪視:田村睦心主要公式SNS:@anime_dandadanハッシュタグ:#ダンダダンOP:アイナ・ジ・エンド「革命道中」TVアニメ『ダンダダン』第2期第2弾PV|2025年7月3日から全国同時放送◆ブスに花束を。・放送情報TOKYO MX:7/4(金) 22:30〜MBS:7/4(金) 26:53〜BS日テレ:7/5(土) 22:30〜各配信サイトで配信あり・作品情報・スタッフ原作:作楽ロク監督・シリーズ構成:湊未來キャラクターデザイン:大島美和サブキャラクターデザイン:ビートプロップデザイン:田中萌美術監督:中原英統美術3Dオブジェクトデザイン:榎本嘉輝色彩設計:五十嵐明撮影監督:新谷優子編集:近藤勇二(REAL-T)音響監督:土屋雅紀劇伴プロデュース:en:Stereo音楽:林ゆうき、山城ショウゴアニメーション制作:SILVER LINK.©作楽ロク/KADOKAWA/ブスに花束を。製作委員会・キャスト田端花:早見沙織上野陽介:土屋神葉鶯谷すみれ:青山吉能五反田鉄男:細谷佳正新橋努:畠中祐上野圭介:小市眞琴主要公式SNS:@busunihanatabaハッシュタグ:#ブスに花束をOP:TWS「BLOOM (feat. Ayumu Imazu)」ED:GLASGOW「スーベニア」TVアニメ『ブスに花束を。』本PV|2025年7月4日(金)放送開始◆アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】・放送情報TOKYO MX:7/4(金) 23:30〜KBS京都:7/4(金) 24:00〜サンテレビ:7/4(金) 24:30〜BS11:7/6(日) 23:30〜アニマックス:未定各種配信サイトで配信あり・作品情報・スタッフ原作:Hypergryph、Studio Montagneキャラクター原案:唯@w監督:渡邉祐記副監督:西川将貴アニメキャラクターデザイン:高藤彩シリーズ構成:Yostar Picturesプロップデザイン:若山温美術監督:大西穣(ビック・スタジオ)美術設定:坂本竜(ビック・スタジオ)色彩設計:後藤恵子撮影監督:蔡彩云、棚田耕平(グラフィニカ)CGディレクター:上野雄大(IKIF+, Inc.)編集:重村建吾音響監督:渡邉祐記音響効果:川田清貴音楽:林ゆうき音楽制作:レジェンドア、グラウンディングラボアニメーションプロデューサー:畑岳央アニメーション制作:Yostar Pictures製作:Hypergryph Studio Montagne、Yostar、Yostar Pictures© HYPERGRYPH・キャストドクター:甲斐田ゆきアーミヤ:黒沢ともよタルラ:坂本真綾チェン:石上静香ケルシー:日笠陽子ロスモンティス:小倉唯テレジア:南里侑香W:竹達彩奈ホシグマ:安野希世乃ウェイ:山寺宏一フミヅキ:日發里蟷Guard:小林千晃フロストノヴァ:高垣彩陽パトリオット:銀河万丈アリーナ:内田彩メフィスト:天滉平ファウスト:堀江瞬主要公式SNS:@ArknightsStaffハッシュタグ:#アークナイツ #焔燼曙明OP:ReoNa「End of Days」ED:糸奇はな「Truth」TVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』本PV◆よふかしのうた Season2・放送情報フジテレビ系:7/4(金) 23:30〜アニマックス:8/1(金) 19:00〜「ノイタミナ」枠配信あり・作品情報・スタッフ原作:コトヤマ監督:板村智幸副監督:滝沢いづみ、三好なお脚本:横手美智子キャラクターデザイン:佐川遥音楽:出羽良彰美術監督:内藤健色彩設計:きつかわあさみ色彩設計補佐:橋上あきら撮影監督:土本優貴編集:榎田美咲音響監督:木村絵理子アニメーション制作:ライデンフィルム©2025コトヤマ・小学館/「よふかしのうた」製作委員会・キャスト夜守コウ:佐藤元七草ナズナ:雨宮天朝井アキラ:花守ゆみり桔梗セリ:戸松遥平田ニコ:喜多村英梨本田カブラ:伊藤静小繁縷ミドリ:大空直美蘿蔔ハツカ:和氣あず未夕真昼:小野賢章秋山昭人:吉野裕行鶯餡子:沢城みゆき星見キク:佐藤利奈七草ハル:内田真礼主要公式SNS:@yofukashi_prハッシュタグ:#よふかしのうたOP:Creepy Nuts「Mirage」TVアニメ『よふかしのうた Season2』メインPV│全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて7月4日(金)より毎週金曜23時30分から放送開始!◆サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと・放送情報TOKYO MX:7/4(金) 24:00〜とちぎテレビ:7/4(金) 24:00〜群馬テレビ:7/4(金) 24:00〜BS11:7/4(金) 24:00〜AT-X:7/5(土) 21:30〜読売テレビ:7/7(月) 25:59〜テレビ愛知:7/7(月) 26:05〜・作品情報・スタッフ原作:依空まつり原作イラスト:藤実なんな総監督・構成・脚本:金貴臣監督:いわもとやすおキャラクターデザイン:二反田こなモンスター・プロップデザイン:岩永悦宜美術監督:丸山由紀子、山梨絵里色彩設計:吉田沙織3DCG監督:今垣佳奈撮影監督:衛藤直毅編集:木村佳史子音響監督:金貴臣音楽:Cygames、田山里奈アニメーション制作:Studio五組製作:セレンディア学園広報部©2024 依空まつり・藤実なんな/KADOKAWA/セレンディア学園広報部・キャストモニカ・エヴァレット:会沢紗弥ネロ:生天目仁美フェリクス・アーク・リディル:坂田将吾シリル・アシュリー:中島ヨシキエリオット・ハワード:木村良平ニール・クレイ・メイウッド:榊原優希ブリジット・グレイアム:日笠陽子ラナ・コレット:中村カンナケイシー・グローヴ:直田姫奈イザベル・ノートン:種敦美ルイス・ミラー:諏訪部順一リィンズベルフィード:M・A・O???:土岐隼一主要公式SNS:@SilentWitch_prハッシュタグ:#サイレントウィッチOP:羊文学ED:羊文学「mild days」TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』第2弾PV|2025年7月4日(金)より放送開始!◆ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される・放送情報MBS:7/4(金) 25:53〜TBS:7/4(金) 25:53〜CBC:7/4(金) 25:53〜BS-TBS:7/4(金) 26:30〜「アニメイズム」B1枠・作品情報・スタッフ原作:とびらの、仲倉千景キャラクター原案:紫真依監督:北川隆之副監督:砂川正和シリーズ構成・脚本:猪原健太キャラクターデザイン:佐藤秋子サブキャラクターデザイン:菊池陽介色彩設計:寺分神奈美術監督:川崎美和(チップチューン)美術設定:藤瀬智康(チップチューン)、松本秀幸撮影監督:町田 啓(チップチューン)3DCGディレクター:磯部兼士3DCGテクニカルディレクター:木村明彦編集:丹彩子(グラフィニカ)音響監督:亀山俊樹音響効果:北方将実音楽:夢見クジラ音楽制作:ハートカンパニーアニメーション制作:ランドック・スタジオ©とびらの・仲倉千景/双葉社・「ずたぼろ令嬢」製作委員会・キャストマリー:本村玲奈キュロス:濱野大輝アナスタジア:田中美海ルイフォン:木村良平ミオ:日笠陽子リュー・リュー:大原さやかトッポ:柿原徹也トマス:小林竜之チュニカ:相坂優歌主要公式SNS:@zutaboro_reijouハッシュタグ:#ずたぼろ令嬢OP:krage「月蝕」ED:Myuk「マリー」「ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される」PV第2弾 | 2025年7月4日(金)からTVアニメ放送開始!◆彼女、お借りします 4期・放送情報MBS:7/4(金) 26:23〜TBS:7/4(金) 26:23〜BS-TBS:7/4(金) 27:00〜「アニメイズム」B2枠・作品情報・スタッフ原作:宮島礼吏監督:古賀一臣シリーズ構成:広田光毅キャラクターデザイン:平山寛菜音楽:ヒャダイン音響監督:盞一美術監督:秋葉みのる色彩設計:長尾朱美2Dアートディレクター:麻生剛史撮影監督:坂井慎太郎編集:中葉由美子アニメーション制作:トムス・エンタテインメント©宮島礼吏・講談社/「彼女、お借りします」製作委員会2025・キャスト木ノ下和也:堀江瞬水原千鶴:雨宮天七海麻美:悠木碧更科瑠夏:東山奈央桜沢墨:高橋李依八重森みに:芹澤優主要公式SNS:@kanokari_animeハッシュタグ:#彼女お借りしますOP:ClariS「Umitsuki」ED:リーガルリリー「ぼくのベガ」TVアニメ『彼女、お借りします』第4期ティザーPV【2025年7月放送!】◆学校では教えてくれない大切なこと・放送情報テレ東:7/5(土) 7:00〜「イニミニマニモ」内TVer・作品情報原作は子ども向けの人気実用書シリーズ。日常の悩みを抱える小学生たちに、ユニークで頼もしい“達人”たちが、とっておきの解決法を示してくれる実用エンタメアニメ。・スタッフ原作:旺文社「学校では教えてくれない大切なこと」シリーズ監督:中澤佳菜音響監督:三浦妙子音響効果:櫻井陽子音楽:kidlit制作統括:高橋和也アニメーション制作:IMAGICA Infos、Imageworks Studioキービジュアル:ふぬゅロゴデザイン:うもとさちこ制作協力:ウサギ王製作:「学校では教えてくれない大切なこと」製作委員会©旺文社/「学校では教えてくれない」製作委員会・キャスト整太:千菅春香理香:花守ゆみり整太の母:小市眞琴セートン先生:落合福嗣かったん:大鈴功起主要公式SNS:@anime_gakkodehaハッシュタグ:#学校ではOP:OCHA NORMA「学校では教えてくれないこと」アニメ『学校では教えてくれない大切なこと』ティザーPV【2025年夏・テレビ東京にて放送決定】◆カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス決勝編・放送情報テレビ愛知・テレ東系6局ネット:7/5(土) 8:00〜BS日テレ:7/5(土) 23:30〜・作品情報・スタッフ製作総指揮・原案:木谷高明原作:ブシロード、伊藤彰監督:山田卓キャラクターデザイン原案:CLAMPシリーズ構成:校條春、大西雄仁キャラクターデザイン:永作友克、齊田博之総作画監督:永作友克、PARK Gayoungアニメーション制作:Kinema citrus、ぎふとアニメーション、STUDIO JEMI©VANGUARD Divinez Character Design ©2021-2025 CLAMP・ST illust:Kinema citrus・キャスト明導アキナ:宮田俊哉八雲カゲツ:大塚剛央呼続スオウ:川島零士明星エリカ:幸村恵理大倉メグミ:進藤あまね廻間ミチル:佐久間大介御薬袋ミレイ:中島由貴美夜呼ルカ:日笠陽子主要公式SNS:@cfvanguard_PRハッシュタグ:#ディヴァインズOP:Morfonica「Feathered Dreams」【PV】カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス決勝編【TVアニメ2025年7月放送開始!!】◆ウルトラマンオメガ・放送情報テレ東系6局ネット:7/5(土) 9:00〜TVerネットもテレ東TSUBURAYA IMAGINATIONYouTube他配信あり世界同時期放送・配信・作品情報・スタッフメイン監督:武居正能シリーズ構成:根元歳三、足木淳一郎音楽:NARASAKI製作:円谷プロダクション、テレビ東京、電通©円谷プロ ©ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京・キャストオオキダソラト:近藤頌利ホシミコウセイ:吉田晴登イチドウアユム:工藤綾乃主要公式SNS:@ultraman_seriesハッシュタグ:#ウルトラマンオメガOP:ASH「BRIGHT EYES」ED:MindaRyn feat. ASH「Missing Link」\ダイジェストPV公開!/新番組『ウルトラマンオメガ』2025年7月5日(土)あさ9時 テレ東系列にて放送スタート!◆ぷにるんず ぷに3・放送情報テレ東系6局ネット:7/5(土) 9:45〜・作品情報・スタッフ原作:タカラトミー監督:春日森春木シリーズ構成:市川十億衛門キャラクターデザイン:一石小百合音楽:小畑貴裕音響監督:小沼則義制作:OLM Digital© TOMY/ぷにるんず3ぷにじぇくと・テレビ東京・キャストあいるん:潘めぐみじゅえるん:和泉風花えねるん:小松未可子らぶるん:内田彩うるるん:山口智広くーるん:木野日菜ゆか:谷口夢奈ナレーション:小野大輔主要公式SNS:@punirunesハッシュタグ:#ぷにるんず #ぷに活OP:ななひら「ぷにぷにぷにるんず ぷにックスバージョン」【ぷにるんず ぷに3】2025年7月 テレビアニメ放送決定!◆気絶勇者と暗殺姫・放送情報TOKYO MX:7/12(土) 22:30〜サンテレビ:7/12(土) 22:30〜BS11:7/13(日) 24:00〜とちぎテレビ:7/17(木) 23:00〜ABEMA:7/5(土) 23:00〜他配信あり・作品情報・スタッフ原作・原案:のりしろちゃん原作作画:雪田幸路監督:秋田谷典昭シリーズ構成:横手美智子キャラクターデザイン:佐野隆雄音楽:成田旬アニメーション制作:CONNECT©のりしろちゃん・雪田幸路(秋田書店)/「気絶勇者と暗殺姫」製作委員会・キャストトト:武内駿輔シエル:佐伯伊織アネモネ:上田瞳ゴア:白石晴香主要公式SNS:@kzt_totoハッシュタグ:#気絶勇者TVアニメ「気絶勇者と暗殺姫」ティザーPV/2025年放送開始◆青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない・放送情報TOKYO MX:7/5(土) 23:30〜群馬テレビ:7/5(土) 23:30〜とちぎテレビ:7/5(土) 23:30〜BS11:7/5(土) 23:30〜ABC:7/5(土) 26:30〜メ〜テレ:7/5(土) 26:30〜AT-X:7/6(日) 21:30〜ABEMA:7/5(土) 23:30〜U-NEXT:7/5(土) 23:30〜アニメ放題:7/5(土) 23:30〜他配信:7/8(火) 12:00以降順次・作品情報原作は鴨志田一による小説『青春ブタ野郎』シリーズ。2018年秋に原作小説1巻〜5巻相当部分が『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』として全13話でテレビアニメ化されたのち、2019年6月に劇場アニメ『青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない』(原作6巻・7巻相当)、2023年6月に劇場アニメ『青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない』(原作8巻)、2023年12月に劇場アニメ『青春ブタ野郎はランドセルガールの夢を見ない』(原作9巻)と映像化が進められてきた。なお、本作から主人公・咲太らの大学生編に突入するが、原作の大学生編は10巻『青春ブタ野郎は迷えるシンガーの夢を見ない』からスタートで、『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』は13巻。・スタッフ原作:鴨志田一原作イラスト:溝口ケージ監督:増井壮一シリーズ構成:横谷昌宏キャラクターデザイン:田村里美総作画監督:田村里美、野々下いおり、末田晃大、成瀬藍プロップデザイン:小川茜衣装デザイン:米澤彩織、成瀬藍美術設定:塩澤良憲美術監修:加藤浩美術監督:坂上裕文色彩設計:横田明日香CGディレクター:織田健吾、田中葉月撮影監督:楊暁牧2Dデザイン・モニターワークス・特殊効果:内海紗耶編集:三嶋章紀音響監督:岩浪美和音響効果:小山恭正サウンドミキサー:宮本賢人音楽:fox capture plan制作:CloverWorks製作:青ブタ Project©2024 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project・キャスト梓川咲太:石川界人桜島麻衣:瀬戸麻沙美広川卯月:雨宮天赤城郁実:山根綺姫路紗良:小原好美美東美織:石見舞菜香ミニスカサンタ:上田麗奈古賀朋絵:東山奈央双葉理央:種敦美豊浜のどか:内田真礼梓川花楓:久保ユリカ牧之原翔子:水瀬いのり主要公式SNS:@aobuta_animeハッシュタグ:#青ブタOP:Conton Candy「スノウドロップ」ED:広川卯月、赤城郁実、姫路紗良、霧島透子「水平線は僕の古傷」アニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」第2弾PV | 2025年7月5日(土)23時30分より放送開始!◆その着せ替え人形は恋をする Season2・放送情報TOKYO MX:7/5(土) 24:00〜BS11:7/5(土) 24:00〜群馬テレビ:7/5(土) 24:00〜とちぎテレビ:7/5(土) 24:00〜AT-X:7/6(日) 22:00〜北海道放送:7/10(木) 25:26〜(第2回以降24:56〜)読売テレビ:7/10(木) 26:04〜メ〜テレ:7/10(木) 26:30〜アニマックス:8/23(土) 22:00〜・作品情報・スタッフ原作:福田晋一監督:篠原啓輔シリーズ構成:冨田頼子キャラクターデザイン・総作画監督:石田一将副監督:山本ゆうすけ総作画監督:山崎淳・八重樫洋平メインアニメーター:盒蕎位衣装デザイン:西原恵利香プロップデザイン:永木歩実色彩設計:山口舞美術監督:根本洋行撮影監督:佐藤瑠里テクニカルディレクター:佐久間悠也CGディレクター:任杰編集:平木大輔音響監督:藤田亜紀子音響効果:野崎博樹・小林亜依里音楽:中塚武制作:CloverWorks©福田晋一/SQUARE ENIX・アニメ「着せ恋」製作委員会・キャスト喜多川海夢:直田姫奈五条新菜:石毛翔弥乾紗寿叶:種敦美乾心寿:羊宮妃那五条薫:斧アツシ主要公式SNS:@kisekoi_animeハッシュタグ:#着せ恋アニメ #着せ恋OP:スピラ・スピカ「アオとキラメキ」TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」OP Reveal PV|2025年7月よりSeason 2放送!◆勇者パーティーを追放された白魔導師、Sランク冒険者に拾われる・放送情報BSフジ:7/10(木) 24:30〜TOKYO MX:7/10(木) 25:00〜サンテレビ:7/10(木) 25:30〜dアニメストア:7/5(土) 24:00〜ABEMA:7/5(土) 24:00〜他配信あり・作品情報・スタッフ原作:水月穹、椋野わさびキャラクター原案:DeeCHA監督:玉田博シリーズ構成:稲荷明比古キャラクターデザイン:伊藤悠太音響監督:郷田ほづみ音響制作:神南スタジオ音楽:堤博明、半田翼音楽制作:ランティスアニメーション制作:Felix Film©水月穹・椋野わさび/双葉社・追放された白魔導師の製作委員会・キャストロイド:梶原岳人ユイ:日高里菜シリカ:白石晴香クロス:廣瀬大介ダッガス:梅原裕一郎マーリン:井上麻里奈アレン:木村良平リナ:石川由依ミイヤ:真野美月ルル:七瀬彩夏シーナ:大木咲絵子ウィル:増田俊樹リョウエン:大森日雅主要公式SNS:@tsuiho_animeハッシュタグ:#追放白魔導師OP:梶原岳人「純情であれ。」TVアニメ「勇者パーティーを追放された白魔導師、Sランク冒険者に拾われる 〜この白魔導師が規格外すぎる〜」PV第1弾◆薫る花は凛と咲く・放送情報TOKYO MX:7/5(土) 24:30〜とちぎテレビ:7/5(土) 24:30〜群馬テレビ:7/5(土) 24:30〜BS11:7/5(土) 24:30〜MBS:7/5(土) 27:08〜AT-X:7/7(月) 23:30〜Netflix:7/5(土) 25:00〜他配信あり・作品情報・スタッフ原作:三香見サカ監督:黒木美幸准監督:山口智シリーズ構成:山崎莉乃シリーズ演出:都築遥キャラクターデザイン・総作画監督:徳岡紘平サブキャラクターデザイン・衣装デザイン:梅下麻奈未ケーキデザイン:田村恭穂プロップデザイン:吉田優子美術監督:幸喜あすか美術設定:塩澤良憲色彩設計:横田明日香撮影監督:長瀬由起子3D監督:渡邉啓太(サブリメイション)編集:新居和弘音楽:原田萌喜音響監督:濱野高年音響制作:マジックカプセル制作:CloverWorks©三香見サカ・講談社/「薫る花は凛と咲く」製作委員会・キャスト紬凛太郎:中山祥徳和栗薫子:井上ほの花宇佐美翔平:戸谷菊之介夏沢朔:内山昂輝依田絢斗:石橋陽彩保科昴:山根綺主要公式SNS:@kaoruhana_animeハッシュタグ:#薫る花は凛と咲くOP:キタニタツヤ「まなざしは光」ED:汐れいら「ハレの日に」TVアニメ『薫る花は凛と咲く』本PV│7月5日(土)より放送開始!◆光が死んだ夏・放送情報日本テレビ:7/5(土) 24:55〜ほかNetflix:7/5(土) 25:55〜ABEMA:7/5(土) 25:55〜・作品情報・スタッフ原作:モクモクれん監督・シリーズ構成:竹下良平キャラクターデザイン・総作画監督:高橋裕一ドロドロアニメーター:平岡政展プロップデザイン:應地隆之介サブキャラクターデザイン:渡辺舞、西願宏子、長澤翔子美術設定:多田周平、高橋武之、曽野由大美術監督:本田こうへい色彩設計:中野尚美色彩設計補佐:越田侑子3D監督:中野祥典撮影監督:前田智大2Dデザイン:永良雄亮、津江優里編集:木村佳史子音響演出:笠松広司音響制作:dugout音楽:梅林太郎アニメーション制作:CygamesPictures©モクモクれん/KADOKAWA・「光が死んだ夏」製作委員会・キャスト辻中佳紀:小林千晃ヒカル:梅田修一朗田中:小林親弘暮林理恵:小若和郁那山岸朝子:花守ゆみり巻ゆうた:中島ヨシキ田所結希:若山詩音主要公式SNS:@hikanatsu_animeハッシュタグ:#ひかなつアニメOP:Vaundy「再会」ED:TOOBOE「あなたはかいぶつ」TVアニメ「光が死んだ夏」メインPV第2弾|オープニング主題歌:Vaundy「再会」◆地縛少年花子くん2 後編・放送情報TBS系全国28局ネット:7/6(日) 16:30〜・作品情報原作は『月刊Gファンタジー』連載のマンガ。2020年にテレビアニメ第1期が放送されたのち、2022年にアニメプロジェクトが再始動。ショートアニメ『放課後少年花子くん』が2023年秋と2024年秋に放送され、2025年冬からテレビアニメ第2期『地縛少年花子くん2』が放送された。本作は第2期の第2クール部分。・スタッフ原作:あいだいろ監督:福井洋平シリーズ構成:中西やすひろキャラクターデザイン:伊藤麻由加怪異デザイン:岩畑剛一プロップデザイン:小山千遥、田澤光太郎背景美術:小倉工房美術監督:小倉宏昌CG監督:梅田拓也色彩設計:多田早希撮影監督:嶋田瑞帆オフライン編集:伊藤利恵(森田編集室)音響監督:飯田里樹音響制作:HALF H・P STUDIO録音調整:天野龍洋音響効果:宅間麻姫音楽:高木洋音楽制作:ポニーキャニオンアニメーションプロデューサー:福田杏樹アニメーション制作:Lerche(スタジオ雲雀)製作:「地縛少年花子くん2」製作委員会©あいだいろ/SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん2」製作委員会・キャスト花子くん:緒方恵美八尋寧々:鬼頭明里源光:千葉翔也源輝:内田雄馬蒼井茜:土岐隼一赤根葵:佐藤未奈子もっけ:吉田有里、森永千才、金澤まいミツバ:小林大紀つかさ:緒方恵美七峰桜:安済知佳日向夏彦:水島大宙ヤコ:ゆかな土籠:津田健次郎主要公式SNS:@hanakokun_infoハッシュタグ:#花子くん #花子くんアニメTVアニメ『地縛少年花子くん2』「美術室のシジマさん」PV◆ぷにるはかわいいスライム 第2期・放送情報テレ東系6局ネット:7/6(日) 17:30〜・作品情報・スタッフ原作:まえだくん監督:伊部勇志シリーズ構成:横手美智子脚本:横手美智子、平見瞠、池田臨太郎キャラクターデザイン:田中彩美術監督:宮本実生美術設定:宮本実生、三原絵梨香、高薄亜実、泉寛色彩設計:きつかわあさみ、眦朕人撮影監督:後藤晴香編集:榎田美咲音楽:森いづみ音響監督:丹下雄二音響制作:東北新社制作:TOHO animation STUDIO©まえだくん/小学館/ぷにる製作委員会・キャストぷにる:篠原侑河合井コタロー:梅田修一朗雲母麻美:清水理沙南波遊助:榎木淳弥御金賀アリス:花守ゆみりルンル:大谷育江ジュレ:上坂すみれ主要公式SNS:@PUNIRUcorocoroハッシュタグ:#ぷにるはかわいいスライム #ぷにかわOP:ぷにる(CV:篠原侑)「Brun-Brun」TVアニメ『ぷにるはかわいいスライム』第2期本PV/7月6日(日)から 毎週日曜夕方5時30分〜テレ東系列にて放送開始!◆瑠璃の宝石・放送情報AT-X:7/6(日) 21:00〜TOKYO MX:7/6(日) 21:30〜BS11:7/6(日) 22:30〜ABC:7/9(水) 26:45〜テレビ愛知:7/9(水) 26:05〜各配信サービスで配信あり・作品情報・スタッフ原作:渋谷圭一郎監督:藤井慎吾シリーズ構成:横手美智子キャラクターデザイン:藤井茉由音響監督:吉田光平音楽:阿知波大輔、柳川和樹プロデュース:EGG FIRMアニメーション制作:スタジオバインド©2025 渋谷圭一郎/KADOKAWA/「瑠璃の宝石」製作委員会・キャスト谷川瑠璃:根本京里荒砥凪:瀬戸麻沙美伊万里曜子:宮本侑芽瀬戸硝子:林咲紀笠丸葵:山田美鈴主要公式SNS:@rurinohousekiハッシュタグ:#瑠璃の宝石OP:安田レイ「光のすみか」ED:Hana Hope「サファイア」TVアニメ「瑠璃の宝石」第2弾PV | 2025年7月6日(日)より順次放送開始!◆異世界黙示録マイノグーラ・放送情報TOKYO MX:7/6(日) 22:30〜BS日テレ:7/6(日) 24:00〜dアニメストア:7/6(日) 22:30〜U-NEXT:7/6(日) 22:30〜他配信:7/9(水) 24:00以降順次・作品情報・スタッフ原作:鹿角フェフ原作イラスト:じゅん監督:柳瀬雄之シリーズ構成:山田由香、岡田邦彦メインキャラクターデザイン・総作画監督:出口花穂サブキャラクターデザイン:小島えり、猪瀬愛美色彩設計:真水由貴美術監督:酒井結城撮影監督:野村雪菜音響監督:土屋雅紀音楽:夢見クジラ、成清翠音楽制作:ランティスアニメーション制作:MAHO FILM©鹿角フェフ・じゅん・マイクロマガジン社/「マイノグーラ」製作委員会・キャスト伊良拓斗(イラ=タクト):熊谷俊輝汚泥のアトゥ:楠木ともりメアリア:前田佳織里キャリア:高尾奏音全ての蟲の女王イスラ:井上喜久子エムル:佐々木李子ギア:川田紳司モルタール:西村知道主要公式SNS:@myap_gcofficialハッシュタグ:#マイノグーラOP:佐々木李子「Majestic Catastrophe」ED:寺島拓篤「more than W」TVアニメ「異世界黙示録マイノグーラ 〜破滅の文明で始める世界征服〜」PV第1弾◆ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット・放送情報テレ東:7/7(月) 26:00〜BSテレ東:7/8(火) 24:30〜テレビ北海道:7/8(火) 26:05〜アニマックス:7/26(土) 21:30〜ABEMAプレミアム:7/6(日) 23:00〜ABEMA:7/8(火)〜他配信:7/9(水) 24:00以降順次・作品情報・スタッフ原作:ホークマン、メカルーツ総監督:三池崇史監督:神谷智大シリーズ構成:入江信吾キャラクターデザイン:牧孝雄音楽:遠藤浩二アニメーション制作:OLM企画・プロデュース:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント、スロウカーブ製作:ニャイリビ製作委員会©ホークマン・メカルーツ/マッグガーデン/ニャイリビ製作委員会・キャストクナギ:水中雅章カオル:上田麗奈アラタ:川島零士ツツミ:芹澤優レン:木村昴マサキ:中島ヨシキタニシ:安元洋貴ガク:竹内良太グランマ:宮寺智子ケイスケ:興津和幸スオウ:種敦美ミツル:鶴岡聡コウジ:中博史ガンスリンガー:森川智之ラストサムライ:???翻訳機:玄田哲章ナレーション:千葉繁主要公式SNS:@nyailiviハッシュタグ:#ニャイリビOP:THE YELLOW MONKEY「CAT CITY」ED:WANIMA「Matatabi」TVアニメ『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』メインPV|7月7日放送開始/7月6日先行配信開始◆ゲーセン少女と異文化交流・放送情報AT-X:7/6(日) 23:30〜TOKYO MX:7/6(日) 24:30〜サンテレビ:7/6(日) 24:30〜KBS京都:7/6(日) 24:45〜BS朝日:7/6(日) 25:30〜・作品情報・スタッフ原作:安原宏和監督:菊池聡延シリーズ構成:山田靖智キャラクターデザイン:岡野力也美術監督:西山勇美術設定:益田健太(GROUND)色彩設計:重光由喜子編集:武宮むつみ音響監督:えびなやすのり音響効果:川田清貴録音調整:竹内俊平音響制作:zuvo.(合同会社笠井企画)キャスティング:松岡超(フルパワープロダクション)音楽:伊賀拓郎アニメーション制作:ノーマッド製作:ゲーセン少女と異文化交流会©安原宏和/KADOKAWA/ゲーセン少女と異文化交流会・キャストリリー・ベイカー:天城サリー草壁蓮司:千葉翔也草壁葵衣:小山内怜央桂木 蛍 :石原夏織加賀花梨:結川あさき望月桃子:茅野愛衣主要公式SNS:@GaCenGirl_Animeハッシュタグ:#ゲーセン少女OP:リリー・ベイカー(CV:天城サリー)、草壁葵衣(CV:小山内怜央)「ふたりのスタートボタン」ED:リリー・ベイカー(CV:天城サリー)「Amusing Flavor」TVアニメ『ゲーセン少女と異文化交流』メインPV◆フェルマーの料理・放送情報テレビ朝日系全国24局ネット:7/5(土) 23:30〜BS朝日:7/6(日) 23:30〜「IMAnimation」枠・作品情報・スタッフ原作:小林有吾監督:市川量也シリーズ構成・脚本:ドメリカキャラクターデザイン:岡本岳、柏木五月総作画監督:岡本岳、柏木五月美術監督:眦朕人美術設定:佐藤久美色彩設計:渡邊安美監督補佐:海江田美幸撮影監督:山越康司、鎌田麻友美CG監督:深田明日香音響監督:本山哲音響制作:叶音音楽:五十嵐聡(TOKYO LOGIC)制作:ドメリカ©小林有吾・講談社/フェルマーの料理製作委員会・キャスト北田岳:富田涼介朝倉海:坂泰斗布袋勝也:遠藤大智ウィヴィア・ミロ:永塚拓馬赤松蘭菜:依田菜津福田寧々:池澤春菜乾孫六:橘 龍丸広瀬一太郎:古川慎武蔵神楽:若山詩音魚見亜由:永瀬アンナ主要公式SNS:@anime_fermatハッシュタグ:#フェルマーの料理OP:OSHIKIKEIGO「メイラード」ED:DXTEEN「Change Over」TVアニメ「フェルマーの料理」ティザーPV/2025年7月放送開始!◆ガチアクタ・放送情報CBC・TBS系全国28局ネット:7/6(日) 23:30〜「アガルアニメ」枠・作品情報・スタッフ原作:裏那圭graffiti design:晏童秀吉監督:菅沼芙実彦シリーズ構成:瀬古浩司キャラクターデザイン・総作画監督:石野聡サブキャラクターデザイン・総作画監督:松本よしの斑獣デザイン:山森英司人器デザイン:保科有沙美術デザイン:小木斉之色彩設計:中野尚美美術監督:伊藤友沙(草薙)撮影監督:池上真崇3DCG監督:三宅拓馬・町田弘樹編集:盒曲音響監督:郷文裕貴音響効果:上野励音楽:岩琢プロダクション・スーパーバイズ:ボンズアニメーション制作:ボンズフィルム製作:「ガチアクタ」製作委員会©裏那圭・晏童秀吉・講談社/「ガチアクタ」製作委員会・キャストルド:市川蒼エンジン:小西克幸ザンカ:松岡禎丞リヨウ:花守ゆみりレグト:森川智之ジャバー:新祐樹主要公式SNS:@gachiakuta_PRハッシュタグ:#ガチアクタ #GACHIAKUTAOP:Paledusk「HUGs」ED:DUSTCELL「灯火」Gachiakuta Anime Series Main PV/STARTS ON JULY 6TH, 2025◆ブサメンガチファイター・放送情報TOKYO MX:7/6(日) 23:30〜ほか配信あり・作品情報・スタッフ原作:弘松涼漫画:上月ヲサム監督:曽根利幸シリーズ構成:猪原健太キャラクターデザイン:松元美季美術監督:松村良樹(スタジオPablo)色彩設計:木村聡子撮影監督:設楽希(T2studio)特効ディレクター:谷口久美子(チーム・タニグチ)編集:黒澤雅之音響監督:吉田光平音楽:川龍音楽制作:日本コロムビアプロデュース:EGG FIRMアニメーション制作:WHITE FOX©弘松 涼/ブサメンガチファイター製作委員会・キャスト吉岡しげる:諏訪部順一聖華:稲垣好誠司:白石兼斗リーズ:内田真礼主要公式SNS:@busamen_gachi_fハッシュタグ:#ブサガチTVアニメ「ブサメンガチファイター」番宣CM | 2025年7月6日より放送開始◆ホテル・インヒューマンズ・放送情報テレ東系列:7/6(日) 23:45〜BSテレ東:7/6(日) 24:30〜AT-X:7/10(木) 21:00〜テレビユー山形:7/18(金) 25:23〜・作品情報・スタッフ監督:アミノテツロシリーズ構成:米村正二キャラクターデザイン:藤崎真吾プロップデザイン:きむらひでふみ美術監督:海野よしみ美術設定:長澤順子色彩設計:村口冬仁撮影監督:貞松寿幸編集:今井大介音響監督:山田陽音楽:小春(チャラン・ポ・ランタン)音楽制作:テレビ東京ミュージックアニメーション制作:ブリッジ©田島青/小学館/ホテル・インヒューマンズ製作委員会・キャスト星生朗:小林裕介灰咲沙羅:白浜灯奈乃主要公式SNS:@HIH_PRハッシュタグ:#ホテル・インヒューマンズOP:imase「ミスター・ムーンライト」ED:NOA「Merry Go Round」TVアニメ「ホテル・インヒューマンズ」本PV|2025年7月6日より放送開始!◆CITY THE ANIMATION・放送情報TOKYO MX:7/6(日) 24:00〜ABC:7/6(日) 24:40〜テレビ愛知:7/6(日) 25:20〜BS11:7/7(月) 23:00〜・作品情報・スタッフ原作:あらゐけいいち監督:石立太一キャラクターデザイン・総作画監督:徳山珠美美術監督:山崎詩央里色彩設計:宮田佳奈撮影監督:植田弘貴3D監督:加瀬達規音響監督:鶴岡陽太音楽:ピラニアンズ音楽制作:ポニーキャニオンアニメーション制作:京都アニメーション製作:CITY THE ANIMATION 製作委員会©あらゐけいいち・講談社/CITY THE ANIMATION 製作委員会・キャスト南雲美鳥:小松未可子にーくら:豊崎愛生泉わこ:石川由依真壁鶴菱:川原慶久真壁立涌:入野自由真壁まつり:七瀬彩夏雨飾えり:田所あずさ泉りこ:和久井 優安達太良博士&安達太良の父:子安武人安達太良の母:浅野まゆみ安達太良達太:KENN安達太良良太:猪股慧士安達太良かもめ:林鼓子安達太良うみ:福嶋晴菜安達太良そら:天麻ゆうきオババ:山本和臣鬼カマボコ:宮崎遊轟:鈴木崚汰いい人:水内清光タナベ菫桜子美:後藤邑子穂高:土門仁光岳伸晃:福山潤帯那林道:金子誠黒金大和:盧籠道ナレーション:大塚芳忠主要公式SNS:@city_anime_infoハッシュタグ:#アニメCITYOP:Furui Riho「Hello」ED:TOMOO「LUCKY」『CITY THE ANIMATION』PV第1弾◆美男高校地球防衛部ハイカラ!・放送情報AT-X:7/7(月) 22:00〜TOKYO MX:7/7(月) 23:00〜BS日テレ:7/7(月) 23:30〜・作品情報2015年から展開されているオリジナルアニメ『美男高校地球防衛部』シリーズの新作。・スタッフ原作:馬谷くらり監督:高松信司シリーズ構成:あおしまたかしキャラクターデザイン・総作画監督:村上彩香プロップデザイン:土本佳奈美術監督:丸山由紀子色彩設計:桂木今里撮影監督:越山麻彦編集:小野寺桂子音楽:yamazo音楽プロデューサー:川原陽子音楽制作:ポニーキャニオン音響監督:高松信司アニメーション制作:スタジオディーン©馬谷くらり/黒玉寮・キャスト雲仙新九郎:高野大河酸ヶ湯愛琉志:長岡龍歩卯花惣輔:観世智顕長万部潮:小池貴大阿蘇空太:草野太一百目鬼珠闘麗斗:前野智昭乳頭左門:阿座上洋平猫魔祐:山下大輝キャン:安元洋貴御殿場寮長:杉田智和ヌル:西村知道主要公式SNS:@boueibuハッシュタグ:#boueibuOP:ハイカラ浪漫団(高野大河、長岡龍歩、観世智顕、小池貴大、草野太一)「ハイカラ de GO!!」ED:蛮華羅新鋭隊(前野智昭、阿座上洋平、山下大輝)「残光 in your eyes」『美男高校地球防衛部ハイカラ!』PV◆出禁のモグラ・放送情報TOKYO MX:7/7(月) 22:00〜BS11:7/7(月) 24:00〜・作品情報・スタッフ原作:江口夏実監督:石踊宏シリーズ構成・脚本:藤田信三キャラクターデザイン:たなべようこクリーチャーデザイン・総作画監督:澁谷一彦プロップデザイン:與儀有美美術監督:森尾麻紀美術:スタジオ・ユニ色彩設計:福田由布子撮影監督:関谷颯人編集:池田康隆音楽:長谷川智樹音響監督:山田陽音響制作:サウンドチーム・ドンファン音楽制作:エイベックス・ピクチャーズアニメーション制作:ブレインズ・ベース製作:出禁のモグラ製作委員会©江口夏実・講談社/出禁のモグラ製作委員会・キャストモグラ<百暗桃弓木>:中村悠一真木栗顕:大河元気桐原八重子:藤井ゆきよ犬飼詩魚:藤田茜猫附梗史郎:村瀬歩猫附藤史郎:武内駿輔猫附杏子:種敦美主要公式SNS:@dekinnomoguraハッシュタグ:#出禁のモグラ #OP:syudou「神頼み」ED:椎乃味醂「喧騒 feat. Aile The Shota」TVアニメ『出禁のモグラ』第1弾PV|2025年7月7日(月)放送開始◆ぐらんぶる Season 2・放送情報TOKYO MX:7/7(月) 24:30〜BS11:7/7(月) 24:30〜MBS:7/8(火) 26:30〜・作品情報・スタッフ原作:井上堅二、吉岡公威監督・脚本・音響監督:高松信司キャラクターデザイン・総作画監督:草間英興総作画監督:植田羊一美術監督:春日礼児プロップデザイン:jimao色彩設計:松山愛子撮影監督:加藤直之編集:徳田俊音響制作:セイバーリンクス音楽:橋本由香利アニメーション制作:ゼロジー×リーベル©井上堅二・吉岡公威・講談社/ぐらんぶる2製作委員会・キャスト北原伊織:内田雄馬今村耕平:木村良平時田信治:安元洋貴寿竜次郎:小西克幸古手川千紗:安済知佳古手川奈々華:内田真礼浜岡梓:行成とあ吉原愛菜:阿澄佳奈毒島桜子:山根綺野島元:江口拓也山本真一郎:榎木淳弥御手洗優:花江夏樹藤原健太:ロバート・ウォーターマン工藤会長:福山潤北原栞:諸星すみれ乙矢尚海:青山吉能古手川登志夫:川田紳司水樹カヤ:水樹奈々主要公式SNS:@gb_animeハッシュタグ:#ぐらんぶるOP:湘南乃風 feat. 新しい学校のリーダーズ「青春永遠(せいしゅんとは)」ED:SEAMO「裸でどつきあい feat. May'n」TVアニメ「ぐらんぶる」Season 2 PV(EDver.)◆おそ松さん 第4期・放送情報テレ東系6局ネット:7/8(火) 24:00〜AT-X:7/9(水) 22:00〜アニメタイムズ:7/9(水) 12:00〜Lemino:7/9(水) 12:00〜U-NEXT:7/9(水) 12:00〜アニメ放題:7/9(水) 12:00〜その他配信:7/12(土) 24:00以降順次・作品情報赤塚不二夫生誕80周年記念作品として2015年に放送されたアニメ『おそ松さん』のシリーズ第4期。シリーズ10周年で、赤塚不二雄生誕90周年記念作品にあたる。・スタッフ原作:赤塚不二夫監督:小高義規シリーズ構成:松原秀キャラクターデザイン・総作画監督:安彦英二総作画監督:渡邊葉瑠、和田佳純副監督:二村寧々美術監督:田村せいき色彩設計:垣田由紀子撮影監督:福士享編集:坂本久美子音楽:橋本由香利音楽制作:エイベックス・ピクチャーズ音楽協力:テレビ東京ミュージック音響監督:菊田浩巳音響制作:楽音舎アニメーション制作:PIERROT FILMS©赤塚不二夫/おそ松さん製作委員会・キャストおそ松:櫻井孝宏カラ松:中村悠一チョロ松:神谷浩史一松:福山潤十四松:小野大輔トド松:入野自由トト子:遠藤綾イヤミ:鈴村健一チビ太:國立幸ダヨーン:飛田展男デカパン:上田燿司ハタ坊:斎藤桃子松造:井上和彦松代:くじら主要公式SNS:@osomatsu_PRハッシュタグ:#おそ松さんOP:DA PUMP「おそ松さんのボンバシェー!」ED:ひとみ from あたらよ&松野家6つ子「バディ」TVアニメ「おそ松さん」2025年7月テレ東ほかにて放送開始【ティザーPV】◆Turkey!・放送情報日本テレビ:7/8(火) 25:29〜BS日テレ:7/10(木) 22:30〜テレビ信州:7/12(土) 25:00〜・作品情報・スタッフ原作:BAKKEN RECORD、ポニーキャニオン監督:工藤進脚本:蛭田直美キャラクターデザイン:武川愛里音楽制作:ポニーキャニオンアニメーション制作:BAKKEN RECORD©BAKKEN RECORD・PONY CANYON INC. /「Turkey!」製作委員会・キャスト音無麻衣:菱川花菜五代利奈:市ノ瀬加那一ノ瀬さゆり:岩田陽葵三鷹希:天麻ゆうき二階堂七瀬:伊藤彩沙主要公式SNS:@Turkey_PJハッシュタグ:#ターキー #turkey_animeOP:長野県一刻館高校ボウリング部「ヒャクニチソウ」【Turkey!】TVアニメ「Turkey!」PV◆転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期・放送情報テレ東:7/9(水) 24:00〜テレビ愛知:7/9(水) 25:30〜テレビ大阪:7/9(水) 25:35〜AT-X:7/10(木) 22:30〜BS日テレ:7/14(月) 24:30〜ABEMA:7/9(水) 24:30〜dアニメストア:7/9(水) 24:30〜他配信あり・作品情報・スタッフ原作:謙虚なサークルキャラクター原案:メル。コミカライズ:石沢庸介監督:玉村仁シリーズ構成:戸塚直樹キャラクターデザイン・総作画監督:錦織成アクション監督:アベユーイチ美術監督:長岐光捷色彩設計:渡辺彩生撮影監督:矢野雄木音響監督:田中亮音響制作:Ai Addiction音楽:R・O・N音楽制作:ランティスアニメーション制作:つむぎ秋田アニメLab製作:「第七王子」製作委員会©謙虚なサークル・講談社/「第七王子」製作委員会・キャストロイド:小市眞琴グリモ:ファイルーズあいシルファ:Lynnタオ:関根明良レン:高橋李依アルベルト:堀江瞬シロ:松井恵理子ガリレア:杉田智和タリア:明坂聡美バビロン:土岐隼一クロウ:永塚拓馬イーシャ:石見舞菜香サリア:津田美波ジリエル:森久保祥太郎謎神父:宮本充主要公式SNS:@dainanaoji_proハッシュタグ:#第七王子 #dainanaojiOP:樋口楓「CALLING†」ED:岬なこ「Meteor」TVアニメ『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期』本PV | 2025年7月9日(水)深夜24時からテレ東他にて放送開始!◆帝乃三姉妹は案外、チョロい。・放送情報TOKYO MX:7/9(水) 24:30〜とちぎテレビ:7/9(水) 24:30〜群馬テレビ:7/9(水) 24:30〜BS11:7/9(水) 24:30〜MBS:7/12(土) 26:08〜・作品情報・スタッフ原作:ひらかわあや監督:松林唯人シリーズ構成:伊神貴世キャラクターデザイン:井上裕亮サブキャラクターデザイン:清澤唯人メインアニメーター:宮崎司色彩設計:土井和美術監督:東潤一美術デザイン:伊藤瞳撮影監督:朝日康平3D監督:森重柚香プロップデザイン:牧野博美2Dデザイン:吉垣誠特殊効果:村上正博編集:盒曲音楽:横山克音響監督:明田川仁音響制作:マジックカプセルアニメーション制作:P.A.WORKS©ひらかわあや/小学館/アニプレックス・キャスト綾世優:日向未南帝乃一輝:天海由梨奈帝乃二琥:古賀葵帝乃三和:青山吉能主要公式SNS:@mikadono_animeハッシュタグ:#帝乃三姉妹TVアニメ『帝乃三姉妹は案外、チョロい。』第1弾PV|2025年7月放送開始!!!◆Dr.STONE SCIENCE FUTURE 第2クール・放送情報TOKYO MX:7/10(木) 22:00〜KBS京都:7/10(木) 22:00〜BS11:7/10(木) 24:00〜サンテレビ:7/10(木) 25:00〜テレビ愛知:7/10(木) 25:30〜配信:7/10(木)以降順次・作品情報・スタッフ原作:稲垣理一郎、Boichi監督:松下周平シリーズ構成:砂山蔵澄キャラクターデザイン:岩佐裕子デザインワークス:水村良男美術設定:青木智由紀美術監督:吉原俊一郎色彩設計:中尾総子撮影監督:小島千幸編集:坂本久美子音響監督:明田川仁音楽:加藤達也、堤博明、YUKI KANESAKAアニメーション制作:トムス・エンタテインメント©米スタジオ・Boichi/集英社・Dr.STONE製作委員会・キャスト石神千空:小林裕介大木大樹:古川慎小川杠:市ノ瀬加那コハク:沼倉愛美クロム:佐藤元スイカ:高橋花林あさぎりゲン:河西健吾カセキ:麦人獅子王司:中村悠一氷月:石田彰西園寺羽京:小野賢章七海龍水:鈴木崚汰フランソワ:坂本真綾チェルシー:潘めぐみレナード:山口令悟Dr.ゼノ:野島健児スタンリー・スナイダー:遊佐浩二主要公式SNS:@STONE_anime_offハッシュタグ:#DrSTONEOP:KANA-BOON「SUPERNOVA」ED:音羽-otoha-「no man's world」アニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第4期最終シーズン第2クール《メインPV》◆ふたりソロキャンプ・放送情報TOKYO MX:7/10(木) 24:30〜BS朝日:7/11(金) 23:30〜長崎文化放送:7/11(金) 25:25〜読売テレビ:7/15(火) 25:29〜・作品情報・スタッフ原作:出端祐大監督:羽鳥潤脚本・シリーズ構成:皐月彩脚本:瀬田光穂、谷崎央佳キャラクターデザイン:島崎知美美術監督:長谷川弘行色彩設計:瀬戸治子撮影監督:坪内弘樹音響監督:八巻大樹音楽:小鷲翔太アニメーション制作:SynergySP©出端祐大・講談社/「ふたりソロキャンプ」製作委員会・キャスト樹乃倉厳:濱野大輝草野雫:新崎瑞季滝川彰人:阿座上洋平大空さや:会沢紗弥火野瑞希:根本優奈主要公式SNS:@2solocamp_animeハッシュタグ:#ふたりソロキャンプTVアニメ『ふたりソロキャンプ』第2弾PV◆桃源暗鬼・放送情報日本テレビ系全国30局ネット:7/11(金) 23:00〜「FRIDAY ANIME NIGHT(フラアニ)」枠・作品情報・スタッフ原作:漆原侑来監督:野中阿斗監督補佐:橋本裕之シリーズ構成・脚本:菅原雪絵キャラクターデザイン:網サキ涼子美術設定:別役裕之美術監督:Scott MacDonald色彩設計:多田早希撮影監督:芹澤直樹CG監督:福島涼太編集:岡崎由美佳音響監督:飯田里樹音楽:KOHTA YAMAMOTO音楽制作:ポニーキャニオンアニメーション制作:スタジオ雲雀©漆原侑来(秋田書店)/桃源暗鬼製作委員会・キャスト一ノ瀬四季:浦和希無陀野無人:神谷浩史皇后崎迅:西山宏太朗屏風ヶ浦帆稀:石見舞菜香矢颪碇:坂田将吾遊摺部従児:花江夏樹手術岾ロクロ:三浦魁漣水鶏:愛美花魁坂京夜:木村良平主要公式SNS:@tougenanki_anmハッシュタグ:#桃源暗鬼OP:THE ORAL CIGARETTES「OVERNIGHT」TVアニメ『桃源暗鬼』PV第二弾|25年7月より金曜よる11時 日本テレビ系「フラアニ」枠にて全国30局ネットで放送開始!◆怪獣8号 第2期・放送情報テレ東系列:7/19(土) 23:00〜ほかX:7/19(土) 23:00〜・『保科の休日』(第1期総集編劇場上映時の同時上映作品)テレ東系列:7/12(土) 23:00〜X:7/12(土) 23:00〜・作品情報原作は『少年ジャンプ+』で2020年7月から連載されているマンガ。連載は最終盤に入っており、2025年6月6日(金)更新分で最終回まであと2回と予告されている。アニメ第一期は2024年春に放送され、2025年3月に総集編劇場版が公開された。今回の第二期放送に先駆けて、総集編と同時上映された『保科の休日』の放送が決まっている。・スタッフ原作:松本直也監督:宮繁之シリーズ構成・脚本:木戸雄一郎キャラクターデザイン・総作画監督:西尾鉄也怪獣デザイン:前田真宏美術監督:木村真二色彩設計:広瀬いづみ3D監督:新垣隼撮影監督:荒井栄児編集:肥田文音響監督:郷文裕貴音楽:坂東祐大怪獣デザイン&ワークス:スタジオカラーアニメーション制作:Production I.G©防衛隊第3部隊 ©松本直也/集英社・キャスト日比野カフカ/怪獣8号:福西勝也亜白ミナ:瀬戸麻沙美市川レノ:加藤渉四ノ宮キコル:ファイルーズあい保科宗四郎:河西健吾鳴海弦:内山昂輝四ノ宮功:玄田哲章怪獣9号:吉野裕行主要公式SNS:@KaijuNo8_Oハッシュタグ:#怪獣8号 #KaijuNo8アニメ『怪獣8号』第2期ティザーPV|2025年7月放送開始◆SAKAMOTO DAYS 第2クール・放送情報テレ東系列:7/14(月) 24:00〜BSテレ東:7/17(木) 24:30〜Netflix:7/14(月) 24:00〜(13話以降TV放送より1話先行配信)他配信あり・作品情報・スタッフ原作:鈴木祐斗監督:渡辺正樹シリーズ構成:岸本卓キャラクターデザイン:森山洋美術監督:丸山由紀色彩設計:笹愛美撮影監督:蔡伯崙編集:肥田文音響監督:明田川仁音楽:林ゆうきアニメーション制作:トムス・エンタテインメント©鈴木祐斗/集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会・キャスト坂本太郎:杉田智和朝倉シン:島信長陸少糖:佐倉綾音坂本葵:東山奈央坂本花:木野日菜眞霜平助:鈴木崚汰南雲:花江夏樹神々廻:八代拓大佛:早見沙織豹:安元洋貴篁/ナレーション:大塚芳忠✕(スラー):浪川大輔楽:内山昂輝鹿島:興津和幸ソウ:鳥海浩輔ダンプ:甲斐田裕子アパート:小林千晃ミニマリスト:竹内良太主要公式SNS:@SAKAMOTODAYS_PRハッシュタグ:#サカモトデイズ #SAKAMOTODAYSOP:Kroi「Method」TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クールメインPV│SAKAMOTO DAYS│Part2 OFFICIAL MAIN TRAILER◆BULLET/BULLET バレット/バレット・放送情報Disney+「スター」:7/16(水)〜・作品情報『牙狼〈GARO〉-VANISHING LINE』『呪術廻戦』などの監督を務めた朴性厚が長年温めてきたオリジナルアニメ。Disney+で独占配信されるほか2部作での劇場公開が決まっていて、前章「弾丸疾走編」が2025年7月25日(金)、後章「弾丸決戦編」が2025年8月15日(金)公開。・スタッフ監督:朴性厚原案:朴性厚原作:E&H production、ギャガシリーズ構成:金田一士キャラクターデザイン・総作画監督:吉松孝博「ガッチャ」デザイン:辻󠄀野芳輝コンセプト・メカニックデザイン:天神英貴キーアニメーター:佐野誉幸、赤井方尚、諸貫哲朗美術監督:赤井文尚色彩設計:鎌田千賀子3D統括:菅友彦カーアクションディレクター:三沢伸撮影監督:李周美編集:柳圭介、ACE音響監督:藤田亜紀子音響効果:中野勝博音響制作:INSPIONエッジ 音楽:堤博明音楽プロデューサー:小林健樹製作:ギャガアニメーション制作:E&H production©E&H/GAGA・キャストギア:井上麻里奈シロクマ:山路和弘Qu-0213 ノサ姉:釘宮理恵Qu-0213 カウ姉:花澤香菜Qu-0213 ナカ兄:関智一Qu-0213 エイ婆:折笠愛ノア:瀬戸麻沙美バレル:古川慎ウィール:茂木たかまさリン:若井友希主要公式SNS:@BULLETBULLET_PRハッシュタグ:#BULLETBULLET #バレットバレット #バレバレOP:ちゃんみな「WORK HARD」ED:Newspeak「Glass Door」映画「BULLET/BULLET」(バレットバレット)2nd PV | 7.16(金)ディズニープラス「スター」で独占配信!| 7.25(金)&8.15(金)2部作全国公開!◆カラオケ行こ!・放送情報AT-X:7/24(木) 21:30〜TOKYO MX:7/24(木) 22:30〜BS11:7/24(木) 23:30〜HBC北海道放送:7/24(木) 25:26〜カンテレ:7/24(木) 25:45〜メ〜テレ:7/24(木) 26:00〜TVQ九州放送:7/24(木) 26:00〜・作品情報・スタッフ原作:和⼭やま監督:中⾕亜沙美助監督:塚原佑希⼦シリーズ構成:成⽥良美キャラクターデザイン:松浦⿇⾐、谷口淳一郎音楽:伊賀拓郎アニメーション制作:動画⼯房©2025 和山やま/KADOKAWA/アニメ「カラオケ行こ!」製作委員会・キャスト岡聡実:堀江瞬成田狂児:小野大輔和田:徳留慎乃佑主要公式SNS:@karaokemuchusaハッシュタグ:#カラオケ行こTVアニメ『カラオケ行こ!』第1弾PV◆うたごえはミルフィーユ・放送情報7月・作品情報アカペラを題材として、女子高生たちの青春と日常をアカペラ初心者の声優陣の成長とともに描いていく音楽プロジェクトのアニメ企画。・スタッフ原作:ポニーキャニオン×山中拓也原作キャラクターデザイン:チェリ子総監督:佐藤卓哉シリーズディレクター:中嶋清人シリーズ構成・脚本:山中拓也キャラクターデザイン:菊永千里、海保仁美美術監督:荒井和浩色彩設計:藤井瞳撮影監督:韓國主編集:後藤正浩(REAL-T)音響監督:明田川仁音楽:成田旬音楽制作:ポニーキャニオンアニメーション制作:寿門堂©うたごえはミルフィーユ製作委員会©2022 UTAMILU・キャスト小牧嬉歌:綾瀬未来繭森結:夏吉ゆうこ古城愛莉:須藤叶希近衛玲音:松岡美里宮崎閏:花井美春熊井弥子:相川遥花藤代聖:小泉萌香ゾーイ・デルニ:亜咲花仙石喜歌:東山奈央環木鈴蘭:青山吉能南佳凛:KIYOZO(HBB Player)主要公式SNS:@utamilleハッシュタグ:#うたミルOP:手鞠沢高校アカペラ部「思い出話」TVアニメ『うたごえはミルフィーユ』第2弾PV|2025年7月放送決定!◆銀河特急 ミルキー☆サブウェイ・放送情報7月・作品情報2022年にYouTubeで公開されて445万回再生、さらに英語版が236万回再生されている自主制作アニメーション『ミルキー☆ハイウェイ』の続編がTV放送&配信される。・スタッフ監督・脚本・キャラクターデザイン・制作:亀山陽平©亀山陽平/タイタン工業・キャストチハル:寺澤百花マキナ:永瀬アンナ主要公式SNS:@MGUJapanハッシュタグ:#ミルキーサブウェイ #MilkySubwayアニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』ティザーPV│Milky☆Subway: The Galactic Limited Express◆New PANTY & STOCKING with GARTERBELT・放送情報7月・作品情報・スタッフ原案:GEEKFLEET監督:今石洋之副監督:若林広海、古川晟シリーズ構成:今石洋之、若林広海オリジナルキャラクターデザイン:錦織敦史キャラクターデザイン:コヤマシゲト、すしお、坂本勝アートディレクション:コヤマシゲトスペシャル スペシャリスト:吉成曜コンセプトプランナー:若林広海タイトルロゴデザイン:野中愛色彩設計:垣田由紀子美術監督:野村正信編集:植松淳一撮影監督:志良堂勝規音響監督:浦狩裕樹音楽プロデューサー:☆Taku Takahashi(m-flo)動画統括:こすぎなほこアニメーションプロデューサー:堤尚子アニメーション制作:TRIGGER©TRIGGER・今石洋之/NPSG製作委員会・キャストパンティ:小笠原亜里沙ストッキング:伊瀬茉莉也ガーターベルト:石井康嗣ブリーフ:吉野裕行チャック:中村たかしスキャンティ:小松由佳ニーソックス:渡辺明乃ファスナー:夏吉ゆうこポリエステル:榎木淳弥ポリウレタン:上村祐翔主要公式SNS:@NEWPSG_officialハッシュタグ:#NewPSG #Newパンスト『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』新キャラクター解禁PV◆9-nine- Ruler's Crown・放送情報7月・作品情報・スタッフ原作:ぱれっとキャラクター原案:和泉つばす監督:大畑晃一キャラクターデザイン:口さおりサブキャラクターデザイン:上原史也総作画監督:口さおり、原田峰文、上原史也、西田美弥子衣装デザイン:株式会社レコメンデーション、haseko、江口麻里料理デザイン:北田久登美術設定:小野寺里恵美術監督:中尾陽子、河内美緒色彩設計:岩井田洋撮影監督:鷲津昂大編集:柳圭介音響監督:明田川仁制作:ピー・アール・エー©クリアレーヴ・マーベラス・グッドスマイルフィルム・キャスト新海翔:阿部敦九條都:福圓美里新海天:種敦美香坂春風:山岡ゆり結城希亜:藤田茜ソフィーティア:新井里美深沢与一:山本和臣高峰蓮夜:杉田智和成瀬沙月:武田華ゴースト:高森奈津美主要公式SNS:@info_9_nine_ハッシュタグ:#アニメナインED:米倉千尋「Pale Blaze」TVアニメ『9-nine- Ruler’s Crown』第1弾 PV エンディング主題歌公開! | 2025年7月放送開始◆渡くんの××(バツバツ)が崩壊寸前・放送情報TOKYO MXBS日テレ・作品情報原作は『ヤングエース』および『月刊ヤングマガジン』で2023年まで連載されたマンガ。全16巻で完結済み。・スタッフ原作:鳴見なる監督:直谷たかし副監督:浅見松雄シリーズ構成:盒粁玉脚本:山田哲弥、直谷たかしキャラクターデザイン:安田祥子衣装デザイン:鈴木ののかプロップデザイン:山崎千絵総作画監督:安田祥子、小美戸幸代、小林利充、扇多恵子アニメーション制作:Staple Entertainment製作:渡くんの××が崩壊寸前製作委員会© 鳴見なる・講談社/渡くんの××が崩壊寸前製作委員会・キャスト渡直人:梅田修一朗館花紗月:矢野優美華石原紫:伊駒ゆりえ主要公式SNS:@watarikun_animeハッシュタグ:#渡くんTVアニメ「渡くんの××が崩壊寸前」PV第1弾 | 2025.07 ON AIR◆雨と君と・放送情報テレビ朝日系全国24局ネットBS朝日「NUMAnimation」枠・作品情報・スタッフ原作:二階堂幸監督:月見里智弘シリーズ構成:待田堂子キャラクターデザイン:大和田彩乃音楽:石塚玲依アニメーション制作:レスプリ©二階堂幸・講談社/雨と君と製作委員会・キャスト藤:早見沙織君:麦穂あんなミミ:鎌倉有那レン:佐藤聡美希依:湯本柚子辰雄:上田燿司道子:園崎未恵テル:戸谷菊之介ワコ:花守ゆみり獣医さん:茶風林主要公式SNS:@amekimi_animeハッシュタグ:#雨と君とTVアニメ「雨と君と」ティザーPV◆ばっどがーる・放送情報7月・作品情報・スタッフ原作:肉丸監督:古田丈司シリーズ構成:米村正二キャラクターデザイン:森本由布希プロップデザイン:柴田ユウジ美術監督:加藤レイ美術設定:川井憲色彩設計:佐野ひとみ撮影監督:岩崎敦編集:坂本久美子音響監督:高寺たけし音楽:桶狭間ありさ音楽制作:キングレコードアニメーションプロデューサー:飯島弘志アニメーション制作:ブリッジ©肉丸・芳文社/ばっどがーる製作委員会・キャスト優谷優:橘杏咲涼風涼:松岡美里瑠璃葉るら:花井美春水鳥亜鳥:花宮初奈水鳥水花:前田佳織里清木清:Lynn主要公式SNS:@badgirl_animeハッシュタグ:#ばっどがーる #badgirl「彼女の“Modern⋯”」リリックPV | TVアニメ「ばっどがーる」2025年7月放送開始!◆クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-・放送情報TOKYO MXサンテレビKBS京都BS日テレテレビ山梨ミヤギテレビHTB北海道テレビテレビ新広島長崎国際テレビテレビ静岡IBC岩手放送メ〜テレ新潟放送日本海テレビRKB毎日放送あいテレビ琉球放送チューリップテレビ福井テレビテレビユー山形鹿児島放送テレビユー福島長野放送北陸放送秋田朝日放送青森放送AT-X・作品情報田口清隆監督はウルトラシリーズや『仮面ライダーガッチャード』『魔進戦隊キラメイジャー』など特撮作品を数多く手がけていて、アニメを手がけるのは初。実は本作にも特撮が取り入れられている。・スタッフ原作:岩原裕二監督:田口清隆シリーズ構成:小柳啓伍キャラクターデザイン・総作画監督:佐古宗一郎アニメーションディレクター:塚田拓郎動画検査チーフ:余島郁枝美術監督:森川篤色彩設計:岩沢れい子撮影監督:浅川茂輝CGディレクター:辻直希編集:定松剛音楽:信澤宣明音響監督:田口清隆音響効果:古谷友二録音調整:佐竹徹也アニメーションプロデューサー:栗山政一郎アニメーション制作:Lay-duce©Yuji Iwahara/LDF/クレバテス製作委員会・キャストアリシア:白石晴香クレン:田村睦心クレバテス:中村悠一ルナ:会沢紗弥ハイデン王:橋爪淳ステファン:宮野真守ミルロ:小野友樹ホルガス:三宅健太カッツ:内田雄馬ムド:阿座上洋平ミナーク:土屋神葉主要公式SNS:@clevatess_animeハッシュタグ:#クレバテスOP:前島麻由「Ruler」TVアニメ「クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-」PV第2弾|Clevatess◆カッコウの許嫁 Season2・放送情報7月・作品情報・スタッフ原作:吉河美希監督:菱田正和シリーズ構成:青葉譲キャラクターデザイン:近響子美術監督:林竜太色彩設計:長谷川美穂撮影監督:貝沼星乃編集:山田聖実音響監督:小沼則義音響制作:ビットグルーヴプロモーション音楽:石塚玲依音楽制作:イマジンアニメーション制作:オクルトノボル製作:カッコウの許嫁製作委員会2©吉河美希・講談社/カッコウの許嫁製作委員会2・キャスト海野凪:石川界人天野エリカ:鬼頭明里瀬川ひろ:東山奈央海野幸:小原好美望月あい:羊宮妃那海野洋平:木村良平海野奈美恵:日笠陽子天野宗一郎:森川智之天野律子:有賀由樹子主要公式SNS:@cuckoo_animeハッシュタグ:#カッコウの許嫁ED:22/7「あなたでなくちゃ」TVアニメ『カッコウの許嫁 Season2』ティザーPV|2025年7月放送開始!◆フードコートで、また明日。・放送情報7月全6話・作品情報・スタッフ原作:成家慎一郎監督:古賀一臣シリーズ構成・脚本:花田十輝キャラクターデザイン・総作画監督:坂井久太音楽:うたたね歌菜音楽制作:KADOKAWA音響監督:明田川仁音響制作:マジックカプセルアニメーション制作:Atelier Pontdarc©2024 成家慎一郎/KADOKAWA/フードコートで、また明日。製作委員会・キャスト和田:宮崎ヒヨリ山本:青山吉能斉藤:早見沙織エイベル公爵:福山潤主要公式SNS:@info_9_nine_ハッシュタグ:#フドあす #foodcourtjkOP:おいしくるメロンパン「未完成に瞬いて」TVアニメ「フードコートで、また明日。」本PV第1弾/2025年7月より6話構成にて放送開始予定◆水属性の魔法使い・放送情報TBS:7月ほか・作品情報・スタッフ原作:久宝忠原作イラスト:天野英漫画:墨天業監督:佐竹秀幸シリーズ構成:熊谷純キャラクターデザイン:小堤悠香アニメーション制作:颱風グラフィックス×Wonderland© 久宝忠・TOブックス/水属性の魔法使い製作委員会・キャスト涼:村瀬歩アベル:浦和希セーラ:本渡楓主要公式SNS:@anime_mizuzokuハッシュタグ:#水属性の魔法使い #水属性25年7月TVアニメ「水属性の魔法使い」PV第1弾◆強くてニューサーガ・放送情報TOKYO MXABC・作品情報当初、2023年7月にアニメ放送開始が予定されていたが、諸般の事情で延期となり、仕切り直して2年後に放送されることになった。・スタッフ原作:阿部正行原作イラスト:布施龍太漫画:三浦純監督:水沢直木シリーズ演出:堀内直樹シリーズ構成:猪原健太アニメーションキャラ原案:ニリツ音楽:社長(SOIL&"PIMP"SESSIONS)、穴沢弘慶アニメーション制作:創通×スタジオクラッチアニメーション制作協力:STUDIO MASSKET©2025 阿部正行・アルファポリス/強くてニューサーガ製作委員会・キャストカイル:内田雄馬セラン:下野紘リーゼ:ファイルーズあいウルザ:瀬戸麻沙美シルドニア:盒競潺淵ミレーナ:前田佳織里ゼントス:安元洋貴ミランダ:杉山里穂ゴウ:引坂理絵ガザス:稲田徹主要公式SNS:@tsuyosaga_prハッシュタグ:#つよサガOP:4s4ki「演者」ED:甲田まひる「her」TVアニメ『強くてニューサーガ』第1弾PV|2025年7月からTOKYO MX、ABCにて放送開始◆公女殿下の家庭教師・放送情報7月・作品情報・スタッフ原作:七野りくキャラクター原案:cura監督:長山延好助監督:石栗和弥シリーズ構成:清水恵キャラクターデザイン:豊田暁子サブキャラクターデザイン:竹本早耶香プロップデザイン:大出翔平衣装デザイン:山田菜都美美術設定:長澤順子美術監督:海野よしみ色彩設計:山弥夕夏撮影監督:豊岡茂紀3Dディレクター:眩匏鮖編集:岡祐司音響監督:立石弥生音響制作:ビットグルーヴプロモーション音楽:羽岡佳音楽制作:キングレコードアニメーション制作:スタジオブラン©2025 七野りく・cura/KADOKAWA/「公女殿下の家庭教師」製作委員会・キャストアレン:上村祐翔ティナ・ハワード:澤田姫エリー・ウォーカー:守屋亨香リディヤ・リンスター:長谷川育美リィネ・リンスター:岡咲美保ステラ・ハワード:水瀬いのりカレン:前島亜美フェリシア・フォス:花澤香菜主要公式SNS:@koujo_animeハッシュタグ:#公女殿下OP:前島亜美「Wish for you」ED:岡咲美保「少女のすゝめ」TVアニメ『公女殿下の家庭教師』ティザーPV|2025年7月放送決定!◆盾の勇者の成り上がり Season 4・放送情報7月・作品情報・スタッフ原作:アネコユサギキャラクター原案:弥南せいら監督:垪和等シリーズ構成:小柳啓伍キャラクターデザイン:Franziska van Wulfen、小松沙奈、諏訪真弘副監督:山本貴則色彩設計:佐々木梓美術監督:東潤一3DCGディレクター:越田祐史(スタジオポメロ)画面設計:宮真一朗2Dアーティスト:hydekick撮影監督:池田未歩(T2studio)撮影監修:江間常高(T2studio)編集:須藤瞳、山岸歩奈実(REAL-T)音響監督:郷文裕貴音響効果:八十正太音響制作:グロービジョン音楽:Kevin Penkin、Alfredo Sirica、Natalie Jeffreys音楽制作:日本コロムビアアニメーション制作:キネマシトラス製作:Shield Hero S4 Project©AnekoYusagi_Seira Minami/KADOKAWA/Shield Hero S4 Project・キャスト岩谷尚文:石川界人ラフタリア:瀬戸麻沙美フィーロ:日高里菜フォウル:天滉平アトラ:小原好美サディナ:小清水亜美天木錬:松岡禎丞川澄樹:山谷祥生北村元康:高橋信メルティ:内田真礼リーシア:原奈津子エクレール:青木瑠璃子セイン:長縄まりあミレリア:井上喜久子オルトクレイ:仲野裕ヴァルナール:大塚剛央ジャラリス:斉藤次郎主要公式SNS:@shieldheroanimeハッシュタグ:#shieldhero #盾の勇者の成り上がりOP:MADKID「Resolution」ED:藤川千愛「永遠に一回の」TVアニメ『盾の勇者の成り上がり Season4』PV第1弾|2025年7月放送開始◆わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!(※ムリじゃなかった!?)・放送情報7月・作品情報・スタッフ原作:みかみてれん原作イラスト:竹嶋えく監督:内沼菜摘シリーズ構成・脚本:荒川稔久キャラクターデザイン:kojikoji総作画監督:金子美咲、森谷春樹、塩川貴史、時乃キノ、阿見圭之介色彩設計:関本美津子美術監督:高木佑梨、渡辺佳人撮影監督:師岡拓磨編集:茶圓一郎音響監督:山口貴之音楽:藤澤慶昌アニメーション制作:studio MOTHER©みかみてれん・竹嶋えく/集英社・わたなれ製作委員会・キャスト甘織れな子:中村カンナ王塚真唯:大西沙織瀬名紫陽花:安齋由香里琴紗月:市ノ瀬加那小柳香穂:田中貴子主要公式SNS:@watanare_anime/ハッシュタグ:#わたなれアニメ #WATANAREティザーPV|TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!(※ムリじゃなかった!?)』◆自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う 2nd Season・放送情報TOKYO MXBS日テレほか・作品情報・スタッフ原作:昼熊監督:山本天志シリーズ構成:盒粁玉キャラクター原案:憂姫はぐれキャラクターデザイン:山内尚樹、酒井孝裕アニメーション制作:Studio五組xAXsiZ製作:「自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う2」製作委員会© 昼熊・KADOKAWA/「自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う2」製作委員会・キャストハッコン:福山潤ラッミス:本渡楓主要公式SNS:@jihanki_animeハッシュタグ:#俺自販機ED:相羽あいな「僕だけの地平線」アニメ「自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う2nd season」ティザーPV 2025年7月放送開始!◆夢中さ、きみに。・放送情報AT-X:8/21(木)TOKYO MX:8/21(木)BS11:8/21(木)カンテレ:8/21(木)メ〜テレ:8/21(木)・作品情報・スタッフ原作:和⼭やま監督:中⾕亜沙美助監督:塚原佑希⼦シリーズ構成:成⽥良美キャラクターデザイン:松浦⿇⾐、谷口淳一郎音楽:伊賀拓郎アニメーション制作:動画⼯房©2025 和山やま/KADOKAWA/アニメ「夢中さ、きみに。」製作委員会・キャスト林美良:小野賢章江間譲二:内山昂輝二階堂明:岡本信彦目高優一:小野友樹主要公式SNS:@karaokemuchusaハッシュタグ:#夢中さきみに・これまでの新作アニメ一覧2025:冬 - 春 - 夏2024:冬 - 春 - 夏 - 秋2023:冬 - 春 - 夏 - 秋2022:冬 - 春 - 夏 - 秋2021:冬 - 春 - 夏 - 秋2020:冬 - 春 - 夏 - 秋2019:冬 - 春 - 夏 - 秋2018:冬 - 春 - 夏 - 秋2017:冬 - 春 - 夏 - 秋2016:冬 - 春 - 夏 - 秋2015:冬 - 春 - 夏 - 秋2014:冬 - 春 - 夏 - 秋2013:冬 - 春 - 夏 - 秋2012:冬 - 春 - 夏 - 秋2011:冬 - 春 - 夏 - 秋2010:冬 - 春 - 夏 - 秋2009:冬 - 春 - 夏 - 秋2008:冬 - 春 - 夏 - 秋2007:夏 - 秋