³°¹ñ¸ì²ñÏÃ¤Î¸°¤Ï¡Ö¤¨¡¼¤Ã¤È¡×¡¢¡Ö¤¢¤Î¡Á¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ä100¸À¸ì¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¬ÅÁ¼ø¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥£¥é¡¼¡×¤Î»È¤¤Êý

外国語を勉強してみたい。だけど何から始めればいいか分からない。教科書選びに文法習得、単語の暗記、アプリの使い方…どこまでやればいいのか見当がつかない。チャレンジしてみたけど、挫けてしまった。そんな人は多いのではないだろうか。

『外国語独習法』では、100の言語をあやつる若き天才学者が初めて明かした「絶対に挫折しないための50のルール」を収録している。

※本記事は4月24日発売の大山祐亮『外国語独習法』の一部を抜粋、編集したものです。この記事では第6章『独習の秘訣〜会話、発音、発展編〜』からルール40を紹介します。

ルール40 定型表現は何度も音読する

私たちが普段日本語を話すとき、いざしゃべり出したらほとんど文法を意識することはないと思います。いちいち「助詞のテは連用形接続だから、直前の動詞は連用形にして……」と考えたりはしませんよね。ほとんど無意識に文の形になって口から出ているはずです。外国語をすらすら話そうというときもそれと同じで、いかに文法関連のことを考える時間を減らすかというのが鍵になってきます。

英語で「誰にされるのか」を明示する形で受身文を作るときは、主語、be動詞、過去分詞(+補語や目的語)、byの順番で単語を並べます。I am troubled by that.「私はそれに悩まされています」、She is loved by him.「彼女は彼に愛されています」など、多少単語が変わっても「be(動詞)-ed by」という骨組みは変わりません。

会話で受身文を使いこなすためには「この動詞を受身にしたい」と考えるのと同時に、「be(動詞)-ed by」という骨組みが無意識に口から出てくるようになるまで、音読や写経で具体例を繰り返し練習します。「be(動詞)-ed by」という形を先に暗記するのではなく、I am troubled by that.のような具体例をベースに、いろいろな動詞の受身形を作って練習することで規則を感覚として習得します。

大事なのはフィラー

文章をすばやく組み立ててアウトプットする能力とは、いかに多くの構文を自然に口から出てくるようになるまで定着させられるかです。前章の読解編では例文を使って覚える方法を紹介しましたが、あのように例文を使ってたくさん音読の練習をすることが会話の上達につながります。

会話で頻出する定型表現も、無意識に口から出てくるレベルまで習熟しておくと楽になります。スペイン語の場合、何を言おうか迷ったときには、Creo que……「私は〜と思う」、Me parece que……「〜のような感じがする」、Por mi parte……「私としては」というフレーズをポンと出しておいて、その間に何を続けるか考えるといった方法がとれます。これも立派な語学の技術です。Esto……「えーっと」、Quiero decir……「つまり」といった時間稼ぎ用の表現も非常に便利です。言語学では、「えーっと」のような表現を「フィラー」と呼びます。会話では途中で黙りこんでしまうのが一番気まずいですから、黙らなくて済むようにいくつかフィラーを覚えておくのが良いでしょう。

会話力に関わる要素が文法力と言語外のコミュニケーション能力以外にあるとするならば、それは定型表現をいかに無意識にパッと出して時間稼ぎができるかだと思います。その言語で会話を上手にこなしたいならば、真に暗記すべき定型表現は、¿Cuánto se tarda en llegar al destino?「目的地までどのくらい(時間が)かかりますか?」のような実用的な表現というよりは、むしろフィラーです。

100言語をあやつる天才学者が明かす、外国語独習をおすすめする「本当の理由」