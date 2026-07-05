「アヌシー国際アニメーション映画祭2026」最高賞「クリスタル賞」を受賞した国際共同製作アニメーション映画『The Violinist』オリコンニュース

日本の制作会社が参加した国際共同アニメがアヌシー最高賞を受賞

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • アヌシー国際アニメ映画祭で日本も参加の国際共同製作作品が最高賞を受賞した
  • 東京の制作会社「スローネ」が製作参加した『The Violinist』がクリスタル賞を獲得
  • 第二次世界大戦下のシンガポールを舞台にしたヴァイオリニストたちの物語が高く評価された
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