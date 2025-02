東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ヒルトン東京ベイ」にて、懐かしの文化と推し活の融合デザートビュッフェ「NEO SHOWA POP!(ネオ昭和ポップ!)」を開催。

昭和元年から数えて100年という節目に、懐かしさと新しさが交差する夢のようなデザートビュッフェが、lounge O(ラウンジ・オー)に展開されます☆

ヒルトン東京ベイ「lounge O(ラウンジ・オー)」NEO SHOWA POP! (ネオ昭和ポップ!)

期間:2025年4月19日(土)〜6月15日(日)の土日祝日限定

開催時間:12:00〜/12:30〜/14:30〜/15:00〜(4部制・2時間制)

料金:大人 4,700円(税・サ込)、お子様(4〜8歳)1,800円(税・サ込)、お子様(9〜12歳)2,600円(税・サ込)

※約20種類のドリンクバー付

会場:ヒルトン東京ベイ ロビー階「lounge O(ラウンジ・オー)」

予約:TEL 047-355-5000(代) レストラン部、Web

「ヒルトン東京ベイ」のロビーラウンジ「lounge O(ラウンジ・オー)」にて、土日祝日限定のデザートビュッフェを開催。

懐かしさと新しさが交差する夢のような「NEO SHOWA POP! (ネオ昭和ポップ!)」のデザートビュッフェが展開されます!

昭和元年から数えて100年という節目の年となった2025年、「NEO SHOWA POP!」のビュッフェ台には、約35種類のデザートとセイボリーが勢ぞろい。

デザートには、ステージ衣装を身にまとったアイドルのような、華やかなケーキが登場。

きらめくドレスやハイヒールを模したケーキは、どこか懐かしさを感じさせ、昭和アイドルを彷彿とさせるデザインです。

昭和時代のアイドルステージを中心とした華やかなデコレーションと、現代のファン文化を融合させた、新しいコンセプトの空間が用意されます☆

私はアイドル!ふんわりスカートのドレスケーキ

「私はアイドル!ふんわりスカートのドレスケーキ」は、昭和のアイドル衣装をイメージした、ピンク色のグレープフルーツゼリーが輝く爽やかなデザート。

クッキー生地の上にヨーグルトムースとグレープフルーツゼリーを重ね、ムースとゼリーの間に忍ばせた苺ソースの酸味がアクセントになっています☆

オンステージ!キラキラチョコレートケーキ

ハイヒールを履いてステージに立つアイドルを描写した「オンステージ!キラキラチョコレートケーキ」も華やか。

チョコレート生クリームに混ぜたココアビスケットとくるみの食感が、ふわっとしたチョコスポンジと絶妙に調和しています。

懐かしのドロップス!?マンゴーロール(写真左)/推しに届け!カラフルペンライトシナモンチュロス(写真手前)/ミラーボールメロンロリポップ(写真右奥)

カラフルなペンライトをイメージしたスイーツで現代のファン文化を象徴し、昭和のアイドル文化と現代の推し活文化が融合。

「懐かしのドロップス!?マンゴーロール」は、昭和時代に流行った懐かしの飴に見立てた琥珀糖がトッピングされたマンゴーのロールケーキです!

しっとりとしたスポンジ生地に、果肉入りの濃厚なマンゴークリームをたっぷりと巻き込み、マンゴーの爽やかな風味と琥珀糖のカリッとした食感を楽しめます。

「推しに届け!カラフルペンライトシナモンチュロス」は、ライブの応援グッズであるペンライトを、水色・ピンク・黄色・緑と、4色のカラフルなチュロスで表現。

焼きチュロスの香ばしさと、シナモンの香りがポイントです☆

キラキラした光で昭和アイドルのパフォーマンスを一層華やかに演出した、ミラーボールをイメージしたのは「ミラーボールメロンロリポップ」

ロリポップの中には、メロンクリームとメロンの果肉が入っており、食べた瞬間にメロンの風味が広がります。

フルーツたっぷり カラフルショートケーキ(写真左)/ごろっと果実のレアチーズとグレープフルーツゼリー(写真右奥)

キラキラと輝く、アイドルの可憐さをモチーフにしたのは「フルーツたっぷり カラフルショートケーキ」

苺・みかん・メロンの3種類のフルーツをサンドしたピンクのショートケーキは、トップにのせたチョコスプレーで色とりどりの紙吹雪が表現されています!

「ごろっと果実のレアチーズとグレープフルーツゼリー」は、レアチーズムースにグレープフルーツゼリーを重ねた、2層のグラスデザート。

爽やかなグレープフルーツの酸味とクリーミーなレアチーズ、ゼリーの中に入っている丸ごとのぶどうとみかんの、ごろっとしたフルーツ感が楽しめます。

#推し香水 ピーチ&ローズジュレ(写真左手前)/昭和の名曲レコード チョコレートせとかタルト(写真右)

推し活を楽しむファンの持ち物をイメージした、ユニークなデザートもたっぷり。

「#推し香水 ピーチ&ローズジュレ」は、推しのコンサートに行く前に、お気に入りの香水で気分を上げるところから着想を得たローズの香りが漂うジュレです☆

ピーチとローズ、2種類のジュレを組み合わせて、トップに黄桃を添えた爽やかなグラスデザートに仕上げています。

昭和時代の名曲が詰まったレコードをデザートに変身させた「昭和の名曲レコード チョコレートせとかタルト」

タルトの上にせとかジャムを敷き詰め、その上に柚子とホワイトチョコのムースをのせています!

センターには小さな丸形のホワイトチョコを置き、レコードのセンターラベルを表現しているのもポイントです。

ナタデココのカラフルNEOあんみつ(写真内グラス)/一世風靡 ウーパールーパーのピーチマカロン(写真中央)

さらに、昭和に登場したスイーツをアレンジしたメニューも注目。

「ナタデココのカラフルNEOあんみつ」は、昭和初期に誕生したとされる和菓子の定番・あんみつを、SNS映え抜群の一品にアレンジしたデザートです☆

カラフルなあんこをトッピングし、寒天に見えるキューブはナタデココを使用した、甘味の進化系NEOデザートになりました。

昭和に一世風靡した、ウーパールーパーの愛らしい顔を描いた「一世風靡 ウーパールーパーのピーチマカロン」はキュートなメニュー。

ピンク色のマカロン生地に桃のピューレ入りバタークリームをサンドし、ウーパールーパーの愛らしい表情とピーチの爽やかな風味を味わえます!

トロピカルフルーツババロア(写真左)/昔ながらのちょっと固めなプリン(写真中央)/昭和の黄色いモンブラン(写真右)

滑らかな食感と豊かな風味で、昭和時代に流行したババロアは「トロピカルフルーツババロア」としてアレンジ。

バナナ・パッションフルーツ・マンゴーのトロピカルフルーツを使用し、初夏にぴったりのさっぱりとした味わいに仕上げています。

卵黄のみをたっぷり使用した「昔ながらのちょっと固めなプリン」は、どこか懐かしい、固めの食感のプリンです☆

プリンカップではなくホールケーキサイズにし、見た目のインパクトにもこだわっています。

鮮やかな黄色が目を引く「昭和の黄色いモンブラン」は、昭和時代の懐かしさを感じさせる一品。

ふんわりとしたスポンジケーキの上にカスタードクリームと生クリームをのせ、トップにはモンブランクリームをたっぷり絞りました!

ごろっとした栗の甘露煮を、モンブランの中とトップに使用した、贅沢なケーキです。

ケージフリーエッグのシグネチャープリン

また、環境や社会にポジティブな影響を与えることを目指すヒルトンのESG戦略の一つ「トラベル・ウィズ・パーパス」の取り組みとして、ケージフリーエッグのシグネチャープリンを提供。

あやめ抹茶を使用した抹茶プリンに、キャラメリゼした千葉県産のピーナッツをのせた、和風プリンも好きなだけ楽しめます☆

ライブステーション「バタースコッチパフェ」

ライブステーションでは、スタッフの方が目の前で仕上げるバタースコッチパフェを、アイドルのマイクに見立てて用意。

角切りのリンゴが入ったシナモンソースをかけたバニラアイスと、濃厚なバタースコッチクリームの組み合わせです。

球体のチョコレートをマイクのヘッドに、コーンをマイクのハンドルに見立てた、ミニサイズのマイクを添えています!

セイボリー(軽食)

セイボリー(軽食)はポテトサラダのオープンサンドや冷製のトマトソースをつけていただくチーズボール、懐かしのナポリタンなど、ヒルトン東京ベイ風の進化メニューにアレンジして提供。

オープンサンドのポテトサラダは、昭和から食卓に馴染みのあるメニューに、塩味がアクセントとなるスモークダックが加えてあります。

提供前に表面を炙り、香ばしさをプラスし、お好みでバゲットにのせていただきます☆

チーズボールの冷製トマトソースは飴色玉ねぎで甘さとコクを出した味わいで、フライドポテトやサラダなどと合わせてもさっぱり美味しい万能ソースです。

ナポリタンは昔ながらの味わいを守りつつ、ショートパスタスタイルにアレンジし、全15種類以上のメニューが味わえます!

スペシャルドリンク「ねおふる 〜NEO Colorful Drink〜」

料金:950円(税・サービス料込)/グラス

内容:赤色・ストロベリー風味、青色・ブルーキュラソーのオレンジ風味、黄色・パッションフルーツ風味、緑色・グリーンアップル風味、紫色・バタフライピー

デザートビュッフェ「NEO SHOWA POP! 」開催期間限定でスペシャルドリンク「ねおふる 〜NEO Colorful Drink〜」を追加料金で注文可能。

推し活をテーマにしたアイドル衣装がモチーフの、さっぱりとしたヨーグルトドリンクです☆

グラスの底には、クラッシュパイナップルゼリーが敷き詰められ、その上に酸味のあるフローズンヨーグルトを重ねています。

爽やかな味わいとゼリーのぷるぷる食感が楽しめるドリンクです!

さらに、グラスのトップにはパリパリ食感が楽しめる薄い飴と、アイドルの髪飾りに見立てた星形のチョコ、さくらんぼをトッピング。

5色のドリンクから、推しカラーを見つけて楽しめます☆

昭和の懐かしさと新しさが交差する、夢のようなデザートビュッフが土日祝日限定で登場。

ヒルトン東京ベイ「lounge O(ラウンジ・オー)」の「NEO SHOWA POP! (ネオ昭和ポップ!)」は、 2025年4月19日〜6月15日まで土日祝日限定で開催です☆

※表記内容は変更になる場合もあります

※仕入れ状況によりメニューは変わる場合があります

※写真はイメージです

