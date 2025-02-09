¡Ö£³¿ÍÊë¤é¤·¤Ç£³¿ÍÌµ»ö¡×¡Ä¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î°äÂÎ¡×¤ÏÃ¯¡© ¡È»Ä¤µ¤ì¤¿¥á¥â¡É¤«¤é»Ï¤Þ¤ë²ÐºÒ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼
¡¡2022Ç¯2·î6Æü¸á¸å11»þ²á¤®¡¢°ñ¾ë¸©°ðÉß»Ô¤Çµ¯¤¤¿²ÐºÒ¡£½»Âð¤Ë¤Ï83ºÐ¤ÎÇÀ¶È¤ò±Ä¤àÃËÀ¤È50Âå¤ÎÂ©»Ò2¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢3¿Í¤È¤âÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÄÃ²Ð¸å¡È°äÂÎ¡É¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤Þ¤ë¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ä»Ä¤µ¤ì¤¿¥á¥â
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡© ¡È»Ä¤µ¤ì¤¿¥á¥â¡É¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼èºà¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡© ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò²ñÉô¤ÎÀî粼Ë¥Ç¥¹¥¯¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡3Ç¯Á°¤Î²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀî粼¥Ç¥¹¥¯¤Ï¡Ö½»Âð¤ÈÁÒ¸Ë¤ò·ó¤Í¤¿¤â¤Î¤¬Ç³¤¨¤¿¤¬¡¢Ãæ¤ËÇÀºîÊª¤â¤¢¤Ã¤Æ·ã¤·¤¯Ç³¤¨¡¢¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÍâÆü¤Î¸á¸å3»þ¡£¼Â¤Ë16»þ´ÖÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡Åö»þ¤Î¼Ò²ñÉô¥Ç¥¹¥¯¤¬Ê¹¤¼è¤Ã¤¿¥á¥â¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¦Ç³¤¨¤¿¤Î¤ÏÇÀ²È¤ÎÁÒ¸Ë¤Ç¿Í¤¬À¸³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦ÌîºÚ¤Ê¤ÉÇÀºîÊª¤Ï¤Þ¤À¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦1000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡Ê¤À¤¤¤¿¤¤300ÄÚ¡Ë
¡¦A¤µ¤ó¡Ê83ºÐ¤ÎÃËÀ¡Ë¤Ï3¿ÍÊë¤é¤·¤Î¤Ï¤º¡Ê¤¸¤ã¤¢°äÂÎ¤ÏÃ¯¡©¡ËA¤µ¤ó¤Ï»õÀÚ¤ì¤¬°¤¤
¡¡Àî粼¥Ç¥¹¥¯¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÅö»þÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ëÃæ¤ÇËº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
²ÐºÒ¤«¤é10¥«·î¸å¤Ë¸½¾ì¤Ø
¡¡¤·¤«¤·¡¢Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Àî粼¥Ç¥¹¥¯¤¬½é¤á¤Æ¸½¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¤½¤ÎÇ¯¤Î12·î¡£²ÐºÒ¤«¤é10¥«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¸å¡¢°ñ¾ë¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î¼èºà¤Îµ¢¤ê¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¶á¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢10¥«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÍÏ¤±¤Æ¤¤¤ë²°º¬¤¬»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤É¤Î¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤«¡×ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿
¡¡Àî粼¥Ç¥¹¥¯¤Ï¼þ°Ï¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ò³«»Ï¡£¤À¤¬¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Google¥Þ¥Ã¥×¤ò¸«¤ë¤ÈÂç¤¤Ê·úÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡Ä´¤Ù¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇÍ£°ìÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢·Ï¤Î¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡¤¢¤ëÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ï
¡Ê¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÈÌÏÀ¤À¤¬¡Ë
¡¦À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¶á¤¯ÉÔË¡ÂÚºß¤äÉÔË¡½¢Ï«¤Î³°¹ñ¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤
¡¦¹âÎð²½¤·¤¿ÇÀ²È¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¯¥±¡¼¥¹¤â
¡¦Ë´¤¯¤Ê¤ì¤ÐÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î¸ý¤â½Å¤¯¤Ê¤ë
¡¦²¾¤ËÌ¾Á°¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤âÀµ³Î¤Ê¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤
¡¡¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼èºà¤Ï¤³¤³¤ÇÆ¬ÂÇ¤Á¡£¼¡¤Î¼ê¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡£
¡¡¤·¤«¤·Àî粼¥Ç¥¹¥¯¤ÏÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤«¡×ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÍâÇ¯¤Î1·îº¢¤«¤é¸½¾ì¤Î¼þÊÕ¤ÇÊ¹¤¹þ¤ß¤ò½Å¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Åö»þ¤Î²ÐºÒ±ÇÁü¤ÎÄó¶¡¼Ô¤¬¸½¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤¯¤Þ¤Ê¤¯¶á½ê¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È
¡¦ÁÒ¸Ë¤Ë¤Ï10¿Í¤¤¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿
¡¦²Ð»ö¤ÎÁ°¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤
¡¦½÷¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Ãæ¤«¤é3¿Í¤°¤é¤¤Áö¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¹õ¤Î¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¤½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ï¡Ø²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡¢²Ð»ö¤À¤è¡Ù¤ÈÅÜÌÄ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤¬¡¢Æ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ë
¡¡¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö50Âå¤ÎÂ©»Ò¤Î°ì¿Í¡×¤Ë¼èºà
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²ÐºÒ¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯·Ð¤Ã¤¿2023Ç¯2·î6Æü¡¢¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢¡Ö50Âå¤ÎÂ©»Ò¤Î°ì¿Í¡ÊÄï¡Ë¡×¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅöÆü119ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦Èà¤«¤é¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉã¿Æ¤¬¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¿Í¤ÎÃËÀ½¾¶È°÷¤À¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡50Âå¤ÎÂ©»Ò¤Ë¤è¤ë¤È
¡¦ÃËÀ2¿Í¡¢½÷À3¿Í¤ÎÉÔË¡Ï«Æ¯¼Ô¤òÉã¿Æ¤¬¸ÛÍÑ
¡¦¤¢¤ÀÌ¾¡Ö¥·¥ã¥¤¡×¡Ö¥¯¥í¡×¤¬ÃËÀ¡¢¡Ö¥ê¥¢¡×¡Ö40¡×¡Ö50¡×¤¬½÷À
¡¦½÷À1¿Í¤Ï¤ä¤±¤É¤Î¼£ÎÅ¤ÇÉÂ±¡¤Ë
¡¡¿ô»ú¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤Ï¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢½÷À1¿Í¤¬²ø²æ¤ò¤·¤Æ¡¢À®ÅÄ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ç¤Ï°äÂÎ¤ÏÃ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö¡Ø¥·¥ã¥¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÃËÀ¡£ËÜ¿Í¡Ê50Âå¤ÎÂ©»Ò¡ËÛ©¤¯¡¢¤º¤Ã¤È¤¢¤ÀÌ¾¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÉÔË¡½¢Ï«¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½ñÎà¤Ê¤É¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¡×¡ÊÀî粼¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢°ì¤Ä¼ê¤¬¤«¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°äÂÎ¤ò²ÐÁò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°ä¹ü¤ò¥¿¥¤¤ËÁ÷¤ëºÝ¤Ë¼êÂ³¤¤Ê¤É¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¿¥¤¤Î»û±¡¤Ë°ÂÃÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°äÂÎ¤ò°ÂÃÖ¤·¤¿»û±¡¤òÈ¯¸«
¡¡Àî粼¥Ç¥¹¥¯¤Ï²¿²Õ½ê¤«¥¿¥¤¤Î»û±¡¤ò¼þ¤ê¡¢³Þ´Ö»Ô¤Ë¤¢¤ë»û±¡¡Ö¥ï¥Ã¥È¥á¥Ã¥¿¥À¥à¡×¤Ë¥·¥ã¥¤¤µ¤ó¤¬°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÌó3¥«·î¸å°ä¹ü¤¬°ÂÃÖ¤µ¤ì¡¢Áò¼°¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¤¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö¤É¤¦¤ä¤é¥¿¥¤¿Í¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÃæ¤Ç¡Ø²ÐºÒ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬ÉÔË¡½¢Ï«¤Ç¡¢¿È¸µ¤¬¤ï¤«¤é¤ºÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡Ù¤ÈSNS¤Ç¹¤¬¤ê¡Ø¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Í¡Ù¤È²¿¿Í¤«Í»Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ì¿Í¤¬¥¿¥¤ÎÁÍýÅ¹¤Ë¶Ð¤á¤ë½÷À¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÎËÜÅö¤ÎÌ¾Á°¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÀî粼¥Ç¥¹¥¯¡Ë
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÎËÜÌ¾¤¬È½ÌÀ
¡¡¥·¥ã¥¤¤µ¤ó¤ÎËÜÌ¾¤Ï¥½¥à¥é¥Ã¥¯¡¦¥Á¥§¥à¡¼¤µ¤ó¡£1997Ç¯¤Î10·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢Åö»þ24ºÐ¡£¥¿¥¤ËÌÉô¤Î¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¤Î½Ð¿È¤À¡£
¡¡¥¿¥¤ÎÁÍýÅ¹¤Î½÷À¤Ï¡¢Áò¼°¤ò¤¹¤ëºÝ¥¿¥¤Âç»È´Û¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜÌ¾¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Á¥§¥à¡¼¤µ¤ó¤ÎFacebook¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥½¥à¥é¥Ã¥¯¤µ¤ó¤ÎFacebook¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼Ì¿¿¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼èºà¤ò¿Ê¤á¤¿¤Î¤«¡©
¡ÖÌ¾Á°¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¼èºà¤¬¿Ê¤à¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥Ð¥ó¥³¥¯»Ù¶É¤Îµ¼Ô¤äÄÌÌõ¤Ë¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥½¥à¥é¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Î·»¤Ë¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡ÊÀî粼¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¥½¥à¥é¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Î·»¤Ë¤è¤ë¤È
¡¦¥½¥à¥é¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ï3¿Í·»Äï¤Î¿¿¤óÃæ
¡¦ÇÀ²È¤ÎÉã¿Æ¤¬¼Ú¶â¤¹¤ë¤Ê¤Éº¤µç
¡¦2018Ç¯º¢¤Ë´Ñ¸÷¥Ó¥¶¤ÇÍèÆü
¡¦¡Ê¤¢¤ÀÌ¾¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë¡È¥·¥ã¥¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í§Ã£¤âÂ¿¤¯¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡Ö¥¬¥¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡¦Åö»þ°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿3¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤Î°ì¿Í¤È·ëº§¤¹¤ëÌóÂ«¤â
¡¡À¸³è¤¬º¤µç¤·¡¢¤½¤ì¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë2018Ç¯º¢¤Ë´Ñ¸÷¥Ó¥¶¤ÇÆüËÜ¤Ø¡£²ø²æ¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë¼Ö¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿½÷»Ò¤¬¤É¤¦¤ä¤é·ëº§¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Àî粼¥Ç¥¹¥¯¤Ï¥¿¥¤ÎÁÍýÅ¹¤Î½÷À¤È¶¦¤ËÁòµ·¤Î¤ª¶â¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ë¤â¼èºà¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÈÖ¤Ï°Â¤¤µëÎÁ¤Ç¥Ó¥¶¤¬Ìµ¤¤¿Í¤ò»È¤¦¤Î¤¬¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈª¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤ÏÈª¤ä¤ë¤Î¤Ï·ù¤¤¤À¤«¤é¡£Í×¤¹¤ë¤Ë³°¹ñ¤Î¿Í¤Ï¤ª¶â¤µ¤¨¤â¤é¤¨¤ì¤Ð·ù¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬1ÈÖ¿É¤¤¤«¤é¡£ËèÆü°Â¤¯¤Æ¤â»Å»ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¤É¤¦¤Ë¤«¤¤¤¤¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¿Í¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÁòµ·¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿ÃËÀ¡Ë
¡¡ÃËÀ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÇÉÔË¡½¢Ï«¤ò¤·¤Æ¿ÍÃÎ¤ì¤º»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÉÔË¡ÂÚºß¤Î³°¹ñ¿Í¤¬Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤òÊä¤¦¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ
¡¡º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÉÔË¡ÂÚºß¤Î³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¤ÇÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡Àî粼¥Ç¥¹¥¯¤Ï¡Ö2024Ç¯10·î»þÅÀ¤Ç¡¢Àµµ¬¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Î³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤«¤é25Ëü¿Í¤Û¤ÉÁý¤¨¤Æ230Ëü¿Í°Ê¾å¤¤¤Æ2007Ç¯°Ê¹ß¤Ç²áµîºÇÂ¿¡£¹ñÀÒÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤¬57Ëü¿Í¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Ãæ¹ñ¡á40Ëü¿Í¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡á24Ëü¿Í¤ÈÂ³¤¯¡£ÆÃÄêµ»Ç½¤ä²ð¸î¤Ê¤ÉÀìÌçÅª¤ÊºßÎ±»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬71Ëü¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÇÀ¶È¤ÎÎÎ°è¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©
¡ÖÆüËÜÁ´ÂÎ¤ÎÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤Ï116Ëü¿Í¡£¤½¤Î¤¦¤Á¿È¸µ¤Ê¤É¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀµµ¬¤Î³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÏÌó5Ëü¿Í¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¤ÎÉÔË¡ÂÚºß¤Î³°¹ñ¿Í¤Ï¤ï¤ê¤ÈÀè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ã¤¤·¤Æ¤¤¤ÆÂçÂÎ7Ëü¿Í¤Û¤É¡£¤½¤Î7Ëü¿ÍÁ´°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¶á¤ÏÀ©ÅÙ¤ÈÍý²ò¤¬¿Ê¤ß¡¢¤Á¤ã¤ó¤È³°¹ñ¿Í¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔË¡¤Ë½¢Ï«¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡ÊÅß¤Ë¥ì¥ó¥³¥ó¤ä¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Î¼ý³Ï¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡Ëµ¨ÀáÏ«Æ¯¤Ç¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þ¡¹¤Ç¿Í¼ê¤¬µÞ¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¾ì½ê¤Ë¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëµ»Ç½¼Â½¬À¸¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤³¤ÇÎ®Æ°À¤¬¹â¤¤ÉÔË¡¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤¢¤ë¤³¤È¤¬º£²ó¤Î¤³¤È¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×
¡¡ÉÔË¡¤Ë¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿83ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡Àî粼¥Ç¥¹¥¯¤Ï¡Ö³ºÅö¤¹¤ëÉÔË¡¹Ô°Ù¤ÏÉÔË¡½¢Ï«½õÄ¹ºá¡£¸Û¤Ã¤¿Â¦¤¬3Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï300Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤ò²Ý¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢²Ð»ö¤Î3¥«·î¸å¤ËÉÂ»à¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Öµ¹æ¤À¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î»à¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤¹¡×
¡¡Àî粼¥Ç¥¹¥¯¤Ï¡Ö¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Öµ»Ç½¼Â½¬À¸¤ÈÊ¹¤¯¤ÈÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ê¾ì½ê¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¸³è¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£¥½¥à¥é¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Î·»¤Ï¡ØÊì¿Æ¤Ë¤ª¶â¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ê¥½¥à¥é¥Ã¥¯¤µ¤ó¡Ë¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥×¥é¥¹¤Ë»×¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉÔË¡¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤ä¤Ï¤ê°ìÀþ¤ò°ú¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àî粼¥Ç¥¹¥¯¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¹ñÀÒ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ÉÔ²Ä²ò¤Ê»à¤ò¿ë¤²¤¿¿Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁ´¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤í¥á¥Ç¥£¥¢¤¬·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö·Ù»¡¤«¤é¤Ï¡Ø¤³¤ó¤Ê²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤¬°ì¿ÍË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¹Êó¤Ï¤¢¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¹ÔÎ¹»àË´¿Í¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢»àË´¤·¤Æ¤â°ú¤¼è¤ê¼ê¤Î¤Ê¤¤¿Í¤ò´±Êó¤ÇÃÎ¤é¤»¤ëÀ©ÅÙ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¹ÔÀ¯Â¦¤¬¥Ý¡¼¥ó¤ÈÅê¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¥á¥Ç¥£¥¢Â¦¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡¢Á´¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢ÉÔ²Ä²ò¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¡È¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¾ðÊó¸ø³«¤ÎÀ©ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ÏÂç»ö¤À¡£ÆÍÁ³Ã¯¤«¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤ËÃ¯¤âÄ´¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ÏË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤Æ¡¢Åö½é¤Ïµ¹æ¤À¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î»à¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¡¢Ì¾Á°¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¡Ù¤È¼Ò²ñ¤ËÊó¡Ê¤·¤é¡Ë¤»¤ë¤³¤È¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÌò³ä¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡ÊABEMA¡¿¥Ë¥å¡¼¥¹²òÀâ¡Ë