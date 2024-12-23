¡ÖÅì¥¹¥ÝÅªÀ¯³¦¤ªÁû¤¬¤»Âç¾Þ¡×¶ÌÌÚÍº°ìÏº»á¡õÏ¡çÖ»á¡õ¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ò²¡¤·¤Î¤±¤¿£Í£Ö£ÐÎ©²Ö¹§»Ö»á
¡¡º£Ç¯¤ÎÀ¯³¦¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤«¤éÇÉÈ¶²ò¾Ã¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤ÎÁíºÛÁªÉÔ½ÐÇÏ¤Ë¤è¤êÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢Î©·û¡¢¸øÌÀ¡¢°Ý¿·¡¢¶¦»ºÅÞ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¸òÂå¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£Áªµó¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Î¸øÁªË¡°ãÈ¿¤ÎÂáÊá·à¤äµ¿ÏÇ¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿·ã¿Ì¤Î£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Á´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ªÁû¤¬¤»¤Î£Í£Ö£Ð¤ä»°¾Þ¤òÁª¹Í¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¥Ç¥¹¥¯¡¡½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¤ÏÁªµó¥¤¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£½°±¡Åìµþ£±£µ¶èÊäÁª¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÅÔÃÎ»öÁª¡¢Î©·ûÂåÉ½Áª¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡¢½°±¡Áª¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤Þ¤ÇÏÃÂê¤¬¿Ô¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÅÞÃ´Åö¡¡£±£µ¶èÊäÁª¤¬º£Ç¯¤ÎÁªµó¤Îº®Íð·à¤ò¾ÝÄ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¤Î¹õÀîÆØÉ§ÂåÉ½¤é¤¬Â¾¿Ø±Ä¤Î³¹Æ¬±éÀâË¸³²¤äÁªµó¥«¡¼¤òÄÉ¤¤²ó¤·¡¢¸øÁªË¡°ãÈ¿¤ÇÁªµóÍâ·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢ÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Ä¤¤ÀèÆü¡£¼Â¤Ë£·¤«·î¤â¸ûÎ±¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Í¿ÅÞÃ´Åö¡¡ÂáÊá¤Ï¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤òÅÜ¤é¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤â¤Ã¤Ñ¤é¡£¼«Âð¤Þ¤Ç³¹Àë¤ò¤«¤±¤¿¤«¤é·Ù»ëÄ£¤â¥á¥ó¥Ä´Ý¤Ä¤Ö¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£
¡¡¥Ç¥¹¥¯¡¡¾®ÃÓ»á¤ÏÅÔÃÎ»öÁª¤òÁ°¤Ë¥«¥¤¥íÂçÂ´¤ò½ä¤ë³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬¤Ö¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼ÁûÆ°¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Í··³¡¡£Î£È£ËÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤¬´ØÏ¢¤â´Þ¤á¤Æ£²£´¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÏÈ¤ò°ìÈÌ¤ËÈÎÇä¤·¡¢¼«Í³¤Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅ½¤é¤»¤ë¹Ó¶È¤Ë½Ð¤¿¡£¤µ¤é¤Ë²áµîºÇÂ¿¤Î£µ£¶¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼·Ç¼¨¾ì¤ÎÏÈÆâ¤ËÅ½¤ì¤Ê¤¤¸õÊä¼Ô¤¬½Ð¤Æ¡¢·ÐÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ÏÏÃÂê¤«¤é¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¹¥¯¡¡¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¶´¤ó¤Ç¡¢¤Ï¤¬¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÏÎáÏÂ¤Î»þÂå¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤°¥½¥¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¡£ÉÔ¸øÊ¿¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿ºÛÈ½¤Ç¹âºÛ¤Ï¡ÖÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ÎÏÈ¤¬¾®ÃÓ»á¤À¤Ã¤¿¤éÁª´É¤Ï·Ç¼¨¾ì¤òÁýÀß¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¸õÊä¼Ô°Ê³°»È¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸øÁªË¡¤ò²þÀµ¤¹¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢·Ç¼¨¾ì¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¡£
¡¡ÌîÅÞ¡Ö¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¤Ï¹ñÀ¯¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÏ¡çÖ»á¤¬ÅÔÃÎ»öÁª¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ê¤È»²Àï¤âÀÐ´Ý¿Æó»á¤Ë¼¡¤°£³°Ì¤Î»´ÇÔ¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¡Ö£²°Ì¤¸¤ã¥À¥á¤É¤³¤í¤«£³°Ì¡×¤ÈÈéÆù¤é¤ì¤¿¡£¹ð¼¨Á°¤Î»Ù±ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤äÅÔÆâ¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¡Ö£Ò¡×¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¸øÁªË¡°ãÈ¿¤«¤È¤â¥ß¥½¤ò¤Ä¤±¤¿¡£Áá¤±¤ì¤ÐÍèÇ¯¤Î»²±¡Áª¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤À¤¬¡¢Àè¹Ô¤¤Ï¸·¤·¤½¤¦¡£
¡¡Í¿ÅÞ¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÏÅö½é¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬ËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¡¢ËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤¬¡Ö¿Ê¼¡ÏºÁíºÛ¤Ê¤éË´Ì¿¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤Þ¤ÇÏ³¤ì¤¿¡£½ÐÇÏ²ñ¸«¤Ç¤â¡ÖÃÎÅª¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤µ¤ÇÃÑ¤ò¤«¤¯¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤¬½Ð¤Æ¡¢ÁíºÛÁªÃæ¤Ë°Æ¤ÎÄê¡¢¥Ü¥í¤¬½Ð¤Æ¼ºÂ®¤·¤¿¤¬¡¢°Â¿´¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡¡¥Ç¥¹¥¯¡¡½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤ªµä¤ò¿ø¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¡¢Åý°ì¶µ²ñ¤äÎ¢¶â¤Ê¤É¡¢ËÜÍè¤ÏÌîÅÞ¤ËÅ¾Íî¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤É¤ÎÌäÂê¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ÎÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÏÃ»Ì¿Í½ÁÛ¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢ÏÀµÒ¤ÇÅúÊÛ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Å´¥ª¥¿Ãç´Ö¤Î°Ý¿·¤ÎÁ°¸¶À¿»Ê»á¤È¤Ï¥¦¥Þ¤¬¹ç¤¦¤«¤é°Õ³°¤È»²±¡Áª¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤Ð¡¢Ä¹´üÀ¯¸¢¤Î²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£
¡¡ÌîÅÞ¡¡¥¥ã¥¹¥Á¥ó¥°¥Ü¡¼¥È¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬¸µ¥°¥é¥É¥ë¤È¤ÎÉÔÎÑ¤òË½¤«¤ì¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¡£¶¶²¼Å°»á¤¬¸µ¥°¥é¥É¥ë¤ò¡ÖÅÞ¿¦°÷¤Ç¸Û¤¦¤Ù¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡£
¡¡¥Ç¥¹¥¯¡¡º¤¤Ã¤¿¿Í¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢£Í£Ö£Ð¤ÏÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤ÎÅÞ¼ó¤Ê¤¬¤é¤âÅÔÃÎ»öÁª¤äÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤ÇºØÆ£¸µÉ§»á¤ÎºÆÁª¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿Î©²Ö»á¤À¤Ê¡£¼ì·®¾Þ¤Ï»þ¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥º¥Ã¥³¥±¤¿¶ÌÌÚ»á¡¢´ºÆ®¾Þ¤Ï£²°Ì¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ï¡çÖ»á¡¢µ»Ç½¾Þ¤Ï¥¥Ä¤¤¼ÁÌä¤âÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¾®Àô»á¤Ë¤·¤è¤¦¡£¿·¿Í¾Þ¤ÈÌÂ¸ÀÂç¾Þ¤Î¸õÊä¤Ï¡©
¡¡Í··³¡¡£±£µ¶èÊäÁª¤ËÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤«¤é½Ð¤¿¥¤¥¹¥é¥à³Ø¼Ô¤ÎÈÓ»³ÍÛ»á¤Ï¡¢Áªµó¸å¤ËÉ´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½¤é¤È¹üÆù¤ÎÁè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££Ã£ï£Ã£ï°í¤Î¥«¥ì¡¼¤¬¼«Ê¬¤ÎÊ¬¤À¤±ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Î¤·¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢»Ù±ç¼Ô¤âº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤»ä¤ÎÀ¯¸«ÊüÁ÷¤ò¸«¤Æ¤Í¡×¤ÎÆâÌî°¦Î¤»á¤ÏÅÔÃÎ»öÁª¤ÎÀ¯¸«ÊüÁ÷¤Ç¥·¥ã¥Ä¤òÃ¦¤®½Ð¤·¡¢¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÌîÅÞ¡¡ÌÂ¸À¤ÏÎ¢¶â¤Î»È¤¤Æ»¤òÄÉµÚ¤µ¤ì¤Æ¡¢µ¼Ô¿Ø¤Ë¥¥ì¤¿Ã«ÀîÌï°ì½°±¡µÄ°÷¤Î¡ÖÆ¬°¤¤¤Í¡×¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÀî¾¡Ê¿ÂÀÃÎ»ö¤¬¼¿¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡ÖÃÎÀ¤Î¹â¤¤¿Í¤¿¤Á¡×¤¬±ê¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ñ³èÉÔÎÑ¤ÇµÄ°÷¼¿¦¤·¤¿¸µ¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÜÂôÇî¹Ô»á¤Î¡Öµ²±¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤¬È´¤¤ó¤Ç¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¹¥¯¡¡¿·¿Í¾Þ¤ÏÆâÌî»á¤Ç¡¢ÌÂ¸À¤ÏµÜÂô»á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¤³¤ì¤À¤±¤ªÁû¤¬¤»¤¬Ëºî¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈá¤·¤¤¤«¤ÊÆüËÜ¤¬º®ÌÂ¤¹¤ë¸½¾õ¤òÊª¸ì¤ë¤è¡£¡¡