¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°äÅÁ»Ò¤¬¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¥Ù¥Ã¥«¥à¤Î13ºÐ°¦Ì¼¤¬Ì¥¤»¤¿¡È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈþËÆ¡É¤ËÏÃÂêÊ¨Æ¡ª¡ÖÎ¾¿Æ¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¼è¤ê¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤ËÂç¿Í¤Ë¡Ä¡×
¡¡¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«¥à¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤13ºÐ¤Î°¦Ì¼¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥»¥Ö¥ó¤µ¤ó¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡ÚPHOTO¡Û¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Î¡È¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ëËå¡É¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥é¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¤ÎÇº»¦¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¡ª
¡¡¤³¤ÎÆü¥Ù¥Ã¥«¥à¤Ï¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥»¥Ö¥ó¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËºÊ¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¡ØVictoria Beckham¡Ù¥É¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥ÈÅ¹¤Î³«Å¹10¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¶¥»¥ì¥Ö¤ÊÎ¾¿Æ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¹õ¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¥³¡¼¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Í¥¤·¤¯¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈù¾Ð¤à¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥»¥Ö¥ó¤µ¤ó¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ëÈþËÆ¤À¡£
¡¡Ä¹ÃË¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤µ¤ó¡Ê¸½ºß26ºÐ¡Ë¡¢¼¡ÃË¥í¥á¥ª¤µ¤ó¡ÊÆ±23ºÐ¡Ë¡¢»°ÃË¥¯¥ë¥¹¤µ¤ó¡ÊÆ±20ºÐ¡Ë¤È¤¤¤¦»°·»Äï¤Î¤¢¤È¡¢2011Ç¯£··î¤Ë¥Ù¥Ã¥«¥à²ÈÂÔË¾¤ÎÄ¹½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤ò¼õ¤±¤¿¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥»¥Ö¥ó¤µ¤ó¡£Êì¿Æ¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¤µ¤ó¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤Î±ÑºÍ¶µ°é¤ò»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ñ¹ñÆâ¤Ç¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬´Ö¶á¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹ÆÍó¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥»¥Ö¥ó¤µ¤ó¤Î²ÄÎù¤µ¤È¥Ù¥Ã¥«¥à°ì²È¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤µ¤ò¾Î¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°äÅÁ»Ò¤¬¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ä°ìÂ²¤À¡×¡ÖÎ¾¿Æ¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¼è¤ê¤À¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡©¡×¡ÖµÞ·ã¤ËåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¤ÎÈþ¤·¤µ¤âÅÁÀâÅª¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¹¥°ÕÅª¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚPHOTO¡Û¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Î¡È¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ëËå¡É¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥é¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¤ÎÇº»¦¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¡ª
¡¡¤³¤ÎÆü¥Ù¥Ã¥«¥à¤Ï¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥»¥Ö¥ó¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËºÊ¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¡ØVictoria Beckham¡Ù¥É¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥ÈÅ¹¤Î³«Å¹10¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¶¥»¥ì¥Ö¤ÊÎ¾¿Æ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¹õ¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¥³¡¼¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Í¥¤·¤¯¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈù¾Ð¤à¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥»¥Ö¥ó¤µ¤ó¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ëÈþËÆ¤À¡£
¡¡Åê¹ÆÍó¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥»¥Ö¥ó¤µ¤ó¤Î²ÄÎù¤µ¤È¥Ù¥Ã¥«¥à°ì²È¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤µ¤ò¾Î¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°äÅÁ»Ò¤¬¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ä°ìÂ²¤À¡×¡ÖÎ¾¿Æ¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¼è¤ê¤À¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡©¡×¡ÖµÞ·ã¤ËåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¤ÎÈþ¤·¤µ¤âÅÁÀâÅª¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¹¥°ÕÅª¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô