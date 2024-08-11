¡ÖJ£³¤«¤é¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¾¾°æÂçÊå¤¬J£±¸åÈ¾Àï¤ÇÃíÌÜ¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡©¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½MF¤Î¾¾°æÂçÊå»á¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌçÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥ÈJ¡×¤Ë½Ð±é¡£J£±¸åÈ¾Àï¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤Ë¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÎFWÊ¡ÅÄæÆÀ¸¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤ÏÅìÊ¡²¬¹â¤òÂ´¶È¸å¤Î2019Ç¯¤Ë¡¢Åö»þJFL¤À¤Ã¤¿FCº£¼£¤Ë²ÃÆþ¡£23Ç¯¤ËJ£³¤ÎY.S.C.C.²£ÉÍ¡¢Æ±Ç¯£¸·î¤Ë¤Ï¾ÅÆî¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç22»î¹ç£¶ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚPHOTO¡ÛÂçÎÌÆÀÅÀ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤àÂçÀ¼±ç¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡ª
¡¡¤½¤ó¤Ê23ºÐ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¡ÈÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¡É¤Ö¤ê¤Ë¡¢¾¾°æ»á¤ÏÃíÌÜ¤¹¤ë¡£
¡Öº£¼£¡¢Y.S.C.C.²£ÉÍ¡¢¤½¤·¤Æ¾ÅÆî¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏY.S.C.C.²£ÉÍ¤Ç11¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆJ£³¤«¤éJ£±¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¤Ê¤È¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡Ê¡ÅÄ¤ÏÅìÊ¡²¬¹â¤òÂ´¶È¸å¤Î2019Ç¯¤Ë¡¢Åö»þJFL¤À¤Ã¤¿FCº£¼£¤Ë²ÃÆþ¡£23Ç¯¤ËJ£³¤ÎY.S.C.C.²£ÉÍ¡¢Æ±Ç¯£¸·î¤Ë¤Ï¾ÅÆî¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç22»î¹ç£¶ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚPHOTO¡ÛÂçÎÌÆÀÅÀ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤àÂçÀ¼±ç¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡ª
¡¡¤½¤ó¤Ê23ºÐ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¡ÈÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¡É¤Ö¤ê¤Ë¡¢¾¾°æ»á¤ÏÃíÌÜ¤¹¤ë¡£
¡Öº£¼£¡¢Y.S.C.C.²£ÉÍ¡¢¤½¤·¤Æ¾ÅÆî¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏY.S.C.C.²£ÉÍ¤Ç11¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆJ£³¤«¤éJ£±¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¤Ê¤È¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô