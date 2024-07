パリ五輪大会9日目の8月1日、日付が変わると同時にサッカー女子の試合が続々開始。なでしこジャパンも0時からナイジェリアと戦います。0時30分からは体操男子の個人総合決勝がスタート。2023年の世界選手権で団体総合・個人総合・種目別鉄棒で3冠を達成した橋本大輝のメダル獲得が期待されます。また、14時30分からおこなわれる陸上男子20キロ競歩決勝では東京大会の銀メダリスト・池田向希が頂点を目指します。

気になる競技のチェックはお忘れなく!<8月1日の競技スケジュール>※時間は競技開始予定時刻・【00時00分】サッカー女子1次ラウンド グループC 日本 vs ナイジェリア・【00時00分】ホッケー女子予選ラウンド プールA 日本 vs ベルギー・【00時30分】体操男子個人総合決勝・【03時30分】競泳女子100メートル自由形決勝・【03時36分】競泳男子200メートルバタフライ決勝・【04時07分】競泳女子1500メートル自由形決勝・【05時15分】競泳男子200メートル平泳ぎ決勝・【05時22分】競泳男子100メートル自由形決勝・【14時30分】陸上男子20キロ競歩決勝(池田向希)・【18時00分】バスケットボール女子予選ラウンド グループC 日本 vs ドイツ・【18時00分】競泳男子200メートル個人メドレー予選・【18時00分】競泳女子200メートル背泳ぎ予選・【18時00分】競泳男子50メートル自由形予選・【18時00分】競泳女子800メートルリレー予選・【20時00分】バレーボール女子予選ラウンド プールB 日本 vs ブラジル<8月2日の競技スケジュール>・【01時15分】体操女子個人総合決勝・【03時30分】競泳女子200メートルバタフライ決勝・【03時37分】競泳男子200メートル背泳ぎ予選・【04時04分】競泳女子200メートル平泳ぎ決勝・【04時11分】競泳女子200メートル背泳ぎ準決勝・【04時49分】競泳女子800メートルリレー決勝