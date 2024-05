アメリカのある保護施設が、妊娠して大きなお腹となったヤギの様子を捉えた動画をTikTokに投稿して話題を呼んでいる。動画には、カメラに向かって歩いてくるヤギが映っており、まるでバランスボールでも入っているのかと思うほどお腹が大きく膨らんでいた。これには多くのユーザーが驚いたようで、「UFOみたい」といった声が届いている。米ニュースメディア『WRAL』などが伝えた。

ビックリするほど大きなお腹を抱えて走るのは、米ノースカロライナ州フキー=ヴァリナにあるヤギの保護施設「Smith Farm Goat Sanctuary」で飼育されているヤギの“ビバリー(Beverly)”だ。同施設はTikTokアカウントに今月1日、ビバリーの様子を捉えた1本の動画を投稿した。そこには、異様なほどお腹が大きく膨らんだビバリーの姿が映っていた。ビバリーは妊娠しており、いつ産まれてもおかしくない状況だった。バランスボールが入っているかのようにパンパンに膨れたお腹を抱えながらも、ビバリーは軽快な足取りでカメラの方へ向かってくる。当時、ビバリーが何匹妊娠しているのかは定かではなかった。オーナーのジェイソンさん(Jason)によると、ビバリーは過去に双子を妊娠したことがあり、お腹の様子がその時と似ていることから、少なくとも2匹だろうと考えていた。そして今月6日午前3時、ビバリーは元気な双子を出産した。以前にビバリーが双子を出産した際、1匹はすぐに息をひきとってしまったが、今回は母子ともに健康でビバリーは丁寧に子ヤギたちを世話しているという。同施設のTikTokアカウントを管理しているのは、ボランティアのジェシー・ワイルドさん(Jesi Wilde)だ。1年ほど前に同地域に引っ越してきたジェシーさんは動物好きで、家の裏にヤギの保護施設があると知り、すぐにオーナーのジェイソンさんにSNSの運用をさせてほしいと相談した。当時のことをジェシーさんは、「TikTokのアカウントを作って収入を得ることで、経費を援助できないかと話してみたんです」と振り返る。それ以降、施設でヤギたちの様子を定期的に投稿しており、今回のビバリーの様子を捉えた動画は、1620万回以上の再生回数を記録した。コメント欄には、「何匹お腹の中にいるの!?」「3匹か4匹はいそうだね」「もうお腹の中で成長しきっているみたい」などビバリーのお腹の大きさに驚く声のほか、「食べ過ぎた後の私のお腹みたい」「初めてハッキリとUFOを見たよ」といったジョークのコメントも寄せられた。ちなみに2021年2月にはイギリスで、100万分の1の確率と言われる五つ子の羊が誕生し、14年勤務する飼育員も「見たことがない」と驚いていた。画像は『Smith Farm Goat Sanctuary TikTok「Only 15 hours old」「No idea how she even gets up holding in those babies still!」「Bev said she is sick of ya’ll calling her chubby so just watch the babies this morning」』『FarmingUK 「One-in-a-million quintuplet lambs born at Hartpury」』『Blog | Columbus Zoo and Aquarium 「A Gorilla Birth Brings Two Surprises for the Columbus Zoo」』『Bored Panda 「This Pregnant Stray Canine Shocked Its Rescuers By Giving Birth To 15 Puppies」(Image credits: fifteenpuppies)』『ND Mais 「‘Superporca’ dá à luz 41 leitões em granja no interior de Faxinal dos Guedes」(Foto: Reprodução/Portal Faxinal /ND)』より(TechinsightJapan編集部 iruy)