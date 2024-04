米歌手ケイティ・ペリー(39)が、肌も露わなドレスを纏ってレッドカーペットに登場した。ケイティは黒いメッシュドレスの下にビキニを着た大胆な装いでポーズを取り、カメラの前で美ボディを披露した。この姿にファンからは「完璧!」「とてもセクシー」といった絶賛の声で溢れ返った。【この記事の動画を見る】現地時間1日、米カリフォルニア州ロサンゼルスにある劇場「ドルビー・シアター」で、「2024 アイハートラジオ・ミュージック・アワード(2024 iHeartRadio Music Awards)」が開催された。

会場のレッドカーペットでは、ケイティ・ペリーが全身メッシュのドレス姿で登場し、大きな注目を浴びた。ケイティが着ていたのは、ニューヨークのブランド「INTERIOR(インテリア)」による、黒いフィッシュネットドレスだ。ノースリーブのドレスはラウンドネックで、裾が床まで伸びている。両サイドには大胆なカットアウトが施され、脇の下から太腿にかけてはフロントとバックを繋げる5本の赤いリボンが結ばれている。メッシュドレスの下には黒いビキニを着用し、「KHAITE(ケイト)」による黒いニーハイブーツを履いていた。ケイティはダークなロングヘアに緩いウェーブをかけてセンターパーツで分けて下ろし、シルバーのイヤリングと、「Acne Studios(アクネ・ストゥディオズ)」による黒いシールドサングラスを着用。メイクはニュートラルカラーの口紅をつけて、ナチュラルに仕上げていた。今回のスタイリングを担当したのは、ケイティの長年のスタイリスト、タチアナ・ウォーターフォード氏だ。ビキニとメッシュドレスを合わせたバカンス風のイメージを、ハードなレザーブーツを合わせることでロック風に仕上げている。ケイティが自身のInstagramでレッドカーペットに立つ姿を公開すると、ファンからは「あなたはセンスがあるわ!」「完璧!」「セクシーだよ」「素晴らしい」と称賛のコメントで溢れ返った。なお授賞式では、ケイティが最優秀楽曲賞のプレゼンターとして登場し、米シンガーソングライター、シザ(SZA)の大ヒット曲『キル・ビル』に賞を授与した。画像2〜4枚目は『KATY PERRY Instagram「KNTY PERRY HAS ARRIVED」』『Interior Instagram「@katyperry wears the Iris Gown to @iheartradio」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)