¥â¡¼Ì¼¡£25¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡¡¤¢¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î²Î»ì¤Ë¸íµ¡Ä¸ø¼°¤¬¼Õºá¡¡¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö¶Ê¤¬¶Ê¤Ê¤À¤±¤Ëw¡×
¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç23¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢8·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥àCDÉÕÂ°¤Î²Î»ì¥«¡¼¥É¤Ë¸íÉ½µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¼Õºá¡£´õË¾¼Ô¤Ë¤Ï¸ò´¹¤Ë±þ¤¸¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡8·î30Æü¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'23¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥àCD¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÁThe 25¼þÇ¯¡Á¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×ÃÂÀ¸25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢ÎòÂå¤Î¿Íµ¤¶Ê¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖÄÌ¾ïÈ×¡×¤ËÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È(²Î»ì¥«¡¼¥É)¤Ë¡¢°ìÉô²Î»ì¤Î¥ë¥Ó¤Ë¸íÉ½µ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸íÉ½µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2000Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥µ¥Þ¡¼¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Î²Î»ì¡£¡Ö¤á¤°¤ê°©¤¨¤¿¤ï±¿Ì¿¤ÎÈà»á¡Ê¤Ò¤È¡Ë¡×¤Î¥ë¥Ó¤¬¡¢¡Ö¤á¤°¤ê°©¤¨¤¿¤ï±¿Ì¿¡Ê¤Ò¤È¡Ë¤ÎÈà»á¡×¤È¸í¤Ã¤ÆµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡¢´õË¾¼Ô¤Ë¤ÏÄûÀµºÑ¤ß¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÊÀ¼Ò¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËËüÁ´¤ò´ü¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿Â´¤´Íý²ò¤´¶¨ÎÏ¤Î¤Û¤É¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤á¤°¤ê°©¤¨¤¿¤ï¡¡¤Ò¤È¤ÎÈà»á¡×¤È¤¤¤¦»×¤ï¤Ì¸íÉ½µ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾Ð¤Ã¤¿w¡×¡ÖÎ¬Ã¥°¦w¡×¡ÖÎ¬Ã¥°¦¤Ï¥¢¥«¥ó¤¹¤è¡×¡Öº£ÆüÆÏ¤¤¤¿CD³ºÅö¤·¤Æ¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡¡¶Ê¤¬¶Ê¤Ê¤À¤±¤Ë¡×¡Ö¤Ò¤È¤ÎÈà»á¤òÃ¥¤Ã¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤Çw¡×¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Õ¥í¥ó¥È¤Á¤ã¤óÅ·Á³¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÀäÂÐ´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥ë¥Ów¡×¡Ö¤á¤°¤ê°©¤¨¤¿¤ï¡¢¤Ò¤È¤ÎÈà»á¡¡¤ÏÂçÇú¾Ð¡×¡Ö¤¤¤¯¤é²¿¤Ç¤âÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¨¤¤±Ä¶ÈÎÏ¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£