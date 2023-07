世界中で人気の漫画『DRAGON BALL』や『Dr.スランプ』を連載し、人気ゲーム「ドラゴンクエスト」シリーズのキャラクターデザインを手がけるなど、数々の国民的作品・キャラクターを世に送り出してきた漫画家・鳥山明。そんな鳥山作品の中でも“圧倒的完成度を誇る名作”と称される漫画『SAND LAND』が満を持してアニメ映画化。8月18日からの公開を前に、今月21日にアメリカ・サンディエゴで行われた「San Diego Comic-Con International(サンディエゴ・コミコン)2023」で、世界最速上映となるワールドプレミアが行われた。

【画像】ワールドプレミアの観客と記念撮影

サンディエゴコミコンは、1970年からアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴで毎年開催されている世界最大級のポップカルチャーの祭典。ハリウッド映画などの大作や人気ドラマの最新情報をお披露目する場となることも多く、ファンのみならず、メディアも注目し、2010年以降、毎年13万人以上が訪れる北米最大のイベントとなっている。

本作のワールドプレミア上映は、2000人のキャパシティの会場で行われ、満席になる盛況ぶり。イベントの開始を告げるプロジェクト映像が流れた途端、会場からは大きな歓声と拍手が巻き起こり、MCが「Do we have a lot of Akira Toriyama’s Fan Today!?(今日鳥山明ファンはどのくらい来てるの?)」と問いかけると、会場中から「Yes!」の答えが返ってきた。

イベントには、新海誠監督作品『すずめの戸締まり』でヒロイン・すずめの声を演じた原菜乃華が、スペシャルリポーターとして登壇。大のアニメ好きとしての一面を持つ原は、「I love anime! So, I really understand how excited you all are!(私もアニメが大好きなのでみなさんの興奮がとてもよくわかります)」と英語であいさつした。

さらに、本作の監督を務めた横嶋俊久と、長年鳥山氏の担当編集を務め、本作のエグゼクティブアドバイザーである伊能昭夫氏も登壇。横嶋監督は本作が長編アニメーション監督デビューということもあり、思い入れの詰まった本編について「SAND LANDの上映にこんなにたくさんの人が集まってくれて、感無量です! サンディエゴコミコン最高!!」と大興奮。

その後も、ゲームやホビーにまで及ぶ「SAND LANDプロジェクト」の全体像が明かされるたびに、会場のボルテージは高まっていった。そして、本編上映に先駆けて会場に集まったファンへ向けて、原作者の鳥山氏からの手紙が代読されるサプライズがあり、この日一番の大歓声と拍手に包まれた。

■会場で披露された原作者・鳥山明メッセージ

サンディエゴコミコンの『SAND LAND』パネルにお集まりの皆さん、こんばんは、作者の鳥山明です。

『SAND LAND』という漫画は、砂漠を舞台に魔物と老人とミリタリーなど僕の好みのネタを詰め込んだ趣味性の強い最も好きな漫画作品です。

この20年以上前の作品が映像化されると聞いて「僕はとてもうれしいけど、なぜ今この地味な作品を…」とは思いましたが(笑)

元々、コミックス1冊分という短編を、優秀な製作陣のアイデアと技術によって、クオリティの高い1本のアニメ映画として完成したのです。

皆さんはなんと世界最速!でご覧になれるとのこと。

ドラゴンボールとは異なる世界観を楽しんでいただければ最高です!

そしてこの僕の大好きな作品をドンドン広めてくださいね!

■『SAND LAND』とは?

魔物と人間が共存する、水を失った摩訶不思議な砂漠の世界を舞台に、悪魔の王子・ベルゼブブが、魔物のシーフ、人間の保安官・ラオと奇妙なトリオを組んで砂漠のどこかにある「幻の泉」を探す危険な旅に出る―というストーリー。

2000年に「週刊少年ジャンプ」(集英社)にて短期集中連載され、全1巻で完結する作品ながら、「冒険、アクション、ユーモアのバランスが完璧。鳥山明氏の魅力がすべて詰まっている」「鳥山先生の真骨頂である戦車と老人と冒険。ストーリーと絵のクオリティを存分に味わえる傑作」など、今なお熱く語り継がれている伝説の名作。