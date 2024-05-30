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生活道路の法定速度、時速60キロから30キロに見直す方針 警視庁

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 警察庁は、狭い生活道路の法定速度を時速30キロに見直す方針を固めた
  • 安全確保のためとし、意見募集などをした上で2026年から見直す予定だという
  • 高速道路以外の法定速度は現在、生活道路も含めて時速60キロだ
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