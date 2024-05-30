「あと！霜降りのせいや。お前、動画ん中で俺のことバカにしていたけど、クロムハーツの帽子似合ってねぇから。あんな趣味悪い帽子、よく被れたな。お前」お笑いコンビ・霜降り明星のせいや（31）を、名指しでこう批判したのは人気YouTuberのヒカル（33）。5月28日に東京・六本木で自らのバースデーイベントが開催されたが、29日ごろからXで拡散している動画が物議を醸している。イベント参加者がTikTokに投稿した動画がXに転載