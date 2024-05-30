お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（31）が29日、YouTubeチャンネルを更新。「粗品を張り込んで尾行する週刊誌を張り込んで尾行して突撃した」と、題した動画を公開した。【映像】「警察に相談したんですけれど」尾行してきた女性2人組に追求する粗品27日に投稿した動画で、ラジオの生放送を終え、タクシーで帰宅していたところ、ある車に尾行され、警察に相談したことを報告していた粗品。29日の動画では尾行された件につい