2024年5月29日からスターバックスコーヒーで新発売された「バナナ ブリュレ フラペチーノ」。 アーモンドミルクを使用したフラペチーノで、バナナの美味しさとブリュレチップのカリカリ食感が楽しめるそうです。 記者が発売日に飲んでレビューしていきます。 今回はバナナが主役... SNS上では、 「大人な味わい」 「ブリュレチップが美味し過ぎる」 「甘さ控えめでスルッと飲めちゃう」 と評判は上々。 さっそく注文していきます