JR東日本の交通系ICカード「モバイルSuica」で30日、チャージや定期券の購入などがしづらい事象が発生していた。現在は、復旧している。 障害があったのは、30日12時～14時頃。モバイルSuicaアプリでのチャージやグリーン券、定期券の購入などでつながりにくい事象が発生していた。 原因は、モバイルSuicaで使用している他社のシステムエラーだったとし、14時時点でエラ&#12540