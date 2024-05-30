お笑いタレントのやす子が３０日、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。出演番組での?勘違い?について謝罪した。やす子は３０日放送の日本テレビ系「ヒルナンデス！」の中で、老舗食品メーカー「紀文（きぶん）」の読み方を「のりふみ」と勘違いしていたことを明かした。これに対しＸでは「素で思ってたのか」「フフってなった」といったポストが投稿されていたが、その後「紀文」の公式アカウントがこの一件に反応。「拝啓