誰しもひとつやふたつ、人には言えない秘密ってあるものですよね？それは大事なパートナーに対しても同じこと。いえむしろ夫婦だからこそ、絶対相手に言えないような秘め事もあるようです。夫婦の中というのは本当に悩ましいもの、今回はそんな子どものいる女性が旦那さんに秘密にしていることについてご紹介します。ひそかに離婚の準備を進めている「娘が高校3年生ですが、大学進学を機に娘と私は一緒に田舎から東京に移るべく