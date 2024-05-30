【AFP＝時事】インド気象局（IMD）は30日、首都ニューデリー郊外で前日記録された観測史上最高気温に当たる52.9度について、観測装置の不具合によるものである可能性があると発表した。IMDは声明で、デリー郊外ムンゲシュプール（Mungeshpur）の観測所で記録された52.9度は「他の観測所と比べて異常値だった」と説明。センサーの不具合か局地的な要因によるものである可能性を疑い調査中だと述べた。IMDではデリー首都圏全域の