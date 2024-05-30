日本サッカー協会(JFA)は30日、6月のアメリカ遠征に臨むU-23日本代表メンバー25人を発表した。MF佐野航大(NEC)が初招集となった。海外組はGK鈴木彩艶(シントトロイデン)、斉藤光毅(スパルタ・ロッテルダム)が昨年9月のU23アジアカップ予選以来、DFチェイス・アンリ(シュツットガルト)は10月のアメリカ遠征以来、MF三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)は11月の国内活動以来の選出となった。国内組はMF松村優太(鹿島)が昨年11月