元気だったはずの赤ちゃんが突然亡くなる「SIDS（乳幼児突然死症候群）」に苦しむ遺族は少なくない。4年半前に生後59日の息子・悠吾くんを亡くしたぬりちゃんさんは、「一緒に逝けばよかったと、何度も思った。周りが『あなたのせいではない』と言ってくれるが、抱っこしている最中だったので、自分を責めた」と話す。【映像】SIDSで亡くなってしまった悠吾くん日本では年間約50人がSIDSで亡くなっている。赤ちゃんのために、