ドジャースは２９日（日本時間３０日）、敵地でのメッツ戦（シティ・フィールド）に１０―３で大勝した。「２番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（２９）は、８回に１０試合ぶりとなる１４号２ランを放つなど５打数２安打３打点でチームの勝利に大きく貢献。そんな試合の中で、ロバーツ監督が球審の判定にベンチで「Ｎｏ！！」と怒りをぶちまける場面があった。それは４番・スミスの８号ソロで１点を先制した２回の攻撃だ。