ロシアのプーチン大統領をヒグマから救った元警護員のアレクセイ・デュミン氏が国家評議会書記に抜擢された。ロシア大統領府は２９日、プーチン大統領がデュミン氏を大統領の国政を支援する国家評議会書記に任命したと明らかにした。前任のイーゴル・レビティン氏は解任された。デュミン氏はプーチン大統領が７日に執権５期目を始めてから彼の最側近に引き続き抜擢されている。１４日にプーチン大統領の防衛産業分野の補佐官に任命