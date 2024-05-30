【ニューヨーク時事】米当局は２９日、日産自動車がタカタ製エアバッグを搭載した乗用車計約８万４０００台の所有者に対し、運転を直ちにやめるよう警告を出したと発表した。リコール（回収・無償修理）対象のエアバッグが使われており、ガス発生装置（インフレーター）の異常破裂によって金属片が飛び散り、死傷する恐れがあると判断した。米当局によると、対象は２００２〜０６年型の小型セダン「セントラ」と０２〜０４年型