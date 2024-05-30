出張中なんですが、本当にこの道で合ってるんですかね…」【写真】「ギリギリ道かな」と思われる道を発見！そうポストされたのは、よごれん（@yogoren）さん。写真を見る限り、不安しかありませんね…笑「出張とは…」「お気をつけて」「スーツでこの景色w」「奇妙な物語始まりそう」投稿にも、よごれんさんの行く先を心配するコメントがたくさん寄せられました。投稿されたよごれんさんにお話を聞きました。ーーどのようなお仕