米アメリカン航空が、人種差別的観点から乗客に降機を命じたとして提訴された/Joe Raedle/Getty Images/File（ＣＮＮ）３人の黒人男性が２９日、「露骨で甚だしい人種差別」により飛行機から降ろされたとしてアメリカン航空を提訴した。訴状によると、原告らと黒人男性の乗客５人は２０２４年１月５日、アリゾナ州フェニックスからニューヨーク市のＪＦＫ空港行きアメリカン航空８３２便から「正当な理由もなく人種のみに基づいて