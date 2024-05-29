パナソニックは28日夜、ミラーレス一眼カメラの新商品を紹介する自社サイトで、このカメラで撮影していない写真を複数掲載していたとして、「誤解を与える画像だった」と謝罪した。画像提供サイト「シャッターストック」のホームページ問題のカメラは6月20日に発売予定の「LUMIX DC―S9」。オートフォーカスや色味を調整する機能など、商品の特長を紹介するページに、外部の画像提供サービスの写真を使っていた。ページの下