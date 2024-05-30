「誰か早く北海道天気に今日が5月25日であることを伝えてください。もう雪は降らせなくていいです」【写真】真冬は街なかもこんなことになりますとポストされた写真は、美しい北海道の雪景色。一面真っ白ですが、投稿されたアカ（@aka_f00）さんのポストにはなんと5月25日の文字が…！恐るべし北海道…「沖縄は梅雨入りするっていうのに…」「同じ日本でもこんなにも違うものなんですな」「九州は半袖Tシャツです」「試される大