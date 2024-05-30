2020年11月に自殺した名古屋市のポーカー店店長（享年25歳）の遺族が「自殺した原因は店のパワハラと過重労働にある」として、店側に約1億円の損害賠償を求める訴訟を名古屋地方裁判所に起こした。店側は「原因は失恋のショックだった」と反論し、徹底抗戦する構えだ。前編では遺族側の訴えをもとに裁判に至るまでの経緯をまとめたが、後編では店側の反論を聞いていく。（【名古屋ポーカー店店長の自殺は「パワハラと過重労働が