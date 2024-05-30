高速道路を走っていた車にクロスボウの矢のようなものが撃ち込まれました。現場は茨城県かすみがうら市内の常磐自動車道上り車線です。29日夕方、大型トラックで走行中に男性運転手は「バン」というような音を聞いたといいます。確認すると、助手席のドアに矢のようなものが刺さっていたというのです。クロスボウの矢のようなもので長さは50センチ、直径1センチほどでした。クロスボウは銃のように構えて発射する弓矢