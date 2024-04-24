後に名作と語り継がれるアニメが数多く誕生した1980年代。リアルタイムで楽しんだだけでなく、最近になって配信などで当時好きだった作品を見直しているというアニメファンも多いのではないでしょうか。そこで今回は、最高に面白かったと思う80年代アニメはどの作品なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位ドラゴンボールシリーズ2位タッチ1位？？？⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら！3位は