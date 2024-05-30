今の時代、夫婦でも家事分担は当たり前、それぞれに合った形でこなしていけば、そのカップルならではのやり方ができあがってきますよね。そんな夫婦の在り方に横やりを入れてくるなんて、ナンセンスだと思いませんか？今回は既婚男性と知りつつ手作り弁当を渡す同僚女子がヤバいので反撃に出た妻の話をご紹介します。愛妻弁当じゃないと可哀想？「夫は一人暮らしが長く、お弁当作りも得意で自分で作っていました。でも同僚女子が