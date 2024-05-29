Image: Evan Lorne / Shutterstock.com 私たちの多くはPCの前に座っては、ブラウザでの作業に長い時間を費やしています。そしてそんなウェブブラウザの中でも約3分の2のシェアを占めるのがGoogle Chromeです。もしChromeのキーボード・ショートカットを使いこなせたら、多くのユーザーは時間をかなり短縮できるようになるでしょう。Chromeのショートカットはごまんとあって、Google Chrome