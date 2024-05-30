5月27日にミニアルバム『No.O -ring-』を発売した、元King&Prince3人のアイドルグループ・Number_i。収録されている最新曲『BON』のMVはYouTubeで公開され、翌28日には1000万回再生を突破するなど大きな話題になっている。【写真】私服姿で街中を歩く平野。約870万円の金のロレックスを着用する姿も日本テレビ系情報番組『ZIP!』は翌29日の番組表に「Number_i話題MV」と掲載。ファンは期待を胸に同番組を見守ったが、なぜ