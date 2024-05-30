日本史に登場する実在の人物をモチーフにした黒人サムライ、弥助という新主人公が追加されたことが、一部のファンを怒らせている（写真：「アサシン クリード シャドウズ」公式トレーラーより）人気ゲームシリーズ「アサシン クリード」の最新作で11月に発売予定の「アサシン クリード シャドウズ」が、アメリカを中心に一部のファンを怒らせている。日本史に登場する実在の人物をモチーフにした黒人サムライ、弥助という新主人公